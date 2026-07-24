Officiel: Jurgen Klopp nommé sélectionneur national de l’Allemagne

Quelques semaines après l’élimination précoce de l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2026, la Fédération allemande a officialisé la nomination de Jürgen Klopp au poste de sélectionneur. L’ancien entraîneur de Liverpool aura pour mission de relancer une Nationalmannschaft en quête de renouveau.

L’Allemagne ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Fragilisée par une nouvelle désillusion sur la scène internationale, la Nationalmannschaft a confié les rênes de sa sélection à Jürgen Klopp, chargé de redonner un nouvel élan à un géant du football européen en perte de vitesse. La décision intervient après l’élimination surprise de l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay. Ce revers a précipité la fin de l’aventure de Julian Nagelsmann, dont le mandat, entamé près de trois ans plus tôt, s’est achevé dans un contexte de fortes critiques.

Pour lui succéder, la Fédération allemande (DFB) a rapidement fait de Jürgen Klopp sa priorité. Après plusieurs semaines de discussions avec le technicien allemand et le groupe Red Bull, où il occupait un poste de direction sportive, un accord a finalement été trouvé. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a annoncé que la nomination de Klopp avait été validée à l’unanimité par les dirigeants de la fédération. Il a également confirmé la composition du nouveau staff technique, avec Peter Krawietz, Pepijn Lijnders et Sven Bender comme adjoints.

Deux ans après avoir quitté Liverpool, où il a marqué l’histoire du club anglais en remportant notamment la Ligue des champions et la Premier League, Klopp effectue ainsi un retour inattendu sur un banc de touche. Depuis son départ d’Anfield, l’entraîneur de 59 ans avait pourtant privilégié un rôle de superviseur des projets footballistiques de Red Bull, notamment auprès du RB Leipzig et du Paris FC. Annoncé à plusieurs reprises parmi les candidats potentiels au poste d’entraîneur du Real Madrid, Klopp avait toujours écarté cette possibilité, laissant même entendre que sa carrière sur les bancs était derrière lui. Le défi proposé par la sélection allemande a finalement changé la donne.

Sa mission s’annonce particulièrement exigeante. Au-delà de restaurer la confiance autour de la Mannschaft, il devra reconstruire une équipe compétitive capable de retrouver les sommets du football international. Les premiers grands rendez-vous ne tarderont pas, avec la Ligue des nations 2027, avant l’Euro 2028 organisé en Angleterre et la Coupe du monde 2030, qui constitueront les principaux objectifs de cette nouvelle ère du football allemand.