Mark van Bommel nommé sélectionneur de la Belgique

La Fédération royale belge de football a officialisé la nomination de Mark van Bommel au poste de sélectionneur national. L’ancien international néerlandais succède à Rudi Garcia et s’est engagé jusqu’à l’Euro 2028.

La Belgique a choisi de miser sur un visage bien connu du football européen pour ouvrir un nouveau cycle. La Fédération royale belge de football (RBFA) a annoncé, ce vendredi, la nomination de Mark van Bommel au poste de sélectionneur des Diables Rouges. L’ancien milieu de terrain néerlandais prendra officiellement ses fonctions le 15 août 2026. À 49 ans, Van Bommel hérite d’une sélection en quête de renouveau après le départ de Rudi Garcia. La fédération belge entend ainsi tourner une nouvelle page et relancer une équipe nationale qui ambitionne de retrouver les premiers rôles sur la scène internationale.

Dans un communiqué, la RBFA a précisé que le technicien néerlandais avait signé un contrat courant jusqu’à l’Euro 2028, preuve de la volonté des dirigeants de s’inscrire dans un projet à moyen terme. L’objectif est clair : bâtir une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations européennes et de renouer avec les performances qui avaient fait la réputation de la « génération dorée » belge.

Welcome, Mark Van Bommel! 👋



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Ancien capitaine de la sélection des Pays-Bas, Mark van Bommel possède une solide expérience du très haut niveau. Au cours de sa carrière de joueur, il a porté les couleurs de clubs prestigieux tels que le PSV Eindhoven, le FC Barcelone, le Bayern Munich et l’AC Milan. Reconverti entraîneur, il s’est forgé une réputation d’homme de caractère, attaché à la discipline tactique et à l’intensité de jeu.

Son arrivée marque le début d’une nouvelle étape pour les Diables Rouges, qui devront rapidement retrouver des certitudes en vue des prochaines échéances internationales. Le nouveau sélectionneur sera notamment attendu sur sa capacité à intégrer une nouvelle génération de talents tout en capitalisant sur l’expérience des cadres encore présents. La Belgique espère que ce changement de cap permettra à la sélection de renouer avec les succès et de se présenter en prétendante crédible lors des qualifications pour les grandes compétitions à venir, avec l’Euro 2028 comme premier objectif majeur.



