Mondial 2026 : la Tchéquie mène face à l’Afrique du Sud à la pause (1-0)

La Tchéquie mène 1-0 face à l’Afrique du Sud à la mi-temps, jeudi 18 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, dans le groupe A du Mondial 2026, grâce à un but rapide de Michal Sadílek. Ce score provisoire donne un avantage important aux hommes de Miroslav Koubek dans une rencontre de phase de groupes où chaque point pèse déjà lourd.
Sadílek a ouvert le score dès la 6e minute, servi par Alexandr Sojka. Ce but précoce a placé la Tchéquie en position favorable, tandis que l’Afrique du Sud a dû courir après le score pendant l’essentiel du premier acte.
La première période a aussi été marquée par deux avertissements côté sud-africain. Teboho Mokoena a reçu un carton jaune à la 33e minute, puis Thalente Mbatha a été sanctionné à la 40e. Ces deux fautes placent le milieu de terrain de la sélection dirigée par Hugo Broos sous pression avant la reprise.
Dans son 3-5-2, la Tchéquie a débuté avec Matěj Kovář dans le but, une défense composée notamment de Tomáš Holeš, Robin Hranáč et Ladislav Krejčí, et un milieu où figuraient Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Lukáš Červ, Michal Sadílek et Alexandr Sojka. Devant, Patrik Schick et Adam Hložek ont occupé l’axe de l’attaque.
L’Afrique du Sud a répondu en 4-3-3 avec Ronwen Williams dans les cages, Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba en défense. Au milieu, Thalente Mbatha, Teboho Mokoena et Jayden Adams ont débuté, derrière un trio offensif formé par Thapelo Maseko, Iqraam Rayners et Oswin Appollis.
Une avance tchèque construite tôt
La Tchéquie a cadré une seule frappe en première période, mais elle a suffi pour faire la différence. Les Tchèques ont totalisé cinq tirs, dont quatre dans la surface, et ont obtenu deux corners. Leur efficacité dans les premières minutes pèse pour l’instant davantage que le volume de jeu.
L’Afrique du Sud a eu davantage le ballon, avec 61 pour cent de possession et 257 passes tentées avant la pause. Mais les Bafana Bafana n’ont pas cadré leurs quatre tirs et ont surtout vu leur entrejeu se charger de deux cartons jaunes avant le retour aux vestiaires.
Le but de Sadílek et la passe décisive de Sojka restent les faits majeurs de cette première mi-temps. La Tchéquie rentre aux vestiaires avec un avantage court, tandis que l’Afrique du Sud doit revenir au score sans alourdir son bilan disciplinaire au milieu.
Tchéquie
Termine
1-1
Mercedes-Benz Stadium Afrique du Sud
18/06/2026 17:00
·
Groupe A
Fil du match
6' ⚽ But - M. Sadilek 1-0 Tchéquie · Passe : A. Sojka 33' Carton jaune - T. Mokoena Afrique du Sud, 33e 40' Carton jaune - T. Mbatha Afrique du Sud, 40e 46' ↑↓ Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng) Afrique du Sud, 46e 55' ↑↓ Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc) Tchéquie, 55e 55' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny) Tchéquie, 55e 66' ↑↓ Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa) Afrique du Sud, 66e 67' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod) Tchéquie, 67e 67' ↑↓ Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek) Tchéquie, 67e 75' Carton jaune - L. Krejci Tchéquie, 75e 78' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima) Tchéquie, 78e 83' ⚽ But - T. Mokoena 1-1 Afrique du Sud 84' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele) Afrique du Sud, 84e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3 Tirs : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14 Possession : Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61% Corners : Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4 Fautes : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10 Cartons jaunes : Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531 Precision des passes : Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90% xG : Tchéquie 0.89 / Afrique du Sud 1.18
