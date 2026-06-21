World Cup 2026: Tunisia and Japan line up in 3-4-2-1 under Renard and Moriyasu

Tunisia and Japan both use 3-4-2-1 systems for their 2026 World Cup Group F meeting at Estadio BBVA on June 21, 2026.
For their second match in Group F of the 2026 World Cup, Tunisia and Japan meet at Estadio BBVA on June 21, 2026 at 5:00 a.m. GMT+1. After a heavy defeat against Sweden (1-5), Hervé Renard’s Tunisia are looking for valuable points against an unbeaten Japan side (0-0 against the Netherlands) led by Hajime Moriyasu. This encounter promises to be a strategic one for the remainder of the group stage.
Both teams are lining up in the same 3-4-2-1 system, reflecting a desire to balance defensive solidity with attacking movement. This tactical choice should encourage a midfield battle, with flexible deployment from the midfielders and forwards.
This match is crucial for Tunisia, bottom of the group with zero points and a significant negative goal difference, who must put things right to keep their qualification hopes alive. For a more settled Japan side, the match offers a chance to halt their winless run and take control of this competitive Group F.
The coaches have placed their trust in experienced leaders and promising young players. The team selections are built on a blend of experience and dynamism, with players capable of influencing the course of the match.
Reading Tunisia’s XI
Hervé Renard has opted for a 3-4-2-1 shape featuring Aymen Dahmen in goal, supported by the defensive line of Omar Rekik, Montassar Talbi and Dylan Bronn. Width is provided by Yan Valery and Ali Abdi in midfield, positioned in both defensive and attacking roles.
The heart of the game is run by Ellyes Skhiri and Hannibal Mejbri, two midfielders known for their ability to build play and defend. In attack, Tunisia are relying on Elias Saad, Sebastian Tounekti and Anis Ben Slimane to make the difference, with the latter two operating behind the central striker.
This 3-4-2-1 system allows Renard to increase midfield density while retaining a solid defensive base. The player choices show a desire to balance experience and youth, notably with Mejbri and Skhiri as the engines of Tunisia’s play.
Reading Japan’s XI
Japan are also adopting a 3-4-2-1 under Hajime Moriyasu, with Zion Suzuki in goal. The defence is made up of Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura and Hiroki Itō, well versed in a system with three centre-backs.
In midfield, the Japanese coach is relying on Kaishu Sano and Daichi Kamada to orchestrate play, flanked by Ritsu Doan and Keito Nakamura, who bring creativity and penetration on the wings. In attack, Junya Ito and Ao Tanaka support focal point Ayase Ueda.
Japan’s formation aims to combine territorial control with well-timed pressing, built on an experienced defensive base and technical attacking players. This system should allow Japan to control the tempo while exploiting spaces to combine in attack.
The starting XIs Starters 11 16 Aymen Dahmen Goalkeeper 4 Omar Rekik Defender 3 Montassar Talbi Defender 6 Dylan Bronn Defender 20 Yan Valery Midfielder 17 Ellyes Skhiri Midfielder 10 Hannibal Mejbri Midfielder 2 Ali Abdi Midfielder 8 Elias Saad Forward 26 Sebastian Tounekti Forward 25 Anis Ben Slimane Forward Substitutes 15 1 Abdelmouhib Chamakh 22 Sabri Ben Hessen 5 Adem Arous 21 Amine Ben Hmida 23 Moataz Nefati 24 Raed Chikhaoui 7 Elias Achouri 11 Ismael Gharbi 15 Mohamed Belhadj Mahmoud 12 Mortadha Ben Ouanes 13 Rani Khedira 9 Hazem Mastouri 19 Firas Chaouat 14 Khalil Ayari 18 Rayan Elloumi Starters 11 1 Zion Suzuki Goalkeeper 22 Takehiro Tomiyasu Defender 4 Ko Itakura Defender 21 Hiroki Itō Defender 10 Ritsu Doan Midfielder 24 Kaishu Sano Midfielder 15 Daichi Kamada Midfielder 13 Keito Nakamura Midfielder 14 Junya Ito Forward 7 Ao Tanaka Forward 18 Ayase Ueda Forward Substitutes 13 12 Keisuke Osako 23 Tomoki Hayakawa 20 Ayumu Seko 25 Junnosuke Suzuki 3 Shogo Taniguchi 16 Tsuyoshi Watanabe 2 Yukinari Sugawara 5 Yuto Nagatomo 17 Yuito Suzuki 11 Daizen Maeda 9 Keisuke Goto 26 Kento Shiogai 19 Koki Ogawa
