Recette de cocktail rafraîchissant pour barbecue d’été

Un nouveau cocktail signé Desperados promet de bousculer les apéros estivaux : La Despenida, une préparation rouge intense mêlant bière aromatisée, tequila et une combinaison d’ingrédients salés et floraux, est proposée comme alternative au Spritz pour épater les convives lors d’un barbecue.

Face à la domination du Spritz et de la Paloma sur les terrasses, cette création ose des saveurs inhabituelles pour un drink d’été. Destinée à surprendre, elle met l’accent sur l’équilibre entre fraîcheur, notes végétales et une pointe d’épices.

Imaginée par la marque Desperados, La Despenida remplace le duo prosecco-Aperol par une base de Desperados Original, rehaussée d’un dosage précis de tequila et d’ingrédients apportant corps, couleur et umami.

La Despenida : ingrédients, méthode et accords

La recette proposée par Desperados s’appuie sur des proportions définies : trois quarts d’une bouteille de Desperados Original bien fraîche, associés à 15 ml de tequila. La couleur rouge et une partie de la fraîcheur proviennent de 60 ml d’eau de tomate et de 30 ml d’infusion d’hibiscus.

La composition intègre également des éléments salés et umami : 1 cuillère à café de saumure d’olive et 5 traits de sauce Worcestershire. Pour contrebalancer l’acidité et renforcer la rondeur, la recette prévoit 1 cuillère à soupe de sirop d’agave et 10 ml de vinaigre de riz. Enfin, une touche piquante est apportée par 4 traits de sauce pimentée.

Pour la préparation, il est conseillé de givrer le bord du verre avec un mélange de sel et d’épices. Placer quelques glaçons, verser les ingrédients liquides dans l’ordre, compléter avec la Desperados Original très fraîche, puis mélanger délicatement afin de préserver les bulles de la bière. Le cocktail est habituellement décoré d’un quartier ou d’un zeste de citron vert.

La Despenida affiche une robe rouge éclatante et, selon la marque, offre un équilibre surprenant où la fraîcheur côtoie des notes végétales et une légère chaleur épicée. La présence de l’eau de tomate et de la saumure confère une dimension salée-umami qui distingue ce mélange des cocktails d’apéritif plus sucrés ou uniquement acidulés.

Sur le plan des accords, la recette est présentée comme adaptée aux grillades estivales : brochettes de poulet, légumes grillés, crevettes au barbecue ou viandes marinées figurent parmi les suggestions pour accompagner le profil aromatique du cocktail.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.