Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : Afrique du Sud en 4-2-3-1 face à la Corée du Sud en 3-4-2-1 avec Kim Min-jae titulaire

Le match de la phase de groupes du Mondial 2026 entre l’Afrique du Sud et la Corée du Sud se jouera le 25 juin à 02h00 GMT+1 au Stade BBVA à Monterrey. Ce duel crucial du Groupe A oppose deux équipes aux stratégies contrastées, l’Afrique du Sud tenant un point après son nul 1-1 contre la Tchéquie tandis que la Corée du Sud cherche à rebondir après une défaite 0-1 face au Mexique.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
4 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Les deux formations ont dévoilé leurs compositions officielles avec des schémas tactiques différenciés. L’Afrique du Sud, sous la direction du sélectionneur Hugo Broos, aligne un 4-2-3-1 classique qui mise sur un bloc défensif solide et une attaque menée par Evidence Makgopa en pointe. De son côté, la Corée du Sud de Myung-Bo Hong opte pour un 3-4-2-1 plus audacieux, avec une défense à trois et un milieu renforcé pour peser sur la construction du jeu adverse.

Plusieurs joueurs clés sont présents dans les deux onze de départ. Côté sud-africain, le gardien Ronwen Williams est protégé par une défense organisée autour de Khuliso Mudau et Ime Okon. Le milieu fiable de Thalente Mbatha et Sphephelo Sithole soutient les offensives portées par Relebohile Mofokeng et Oswin Appollis. Le seul absent notable est T. Mokoena, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

En face, la sélection sud-coréenne conserve une ligne défensive vitalisée par Kim Min-jae et Gi-Hyuk Lee. Le milieu combine expérience et dynamisme avec Seung Ho Paik, Hwang In-beom et Lee Tae-seok. Lee Kang-in et Hwang Hee-chan apportent leur créativité derrière l’unique attaquant Hyeon-gyu Oh, en quête de rédemption après un début de groupe mitigé.

Lecture du onze de Afrique du Sud

En 4-2-3-1, l’Afrique du Sud de Hugo Broos privilégie un équilibre entre rigueur défensive et pression offensive. Ronwen Williams reste un dernier rempart sûr, tandis que la ligne de quatre en défense fait appel à Khuliso Mudau et Ime Okon sur les flancs, renforcés par Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba. Le double pivot au milieu est composé de Thalente Mbatha et Sphephelo Sithole pour gérer le tempo du jeu et protéger la défense.

Devant, Relebohile Mofokeng occupe la position de meneur avec Oswin Appollis et Thapelo Maseko pour alimenter la pointe d’Evidence Makgopa. Ce système vise à maximiser la mobilité et la créativité au milieu, tout en sécurisant la cage contre les attaques soudaines.

Lecture du onze de Corée du Sud

Myung-Bo Hong aligne un 3-4-2-1 qui privilégie la solidité défensive et la maîtrise du milieu de terrain. Avec Kim Seung-gyu dans les buts, la défense à trois repose sur Han-Beom Lee, Kim Min-jae et Gi-Hyuk Lee, rigoureux dans le placement et le marquage. Le milieu à quatre, avec Young-woo Seol et Seung Ho Paik sur les ailes, offre amplitude et couverture, tandis qu’Hwang In-beom et Lee Tae-seok agissent en moteurs centraux.

Dans le secteur offensif, Kang-in Lee et Hwang Hee-chan évoluent derrière Hyeon-gyu Oh, le point d’appui pour l’attaque sud-coréenne. Ce schéma doit permettre aux Asiatiques de varier entre phases de possession et jeu rapide en transition.

Les onze de départ

Afrique du Sud
Système4-2-3-1SélectionneurHugo Broos
Titulaires11
  1. 1 Ronwen Williams Gardien
  2. 20 Khuliso Mudau Défenseur
  3. 21 Ime Okon Défenseur
  4. 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur
  5. 6 Aubrey Modiba Défenseur
  6. 5 Thalente Mbatha Milieu
  7. 13 Sphephelo Sithole Milieu
  8. 12 Thapelo Maseko Milieu
  9. 10 Relebohile Mofokeng Milieu
  10. 7 Oswin Appollis Milieu
  11. 17 Evidence Makgopa Attaquant
Remplaçants13
  • 22 Ricardo Goss
  • 16 Sipho Chaine
  • 26 Bradley Cross
  • 3 Khulumani Ndamane
  • 19 Nkosinathi Sibisi
  • 24 Olwethu Makhanya
  • 18 Samukelo Kabini
  • 2 Tholo Thabang Matuludi
  • 23 Jayden Adams
  • 25 Kamogelo Sebelebele
  • 8 Tshepang Moremi
  • 15 Iqraam Rayners
  • 9 Lyle Foster
Corée du Sud
Système3-4-2-1SélectionneurMyung-Bo Hong
Titulaires11
  1. 1 Kim Seung-gyu Gardien
  2. 2 Han-Beom Lee Défenseur
  3. 4 Kim Min-jae Défenseur
  4. 3 Gi-Hyuk Lee Défenseur
  5. 22 Young-woo Seol Milieu
  6. 8 Seung Ho Paik Milieu
  7. 6 Hwang In-beom Milieu
  8. 13 Lee Tae-seok Milieu
  9. 19 Kang-in Lee Attaquant
  10. 11 Hwang Hee-chan Attaquant
  11. 18 Hyeon-gyu Oh Attaquant
Remplaçants15
  • 21 Jo Hyeonwoo
  • 12 Song Bum-keun
  • 15 Kim Moon-hwan
  • 5 Kim Tae-hyeon
  • 14 Wi-je Cho
  • 26 Dong-gyeong Lee
  • 10 Jae-sung Lee
  • 23 Jens Castrop
  • 25 Ji-sung Eom
  • 24 Jin-gyu Kim
  • 16 Jin-seob Park
  • 17 Jun-Ho Bae
  • 9 Gue-sung Cho
  • 20 Yang Hyun-Jun
  • 7 Son Heung-min
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
25/06/2026 02:00 Groupe A
CompositionsAvant-match
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe A
Voir le Calendrier Complet
Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio Akron
Tchéquie
Resume final
Groupe A
Tchéquie
Termine Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Mexique
Termine Estadio Akron
Corée du Sud
Resume final
Groupe A
Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
Compositions
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
Compositions
Groupe A
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Mexique22003036
Corée du Sud21012203
Tchéquie201123-11
Afrique du Sud201113-21
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
01:35 Football : Mondial 2026 : Afrique du Sud en 4-2-3-1 face à la Corée du Sud en 3-4-2-1 avec Kim Min-jae titulaire
01:35 Football : Mondial 2026 : Tchéquie avec un 3-4-2-1 face au Mexique en 4-3-3 à l’Estadio Azteca
01:35 Mondial 2026 : Afrique du Sud en 4-2-3-1 face à la Corée du Sud en 3-4-2-1 avec Kim Min-jae titulaire