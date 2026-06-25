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Mondial 2026 : Afrique du Sud et Corée du Sud se disputent une place en huitièmes au groupe A

Le match de la phase de groupes du Mondial 2026 entre l’Afrique du Sud et la Corée du Sud aura lieu le 25 juin à 02h00 GMT+1 à l’Estadio BBVA de Monterrey. Ce rendez-vous crucial oppose deux nations qui cherchent à consolider leur position dans le groupe A, composé également du Mexique et de la Tchéquie.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Jusqu’à présent, l’Afrique du Sud affiche un bilan mitigé avec un nul (1-1) contre la Tchéquie et une défaite initiale, totalisant un point. La Corée du Sud, elle, compte une victoire contre la Tchéquie et une défaite face au Mexique, cumulant trois points avant ce duel.

Ce face-à-face s’inscrit donc dans une lutte intense pour les places qualificatives en huitièmes de finale. L’Afrique du Sud, absente des phases finales depuis 2010, ambitionne de franchir cet inédit cap. De son côté, la Corée du Sud vise à rééditer son exploit de 2022 en dépassant à nouveau la phase de poules.

Le choix des enjeux tactiques sera décisif. Sous l’impulsion du sélectionneur belge Hugo Broos, l’Afrique du Sud mise sur une défense solide et des transitions rapides. Myung-Bo Hong, le nouvel entraîneur sud-coréen, encourage un pressing intense et une discipline tactique dans un système généralement en 3-4-2-1.

Zoom sur Afrique du Sud

Alignée en 4-2-3-1, la sélection sud-africaine s’appuie sur un collectif jeune renforcé par des éléments clés. Le gardien Ronwen Williams, capitaine expérimenté, reste une pièce maîtresse en défense. La ligne défensive est composée de Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba, qui doivent conjuguer solidité et montée offensive.

Au milieu, Thalente Mbatha et Sphephelo Sithole animent le double pivot avec un équilibre entre récupération et animation. Thapelo Maseko, dans un rôle de meneur, accompagne Relebohile Mofokeng et Oswin Appollis qui portent la créativité offensive. En pointe, Evidence Makgopa incarne l’espoir et la finition, chargé de convertir les occasions en buts.

Cette équipe dirigée par Broos privilégie un jeu pragmatique, alternant bloc bas et phases de contre bien orchestrées, avec une organisation rigoureuse derrière.

Zoom sur Corée du Sud

La Corée du Sud évolue majoritairement en 3-4-2-1 sous la houlette de Myung-Bo Hong, qui a pris les commandes en mai 2026. Le portier Kim Seung-gyu assure la sûreté dans les cages tandis que la défense à trois se compose de Han-Beom Lee, Kim Min-jae et Gi-Hyuk Lee, alliance de robustesse et d’agilité.

Au milieu de terrain, Young-woo Seol, Seung Ho Paik, Hwang In-beom et Lee Tae-seok forment un quatuor travaillant à la fois le pressing et la transition offensive. Le duo offensif légèrement axé derrière l’avant-centre Kang-in Lee est constitué de Kang-in Lee et Hwang Hee-chan, tous deux capables de créer du danger. La pointe finale est occupée par Hyeon-gyu Oh, positionné en buteur et pivot.

Avec Son Heung-min absent de cette composition mais clé du dispositif global, la Corée privilégie un pressing haut, une adaptation rapide en attaque et un respect strict de la discipline tactique pour contenir et contrer ses adversaires.

Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
25/06/2026 02:00 Groupe A
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EquipeJGNPBPBCDiffPts
Mexique22003036
Corée du Sud21012203
Tchéquie201123-11
Afrique du Sud201113-21
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