Mondial 2026 : l’Afrique du Sud et la Corée du Sud dos à dos à la pause (0-0)
Le match du Groupe A entre l’Afrique du Sud et la République de Corée, disputé à l’Estadio BBVA, se solde par un score nul de 0-0 à la mi-temps. Après une première période équilibrée, aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence, malgré plusieurs tentatives dans les deux camps.
Cette rencontre intervient après des résultats contrastés pour les deux équipes dans cette phase de groupes. L’Afrique du Sud reste sur un match nul 1-1 face à la République Tchèque, tandis que la Corée du Sud a été battue 1-0 par le Mexique. Ces résultats maintiennent les deux sélections en quête d’un succès pour rester en course pour la qualification.
Sur le terrain, l’Afrique du Sud évolue en 4-2-3-1 sous la direction de son sélectionneur Hugo Broos. Ronwen Williams tient son poste dans les buts, épaulé en défense par Khuliso Mudau et Ime Okon. Le milieu est animé notamment par Thalente Mbatha et Relebohile Mofokeng, tandis qu’Evidence Makgopa occupe la pointe de l’attaque.
La Corée du Sud aligne un dispositif en 3-4-2-1 dirigé par Myung-Bo Hong. Le trio défensif composé de Han-Beom Lee, Kim Min-jae et Gi-Hyuk Lee veille à la solidité défensive. Le milieu est orchestré par Hwang In-beom et Seung Ho Paik, avec Lee Kang-in et Hwang Hee-chan positionnés derrière l’avant-centre Hyeon-gyu Oh.
Performance défensive et possession en première mi-temps
La Corée du Sud domine statistiquement la possession de balle avec 62 %, multipliant les échanges dans le camp sud-africain. Les joueurs clairs comme Kim Min-jae, qui a décoché un tir cadré, et Young-woo Seol, auteur d’une passe clé, illustrent cette marge sur le contrôle du ballon. Cependant, la défense sud-africaine, bien organisée, limite les occasions nettes, à l’image de Aubrey Modiba, défenseur latéral, qui se montre actif dans ses interventions.
De son côté, l’Afrique du Sud tente d’exploiter les espaces avec quatre tirs, dont un cadré, cherchant à surprendre la défense sud-coréenne regroupée. Oswin Appollis et Thapelo Maseko participent activement à la construction offensive, sans parvenir à concrétiser. Le gardien Ronwen Williams reste vigilant, même s’il n’a pas eu à effectuer d’arrêt significatif jusqu’à présent.
Défense et rigueur au programme dans la seconde période
Face au score toujours vierge, les deux entraîneurs, Hugo Broos et Myung-Bo Hong, devront trouver des solutions offensives pour débloquer la situation. L’Afrique du Sud peut s’appuyer sur sa solidité défensive et ses contre-attaques rapides, tandis que la Corée du Sud cherchera à capitaliser sur sa maîtrise du ballon pour créer des occasions franches.
Le second acte sera crucial pour les deux nations qui cherchent à obtenir des points précieux dans cette phase de groupes disputée. Toute prise de risques pourrait faire basculer le match dans un sens ou dans l’autre.
Groupe A25/06/2026 02:00Estadio AztecaMi-temps 0-0
Fil du match
27'⚽27' It’s Denis Višinský again! A beautiful pirouette in the box opens a tiny shooting window, but his effort is deflected. He’s been the best player on the field so far for Tchéquie
14'⚽14' Denis Višinský has a go from long range, but it sails high and wide. Tchéquie looking lively to start, feels like a goal could easily be coming if they keep this up… Reader Justin
8'⚽8' An early chance for Tchéquie! A deflected ball falls kindly for Denis Višinský, but his attempt on goal rolls agonizingly wide
2'⚽2' Mexique is wearing white tonight. They never look quite right to me when they’re wearing any color other than green at home. But I understand why they’re doing it – Tchéquie is wearing red, and red/green color blindness is a thing to account for
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Compositions
Tchéquie
Système3-4-2-1SélectionneurMiroslav Koubek
Titulaires11
1Matěj KovářGardien
3Tomáš HolešDéfenseur
4Robin HranáčDéfenseur
7Ladislav KrejčíDéfenseur
5Vladimír CoufalMilieu
12Lukáš ČervMilieu
18Michal SadílekMilieu
21David DouděraMilieu
15Pavel ŠulcAttaquant
26Denis VišinskýAttaquant
9Adam HložekAttaquant
Remplaçants14
16Jindřich Staněk
23Lukáš Horníček
6Štěpán Chaloupek
2David Zima
20Jaroslav Zelený
24Alexandr Sojka
25Hugo Sochurek
22Tomáš Souček
8Vladimír Darida
10Patrik Schick
11Jan Kuchta
17Lukáš Provod
19Tomáš Chorý
13Mojmír Chytil
Mexique
Système4-3-3SélectionneurJavier Aguirre
Titulaires11
1Raúl RangelGardien
2Jorge SánchezDéfenseur
3César MontesDéfenseur
15Israel ReyesDéfenseur
20Mateo ChávezDéfenseur
19Gilberto MoraMilieu
4Edson ÁlvarezMilieu
7Luis RomoMilieu
25Roberto AlvaradoAttaquant
22Guillermo MartínezAttaquant
16Julián QuiñonesAttaquant
Remplaçants15
12Carlos Acevedo
13Guillermo Ochoa
5Johan Vásquez
23Jesús Gallardo
6Erik Lira
8Álvaro Fidalgo
17Orbelín Pineda
18Obed Vargas
24Luis Chávez
26Brian Gutiérrez
10Alexis Vega
21César Huerta
9Raúl Jiménez
11Santiago Giménez
14Armando González
Les chiffres du match
Tirs cadres : Tchéquie 0 / Mexique 0
Tirs : Tchéquie 4 / Mexique 0
Possession : Tchéquie 55% / Mexique 45%
Fautes : Tchéquie 3 / Mexique 5
Passes : Tchéquie 119 / Mexique 96
Precision des passes : Tchéquie 85% / Mexique 85%
xG : Tchéquie 0.15 / Mexique 0.00
Joueurs clés
Pavel Šulc (Tchéquie) : note 6.9
Matěj Kovář (Tchéquie) : note 6.7
Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 6.7
David Douděra (Tchéquie) : note 6.7
Adam Hložek (Tchéquie) : note 6.7
Roberto Alvarado (Mexique) : note 6.7
Tomáš Holeš (Tchéquie) : note 6.6
Raúl Rangel (Mexique) : note 6.6
Absences et blessures
D. Jurásek : Tchéquie · Missing Fixture · Thigh problems
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