Tunisia
Upcoming
05:00
Estadio BBVA Japan
21/06/2026 05:00
·
Group F
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
View match details for Netherlands - Japan
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 Japon · Passe : T. Kubo 61' Carton jaune - C. Summerville Pays-Bas, 61e 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) Japon, 66e 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) Pays-Bas, 70e 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) Japon, 75e 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) Pays-Bas, 81e 83' Carton jaune - M. Depay Pays-Bas, 83e 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) Japon, 84e 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) Pays-Bas, 85e 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 Japon · Passe : K. Ogawa 90+1' Carton jaune - M. van de Ven Pays-Bas, 90+1e 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Japon
Line-ups
Starters 11
1
Bart Verbruggen
Goalkeeper
22
Denzel Dumfries
Defender
6
Jan Paul van Hecke
Defender
4
Virgil van Dijk
Defender
15
Micky van de Ven
Defender
8
Ryan Gravenberch
Midfielder
21
Frenkie de Jong
Midfielder
14
Tijjani Reijnders
Midfielder
24
Crysencio Summerville
Forward
18
Donyell Malen
Forward
11
Cody Gakpo
Forward
Substitutes 15
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
5
Nathan Aké
16
Guus Til
3
Marten de Roon
7
Justin Kluivert
26
Quinten Timber
20
Teun Koopmeiners
19
Brian Brobbey
10
Memphis Depay
9
Wout Weghorst
17
Noa Lang
Starters 11
1
Zion Suzuki
Goalkeeper
16
Tsuyoshi Watanabe
Defender
3
Shogo Taniguchi
Defender
21
Hiroki Itō
Defender
10
Ritsu Doan
Midfielder
24
Kaishu Sano
Midfielder
15
Daichi Kamada
Midfielder
13
Keito Nakamura
Midfielder
8
Takefusa Kubo
Forward
11
Daizen Maeda
Forward
18
Ayase Ueda
Forward
Substitutes 15
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
20
Ayumu Seko
4
Ko Itakura
25
Junnosuke Suzuki
2
Yukinari Sugawara
22
Takehiro Tomiyasu
5
Yuto Nagatomo
7
Ao Tanaka
17
Yuito Suzuki
14
Junya Ito
9
Keisuke Goto
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
6
Shuto Machino
Match stats
Tirs cadres : Netherlands 4 / Japan 1 Tirs : Netherlands 6 / Japan 4 Possession : Netherlands 70% / Japan 30% Corners : Netherlands 4 / Japan 1 Fautes : Netherlands 4 / Japan 5 Cartons jaunes : Netherlands 1 / Japan 0 Passes : Netherlands 427 / Japan 182 Precision des passes : Netherlands 89% / Japan 83% xG : Netherlands 0.45 / Japan 0.18
Key players
Ryan Gravenberch (Netherlands) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Netherlands) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Netherlands) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japan) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japan) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Netherlands) : note 7.3 Cody Gakpo (Netherlands) : note 7.3
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
19/06/2010 Netherlands 1-0 Japan (World Cup)
14/06
Group F
Netherlands
Finished
2-2
AT&T Stadium Japan
View match details for Sweden - Tunisia
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 Suède 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 Suède · Passe : V. Gyokeres 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 Tunisie · Passe : H. Mejbri 54' Carton jaune - R. Khedira Tunisie, 54e 59' ⚽ But - V. Gyokeres 3-1 Suède · Passe : A. Isak 65' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Suède, 65e 65' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) Suède, 65e 72' ↑↓ Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti) Tunisie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj) Tunisie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri) Tunisie, 72e 83' ↑↓ Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi) Tunisie, 83e 83' ↑↓ Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat) Tunisie, 83e 84' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg) Suède, 84e 84' ⚽ But - M. Svanberg 4-1 Suède · Passe : A. Isak 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga) Suède, 90+1e 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson) Suède, 90+1e 90+6' ⚽ But - Y. Ayari 5-1 Suède · Passe : L. Bergvall