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
9' ⚽ 9' But Julián Quiñones, passe de Erik Lira (Mexique) 67' ⚽ 67' But Raúl Jiménez, passe de Roberto Alvarado (Mexique) 90+2' 90+2' Carton rouge César Montes (Mexique) 50' 50' Carton rouge Yaya Sithole (Afrique du Sud) 84' 84' Carton rouge Themba Zwane (Afrique du Sud) 17' 17' Carton jaune Teboho Mokoena (Afrique du Sud) 23' 23' Carton jaune Brian Gutiérrez (Mexique) 49' 49' Carton rouge Siphephelo Sithole (Afrique du Sud) 56' ↑↓ 56' Remplacement Lyle Foster remplace Thalente Mbatha (Afrique du Sud) 61' ↑↓ 61' Remplacement Jayden Adams remplace Themba Zwane (Afrique du Sud) 66' ↑↓ 66' Remplacement Álvaro Fidalgo remplace Gilberto Mora (Mexique) 66' ↑↓ 66' Remplacement Brian Gutiérrez remplace Luis Chávez (Mexique) 74' 74' Carton jaune Nkosinathi Sibisi (Afrique du Sud) 76' ↑↓ 76' Remplacement Raúl Jiménez remplace Armando González (Mexique) 76' ↑↓ 76' Remplacement Erik Lira remplace Edson Álvarez (Mexique) 77' ↑↓ 77' Remplacement Aubrey Modiba remplace Oswin Appollis (Afrique du Sud) 77' ↑↓ 77' Remplacement Iqraam Rayners remplace Evidence Makgopa (Afrique du Sud) 79' ↑↓ 79' Remplacement Julián Quiñones remplace Alexis Vega (Mexique) 82' VAR 82' VAR Themba Zwane - Card upgrade (Afrique du Sud)
Compositions
Titulaires 11
1
Raúl Rangel
Gardien
15
Israel Reyes
Défenseur
3
César Montes
Défenseur
5
Johan Vásquez
Défenseur
23
Jesús Gallardo
Défenseur
6
Erik Lira
Milieu
25
Roberto Alvarado
Milieu
26
Brian Gutiérrez
Milieu
8
Álvaro Fidalgo
Milieu
16
Julián Quiñones
Milieu
9
Raúl Jiménez
Attaquant
Remplaçants 15
19
Gilberto Mora
24
Luis Chávez
4
Edson Álvarez
14
Armando González
10
Alexis Vega
12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
2
Jorge Sánchez
7
Luis Romo
20
Mateo Chávez
21
César Huerta
18
Obed Vargas
17
Orbelín Pineda
22
Guillermo Martínez
11
Santiago Giménez
Titulaires 11
1
Ronwen Williams
Gardien
20
Khuliso Mudau
Défenseur
19
Nkosinathi Sibisi
Défenseur
21
Ime Okon
Défenseur
14
Mbekezeli Mbokazi
Défenseur
6
Aubrey Modiba
Défenseur
4
Teboho Mokoena
Milieu
13
Siphephelo Sithole
Milieu
23
Jayden Adams
Milieu
15
Iqraam Rayners
Attaquant
9
Lyle Foster
Attaquant
Remplaçants 15
5
Thalente Mbatha
11
Themba Zwane
7
Oswin Appollis
17
Evidence Makgopa
22
Ricardo Goss
16
Sipho Chaine
26
Bradley Cross
3
Khulumani Ndamane
24
Olwethu Makhanya
18
Samukelo Kabini
2
Tholo Thabang Matuludi
8
Tshepang Moremi
10
Relebohile Mofokeng
25
Kamogelo Sebelebele
12
Thapelo Maseko
Les chiffres du match
Tirs cadres : Mexique 4 / Afrique du Sud 2 Tirs : Mexique 16 / Afrique du Sud 3 Possession : Mexique 61% / Afrique du Sud 39% Corners : Mexique 3 / Afrique du Sud 1 Fautes : Mexique 12 / Afrique du Sud 11 Cartons jaunes : Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Cartons rouges : Mexique 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Mexique 520 / Afrique du Sud 335 Precision des passes : Mexique 90% / Afrique du Sud 81% xG : Mexique 1.41 / Afrique du Sud 0.07
Joueurs clés
Julián Quiñones (Mexique) : note 8.3, 1 but(s) Raúl Jiménez (Mexique) : note 7.9, 1 but(s) Roberto Alvarado (Mexique) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Erik Lira (Mexique) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) César Montes (Mexique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s) Raúl Rangel (Mexique) : note 7.2, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.6, 2 arret(s) Israel Reyes (Mexique) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud (World Cup) 11/06/2010 Afrique du Sud 1-1 Mexique (World Cup)
