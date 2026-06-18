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Mondial 2026 : la Tchéquie mène face à l’Afrique du Sud à la pause (1-0)

La Tchéquie mène 1-0 face à l’Afrique du Sud à la mi-temps, jeudi 18 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, dans le groupe A du Mondial 2026, grâce à un but rapide de Michal Sadílek. Ce score provisoire donne un avantage important aux hommes de Miroslav Koubek dans une rencontre de phase de groupes où chaque point pèse déjà lourd.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Tchéquie VS Afrique du Sud, le 18/06/2026 17:00, stade Mercedes-Benz Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Sadílek a ouvert le score dès la 6e minute, servi par Alexandr Sojka. Ce but précoce a placé la Tchéquie en position favorable, tandis que l’Afrique du Sud a dû courir après le score pendant l’essentiel du premier acte.

La première période a aussi été marquée par deux avertissements côté sud-africain. Teboho Mokoena a reçu un carton jaune à la 33e minute, puis Thalente Mbatha a été sanctionné à la 40e. Ces deux fautes placent le milieu de terrain de la sélection dirigée par Hugo Broos sous pression avant la reprise.

Dans son 3-5-2, la Tchéquie a débuté avec Matěj Kovář dans le but, une défense composée notamment de Tomáš Holeš, Robin Hranáč et Ladislav Krejčí, et un milieu où figuraient Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Lukáš Červ, Michal Sadílek et Alexandr Sojka. Devant, Patrik Schick et Adam Hložek ont occupé l’axe de l’attaque.

L’Afrique du Sud a répondu en 4-3-3 avec Ronwen Williams dans les cages, Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba en défense. Au milieu, Thalente Mbatha, Teboho Mokoena et Jayden Adams ont débuté, derrière un trio offensif formé par Thapelo Maseko, Iqraam Rayners et Oswin Appollis.

Une avance tchèque construite tôt

La Tchéquie a cadré une seule frappe en première période, mais elle a suffi pour faire la différence. Les Tchèques ont totalisé cinq tirs, dont quatre dans la surface, et ont obtenu deux corners. Leur efficacité dans les premières minutes pèse pour l’instant davantage que le volume de jeu.

L’Afrique du Sud a eu davantage le ballon, avec 61 pour cent de possession et 257 passes tentées avant la pause. Mais les Bafana Bafana n’ont pas cadré leurs quatre tirs et ont surtout vu leur entrejeu se charger de deux cartons jaunes avant le retour aux vestiaires.

Le but de Sadílek et la passe décisive de Sojka restent les faits majeurs de cette première mi-temps. La Tchéquie rentre aux vestiaires avec un avantage court, tandis que l’Afrique du Sud doit revenir au score sans alourdir son bilan disciplinaire au milieu.

Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
18/06/2026 17:00 Groupe A
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - M. Sadilek1-0Tchéquie · Passe : A. Sojka
  2. 33'Carton jaune - T. MokoenaAfrique du Sud, 33e
  3. 40'Carton jaune - T. MbathaAfrique du Sud, 40e
  4. 46'Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng)Afrique du Sud, 46e
  5. 55'Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc)Tchéquie, 55e
  6. 55'Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny)Tchéquie, 55e
  7. 66'Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa)Afrique du Sud, 66e
  8. 67'Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod)Tchéquie, 67e
  9. 67'Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek)Tchéquie, 67e
  10. 75'Carton jaune - L. KrejciTchéquie, 75e
  11. 78'Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima)Tchéquie, 78e
  12. 83'But - T. Mokoena1-1Afrique du Sud
  13. 84'Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele)Afrique du Sud, 84e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Tchéquie 3 / Afrique du Sud 3
  • Tirs : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 14
  • Possession : Tchéquie 39% / Afrique du Sud 61%
  • Corners : Tchéquie 5 / Afrique du Sud 4
  • Fautes : Tchéquie 12 / Afrique du Sud 10
  • Cartons jaunes : Tchéquie 1 / Afrique du Sud 2
  • Passes : Tchéquie 326 / Afrique du Sud 531
  • Precision des passes : Tchéquie 80% / Afrique du Sud 90%
  • xG : Tchéquie 0.89 / Afrique du Sud 1.18
Calendrier Groupe A
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Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio Akron
Tchéquie
Resume final
Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
Avant-matchCompositions
Groupe A
Mexique
A venir Estadio Akron
Corée du Sud
Avant-match
Groupe A
Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
Groupe A
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Mexique11002023
Corée du Sud11002113
Tchéquie201123-11
Afrique du Sud201113-21
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