Line-ups
Starters 11
23
Kristoffer Nordfeldt
Goalkeeper
2
Gustaf Lagerbielke
Defender
4
Isak Hien
Defender
3
Victor Lindelöf
Defender
16
Jesper Karlström
Midfielder
21
Alexander Bernhardsson
Midfielder
10
Benjamin Nygren
Midfielder
18
Yasin Ayari
Midfielder
5
Gabriel Gudmundsson
Midfielder
17
Viktor Gyökeres
Forward
9
Alexander Isak
Forward
Substitutes 15
24
Elliot Stroud
7
Lucas Bergvall
1
Jacob Widell Zetterström
12
Viktor Johansson
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
15
Carl Starfelt
8
Daniel Svensson
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
19
Mattias Svanberg
22
Besfort Zeneli
26
Taha Abdi Ali
11
Anthony Elanga
25
Gustaf Nilsson
Starters 11
1
Abdelmouhib Chamakh
Goalkeeper
20
Yan Valery
Defender
4
Omar Rekik
Defender
3
Montassar Talbi
Defender
21
Amine Ben Hmida
Defender
2
Ali Abdi
Defender
13
Rani Khedira
Midfielder
17
Ellyes Skhiri
Midfielder
10
Hannibal Mejbri
Midfielder
8
Elias Saad
Forward
25
Anis Ben Slimane
Forward
Substitutes 15
16
Aymen Dahmen
22
Sabri Ben Hessen
5
Adem Arous
6
Dylan Bronn
23
Moataz Nefati
24
Raed Chikhaoui
12
Mortadha Ben Ouanes
11
Ismael Gharbi
15
Mohamed Belhadj Mahmoud
26
Sebastian Tounekti
7
Elias Achouri
14
Khalil Ayari
18
Rayan Elloumi
9
Hazem Mastouri
19
Firas Chaouat
Match stats
Tirs cadres : Sweden 7 / Tunisia 2 Tirs : Sweden 13 / Tunisia 6 Possession : Sweden 49% / Tunisia 51% Corners : Sweden 4 / Tunisia 2 Fautes : Sweden 10 / Tunisia 8 Cartons jaunes : Sweden 0 / Tunisia 1 Passes : Sweden 353 / Tunisia 362 Precision des passes : Sweden 79% / Tunisia 79% xG : Sweden 1.26 / Tunisia 0.20
Key players
Alexander Isak (Sweden) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Yasin Ayari (Sweden) : note 8.3, 2 but(s) Viktor Gyökeres (Sweden) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mattias Svanberg (Sweden) : note 7.3, 1 but(s) Omar Rekik (Tunisia) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisia) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Lucas Bergvall (Sweden) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Gudmundsson (Sweden) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
15/06/2026 Sweden 5-1 Tunisia (World Cup)
15/06
Group F
Sweden
Finished
5-1
Estadio BBVA Tunisia
View match details for Netherlands - Sweden
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
5' ⚽ But - B. Brobbey 1-0 Pays-Bas · Passe : C. Gakpo 17' ⚽ But - B. Brobbey 2-0 Pays-Bas · Passe : D. Dumfries 46' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville) Pays-Bas, 46e 47' ⚽ But - C. Gakpo 3-0 Pays-Bas · Passe : D. Dumfries 53' Carton jaune - G. Gudmundsson Suède, 53e 54' ⚽ But - C. Gakpo 4-0 Pays-Bas · Passe : C. Summerville 55' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga) Suède, 55e 56' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli) Suède, 56e 56' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) Suède, 56e 59' ⚽ But - A. Elanga 4-1 Suède · Passe : A. Isak 59' ↑↓ Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 59e 59' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til) Pays-Bas, 59e 72' ↑↓ Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay) Pays-Bas, 72e 75' Carton jaune - Y. Ayari Suède, 75e 79' ↑↓ Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali) Suède, 79e 80' Carton jaune - L. Bergvall Suède, 80e 89' ⚽ But - C. Summerville 5-1 Pays-Bas · Passe : M. Depay 90' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang) Pays-Bas, 90e 90+3' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Suède, 90+3e
Line-ups
Starters 11
1
Bart Verbruggen
Goalkeeper
22
Denzel Dumfries
Defender
6
Jan Paul van Hecke
Defender
4
Virgil van Dijk
Defender
15
Micky van de Ven