11/06
Groupe A
Mexique
Termine
2-0
Estadio Azteca Afrique du Sud
Voir la fiche du match Corée du Sud - Tchéquie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
59' ⚽ But - L. Krejci (passe V. Coufal) Tchéquie, 59e 62' ↑↓ Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan) Corée du Sud, 62e 64' ↑↓ Remplacement - P. Sulc (remplace A. Hlozek) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - P. Schick (remplace T. Chory) Tchéquie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - L. Provod (remplace M. Sadilek) Tchéquie, 64e 67' ⚽ But - Hwang In-Beom (passe Lee Kang-In) Corée du Sud, 67e 69' ↑↓ Remplacement - Lee Tae-Seok (remplace Eom Ji-Sung) Corée du Sud, 69e 69' ↑↓ Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu) Corée du Sud, 69e 77' VAR VAR - T. Soucek Tchéquie, 77e 80' ⚽ But - Oh Hyeon-Gyu (passe Hwang In-Beom) Corée du Sud, 80e 84' ↑↓ Remplacement - Hwang In-Beom (remplace Kim Jin-Gyu) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - Paik Seung-Ho (remplace Park Jin-Seob) Corée du Sud, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace M. Chytil) Tchéquie, 84e 90+6' Carton jaune - Lee Gi-Hyuk Corée du Sud, 90+6e
Compositions
Titulaires 11
1
Kim Seung-gyu
Gardien
2
Han-Beom Lee
Défenseur
4
Kim Min-jae
Défenseur
3
Gi-Hyuk Lee
Défenseur
22
Young-woo Seol
Milieu
6
Hwang In-beom
Milieu
8
Seung Ho Paik
Milieu
13
Lee Tae-seok
Milieu
19
Kang-in Lee
Attaquant
10
Jae-sung Lee
Attaquant
7
Son Heung-min
Attaquant
Remplaçants 15
11
Hwang Hee-chan
25
Ji-sung Eom
18
Hyeon-gyu Oh
24
Jin-gyu Kim
16
Jin-seob Park
21
Jo Hyeonwoo
12
Song Bum-keun
15
Kim Moon-hwan
14
Wi-je Cho
5
Kim Tae-hyeon
26
Dong-gyeong Lee
23
Jens Castrop
17
Jun-Ho Bae
9
Gue-sung Cho
20
Yang Hyun-Jun
Titulaires 11
1
Matěj Kovář
Gardien
6
Štěpán Chaloupek
Défenseur
4
Robin Hranáč
Défenseur
7
Ladislav Krejčí
Défenseur
5
Vladimír Coufal
Milieu
22
Tomáš Souček
Milieu
24
Alexandr Sojka
Milieu
20
Jaroslav Zelený
Milieu
17
Lukáš Provod
Attaquant
15
Pavel Šulc
Attaquant
10
Patrik Schick
Attaquant
Remplaçants 15
18
Michal Sadílek
9
Adam Hložek
19
Tomáš Chorý
13
Mojmír Chytil
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
14
David Jurásek
2
David Zima
3
Tomáš Holeš
21
David Douděra
26
Denis Višinský
25
Hugo Sochurek
12
Lukáš Červ
8
Vladimír Darida
11
Jan Kuchta
Les chiffres du match
Tirs cadres : Corée du Sud 6 / Tchéquie 4 Tirs : Corée du Sud 15 / Tchéquie 8 Possession : Corée du Sud 62% / Tchéquie 38% Corners : Corée du Sud 4 / Tchéquie 5 Fautes : Corée du Sud 9 / Tchéquie 16 Cartons jaunes : Corée du Sud 1 / Tchéquie 0 Passes : Corée du Sud 542 / Tchéquie 323 Precision des passes : Corée du Sud 87% / Tchéquie 71% xG : Corée du Sud 2.00 / Tchéquie 0.84
Joueurs clés
Hwang In-beom (Corée du Sud) : note 8.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Hyeon-gyu Oh (Corée du Sud) : note 7.3, 1 but(s) Kang-in Lee (Corée du Sud) : note 8.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.2, 1 but(s) Kim Seung-gyu (Corée du Sud) : note 7.5, 3 arret(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 7, 4 arret(s) Vladimír Coufal (Tchéquie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Lee Tae-seok (Corée du Sud) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie (World Cup)
12/06
Groupe A
Corée du Sud
Termine
2-1
Estadio Akron Tchéquie
