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Mondial 2026 : la Tchéquie et le Mexique dos à dos à la pause (0-0)

Tchéquie – Mexique a atteint la pause au Mondial 2026, la Tchéquie et le Mexique sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Tchéquie a eu le ballon avec 55% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 0 pour le Mexique. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour la Tchéquie et 0 pour le Mexique. Les xG restent proches, avec 0.15 pour la Tchéquie et 0.00 pour le Mexique.

Les faits de la première période

  • 27' It’s Denis Višinský again! A beautiful pirouette in the box opens a tiny shooting window, but his effort is deflected. He’s been the best player on the field so far for Tchéquie
  • 14' Denis Višinský has a go from long range, but it sails high and wide. Tchéquie looking lively to start, feels like a goal could easily be coming if they keep this up… Reader Justin
  • 8' An early chance for Tchéquie! A deflected ball falls kindly for Denis Višinský, but his attempt on goal rolls agonizingly wide
  • 2' Mexique is wearing white tonight. They never look quite right to me when they’re wearing any color other than green at home. But I understand why they’re doing it – Tchéquie is wearing red, and red/green color blindness is a thing to account for

Un équilibre encore fragile

la Tchéquie et le Mexique repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Tchéquie
Mi-temps Estadio Azteca
Mexique
25/06/2026 02:00 Groupe A
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 27'27' It’s Denis Višinský again! A beautiful pirouette in the box opens a tiny shooting window, but his effort is deflected. He’s been the best player on the field so far for Tchéquie
  2. 14'14' Denis Višinský has a go from long range, but it sails high and wide. Tchéquie looking lively to start, feels like a goal could easily be coming if they keep this up… Reader Justin
  3. 8'8' An early chance for Tchéquie! A deflected ball falls kindly for Denis Višinský, but his attempt on goal rolls agonizingly wide
  4. 2'2' Mexique is wearing white tonight. They never look quite right to me when they’re wearing any color other than green at home. But I understand why they’re doing it – Tchéquie is wearing red, and red/green color blindness is a thing to account for
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Tchéquie 0 / Mexique 0
  • Tirs : Tchéquie 4 / Mexique 0
  • Possession : Tchéquie 55% / Mexique 45%
  • Fautes : Tchéquie 3 / Mexique 5
  • Passes : Tchéquie 119 / Mexique 96
  • Precision des passes : Tchéquie 85% / Mexique 85%
  • xG : Tchéquie 0.15 / Mexique 0.00
Calendrier Groupe A
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Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio Akron
Tchéquie
Resume final
Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Mexique
Termine Estadio Akron
Corée du Sud
Resume final
Groupe A
Tchéquie
Mi-temps Estadio Azteca
Mexique
Résumé à la pause
Groupe A
Afrique du Sud
1re periode 45' Estadio BBVA
Corée du Sud
Compositions
Groupe A
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Mexique22003036
Corée du Sud21012203
Tchéquie201123-11
Afrique du Sud201113-21
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