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Mondial 2026 : l’Afrique du Sud et la Corée du Sud dos à dos à la pause (0-0)

Le match du Groupe A entre l’Afrique du Sud et la République de Corée, disputé à l’Estadio BBVA, se solde par un score nul de 0-0 à la mi-temps. Après une première période équilibrée, aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence, malgré plusieurs tentatives dans les deux camps.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Cette rencontre intervient après des résultats contrastés pour les deux équipes dans cette phase de groupes. L’Afrique du Sud reste sur un match nul 1-1 face à la République Tchèque, tandis que la Corée du Sud a été battue 1-0 par le Mexique. Ces résultats maintiennent les deux sélections en quête d’un succès pour rester en course pour la qualification.

Sur le terrain, l’Afrique du Sud évolue en 4-2-3-1 sous la direction de son sélectionneur Hugo Broos. Ronwen Williams tient son poste dans les buts, épaulé en défense par Khuliso Mudau et Ime Okon. Le milieu est animé notamment par Thalente Mbatha et Relebohile Mofokeng, tandis qu’Evidence Makgopa occupe la pointe de l’attaque.

La Corée du Sud aligne un dispositif en 3-4-2-1 dirigé par Myung-Bo Hong. Le trio défensif composé de Han-Beom Lee, Kim Min-jae et Gi-Hyuk Lee veille à la solidité défensive. Le milieu est orchestré par Hwang In-beom et Seung Ho Paik, avec Lee Kang-in et Hwang Hee-chan positionnés derrière l’avant-centre Hyeon-gyu Oh.

Performance défensive et possession en première mi-temps

La Corée du Sud domine statistiquement la possession de balle avec 62 %, multipliant les échanges dans le camp sud-africain. Les joueurs clairs comme Kim Min-jae, qui a décoché un tir cadré, et Young-woo Seol, auteur d’une passe clé, illustrent cette marge sur le contrôle du ballon. Cependant, la défense sud-africaine, bien organisée, limite les occasions nettes, à l’image de Aubrey Modiba, défenseur latéral, qui se montre actif dans ses interventions.

De son côté, l’Afrique du Sud tente d’exploiter les espaces avec quatre tirs, dont un cadré, cherchant à surprendre la défense sud-coréenne regroupée. Oswin Appollis et Thapelo Maseko participent activement à la construction offensive, sans parvenir à concrétiser. Le gardien Ronwen Williams reste vigilant, même s’il n’a pas eu à effectuer d’arrêt significatif jusqu’à présent.

Défense et rigueur au programme dans la seconde période

Face au score toujours vierge, les deux entraîneurs, Hugo Broos et Myung-Bo Hong, devront trouver des solutions offensives pour débloquer la situation. L’Afrique du Sud peut s’appuyer sur sa solidité défensive et ses contre-attaques rapides, tandis que la Corée du Sud cherchera à capitaliser sur sa maîtrise du ballon pour créer des occasions franches.

Le second acte sera crucial pour les deux nations qui cherchent à obtenir des points précieux dans cette phase de groupes disputée. Toute prise de risques pourrait faire basculer le match dans un sens ou dans l’autre.

Afrique du Sud
Mi-temps Estadio BBVA
Corée du Sud
25/06/2026 02:00 Groupe A
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 45'Mi-temps, Afrique du Sud 0-0 Corée du Sud. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Afrique du Sud 1 / Corée du Sud 1
  • Tirs : Afrique du Sud 4 / Corée du Sud 3
  • Possession : Afrique du Sud 38% / Corée du Sud 62%
  • Corners : Afrique du Sud 3 / Corée du Sud 1
  • Fautes : Afrique du Sud 0 / Corée du Sud 2
  • Passes : Afrique du Sud 102 / Corée du Sud 169
  • Precision des passes : Afrique du Sud 83% / Corée du Sud 88%
  • xG : Afrique du Sud 0.22 / Corée du Sud 0.41
Calendrier Groupe A
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Mexique
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Groupe A
Afrique du Sud
Mi-temps Estadio BBVA
Corée du Sud
Résumé à la pause
Groupe A
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Mexique22003036
Corée du Sud21012203
Tchéquie201123-11
Afrique du Sud201113-21
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