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - M. Sadilek 1-0 Tchéquie · Passe : A. Sojka 33' Carton jaune - T. Mokoena Afrique du Sud, 33e 40' Carton jaune - T. Mbatha Afrique du Sud, 40e 46' ↑↓ Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng) Afrique du Sud, 46e 55' ↑↓ Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc) Tchéquie, 55e 55' ↑↓ Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny) Tchéquie, 55e 66' ↑↓ Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa) Afrique du Sud, 66e 67' ↑↓ Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod) Tchéquie, 67e 67' ↑↓ Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek) Tchéquie, 67e 75' Carton jaune - L. Krejci Tchéquie, 75e 78' ↑↓ Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima) Tchéquie, 78e 83' ⚽ But - T. Mokoena 1-1 Afrique du Sud 84' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele) Afrique du Sud, 84e
Compositions
Titulaires 11
1
Matěj Kovář
Gardien
3
Tomáš Holeš
Défenseur
4
Robin Hranáč
Défenseur
7
Ladislav Krejčí
Défenseur
5
Vladimír Coufal
Milieu
8
Vladimír Darida
Milieu
12
Lukáš Červ
Milieu
18
Michal Sadílek
Milieu
24
Alexandr Sojka
Milieu
10
Patrik Schick
Attaquant
9
Adam Hložek
Attaquant
Remplaçants 14
20
Jaroslav Zelený
15
Pavel Šulc
22
Tomáš Souček
17
Lukáš Provod
16
Jindřich Staněk
23
Lukáš Horníček
2
David Zima
6
Štěpán Chaloupek
21
David Douděra
25
Hugo Sochurek
26
Denis Višinský
11
Jan Kuchta
13
Mojmír Chytil
19
Tomáš Chorý
Titulaires 11
1
Ronwen Williams
Gardien
20
Khuliso Mudau
Défenseur
21
Ime Okon
Défenseur
14
Mbekezeli Mbokazi
Défenseur
6
Aubrey Modiba
Défenseur
5
Thalente Mbatha
Milieu
4
Teboho Mokoena
Milieu
23
Jayden Adams
Milieu
12
Thapelo Maseko
Attaquant
15
Iqraam Rayners
Attaquant
7
Oswin Appollis
Attaquant
Remplaçants 13
10
Relebohile Mofokeng
17
Evidence Makgopa
16
Sipho Chaine
22
Ricardo Goss
2
Tholo Thabang Matuludi
3
Khulumani Ndamane
18
Samukelo Kabini
19
Nkosinathi Sibisi
24
Olwethu Makhanya
26
Bradley Cross
8
Tshepang Moremi
25
Kamogelo Sebelebele
9
Lyle Foster
Les chiffres du match
Tirs cadres : Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3 Tirs : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14 Possession : Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61% Corners : Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4 Fautes : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10 Cartons jaunes : Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2 Passes : Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531 Precision des passes : Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90% xG : Tchéquie 0.89 / Afrique du Sud 1.18
Joueurs clés
Teboho Mokoena (Afrique du Sud) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Michal Sadílek (Tchéquie) : note 7.7, 1 but(s) Alexandr Sojka (Tchéquie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Ladislav Krejčí (Tchéquie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s) Matěj Kovář (Tchéquie) : note 6.5, 2 arret(s) Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 6.3, 2 arret(s) Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 7.3 Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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18/06
Groupe A
Tchéquie
Termine
1-1
Mercedes-Benz Stadium Afrique du Sud
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
19/06
Groupe A
Mexique
A venir
02:00
Estadio Akron Corée du Sud
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe A
Tchéquie
A venir
02:00
Estadio Azteca Mexique
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe A
Afrique du Sud
A venir
02:00
Estadio BBVA Corée du Sud
Groupe A
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Mexique 1 1 0 0 2 0 2 3 Corée du Sud 1 1 0 0 2 1 1 3 Tchéquie 2 0 1 1 2 3 -1 1 Afrique du Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
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