Defender
8
Ryan Gravenberch
Midfielder
21
Frenkie de Jong
Midfielder
14
Tijjani Reijnders
Midfielder
18
Donyell Malen
Forward
19
Brian Brobbey
Forward
11
Cody Gakpo
Forward
Substitutes 14
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
5
Nathan Aké
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
16
Guus Til
7
Justin Kluivert
3
Marten de Roon
20
Teun Koopmeiners
24
Crysencio Summerville
10
Memphis Depay
17
Noa Lang
9
Wout Weghorst
Starters 11
23
Kristoffer Nordfeldt
Goalkeeper
2
Gustaf Lagerbielke
Defender
4
Isak Hien
Defender
3
Victor Lindelöf
Defender
16
Jesper Karlström
Midfielder
21
Alexander Bernhardsson
Midfielder
10
Benjamin Nygren
Midfielder
18
Yasin Ayari
Midfielder
5
Gabriel Gudmundsson
Midfielder
17
Viktor Gyökeres
Forward
9
Alexander Isak
Forward
Substitutes 15
1
Jacob Widell Zetterström
12
Viktor Johansson
15
Carl Starfelt
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
22
Besfort Zeneli
8
Daniel Svensson
24
Elliot Stroud
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
7
Lucas Bergvall
19
Mattias Svanberg
26
Taha Abdi Ali
11
Anthony Elanga
25
Gustaf Nilsson
Match stats
Tirs cadres : Netherlands 6 / Sweden 5 Tirs : Netherlands 9 / Sweden 12 Possession : Netherlands 54% / Sweden 46% Corners : Netherlands 2 / Sweden 3 Fautes : Netherlands 7 / Sweden 7 Cartons jaunes : Netherlands 0 / Sweden 1 Passes : Netherlands 367 / Sweden 308 Precision des passes : Netherlands 90% / Sweden 86% xG : Netherlands 2.38 / Sweden 0.87
Key players
Cody Gakpo (Netherlands) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Brian Brobbey (Netherlands) : note 8.2, 2 but(s) Denzel Dumfries (Netherlands) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s) Anthony Elanga (Sweden) : note 7.6, 1 but(s) Bart Verbruggen (Netherlands) : note 7.2, 4 arret(s) Crysencio Summerville (Netherlands) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Isak (Sweden) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Frenkie de Jong (Netherlands) : note 7.7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
10/10/2017 Netherlands 2-0 Sweden (World Cup - Qualification Europe) 06/09/2016 Sweden 1-1 Netherlands (World Cup - Qualification Europe)
20/06
Group F
Netherlands
Finished
5-1
NRG Stadium Sweden
View match details for Tunisia - Japan
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Starters 11
16
Aymen Dahmen
Goalkeeper
4
Omar Rekik
Defender
3
Montassar Talbi
Defender
6
Dylan Bronn
Defender
20
Yan Valery
Midfielder
17
Ellyes Skhiri
Midfielder
10
Hannibal Mejbri
Midfielder
2
Ali Abdi
Midfielder
8
Elias Saad
Forward
26
Sebastian Tounekti
Forward
25
Anis Ben Slimane
Forward
Substitutes 15
1
Abdelmouhib Chamakh
22
Sabri Ben Hessen
5
Adem Arous
21
Amine Ben Hmida
23
Moataz Nefati
24
Raed Chikhaoui
7
Elias Achouri
11
Ismael Gharbi
15
Mohamed Belhadj Mahmoud
12
Mortadha Ben Ouanes
13
Rani Khedira
9
Hazem Mastouri
19
Firas Chaouat
14
Khalil Ayari
18
Rayan Elloumi
Starters 11
1
Zion Suzuki
Goalkeeper
22
Takehiro Tomiyasu
Defender
4
Ko Itakura
Defender
21
Hiroki Itō
Defender
10
Ritsu Doan
Midfielder
24
Kaishu Sano
Midfielder
15
Daichi Kamada
Midfielder
13
Keito Nakamura
Midfielder
14
Junya Ito
Forward
7
Ao Tanaka
Forward
18
Ayase Ueda
Forward
Substitutes 13
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
20
Ayumu Seko
25
Junnosuke Suzuki
3
Shogo Taniguchi
16
Tsuyoshi Watanabe
2
Yukinari Sugawara
5
Yuto Nagatomo
17
Yuito Suzuki
11
Daizen Maeda
9
Keisuke Goto
26
Kento Shiogai
19
Koki Ogawa
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
17/10/2023 Japan 2-0 Tunisia (Friendlies) 14/06/2022 Japan 0-3 Tunisia (Kirin Cup)
21/06
Group F
Tunisia
Upcoming
05:00
Estadio BBVA Japan
View match details for Japan - Sweden
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group F
Japan
Upcoming
00:00
AT&T Stadium Sweden
View match details for Tunisia - Netherlands
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group F
Tunisia
Upcoming
00:00
Arrowhead Stadium Netherlands
Group F
Team J G N P BP BC Diff Pts Netherlands 2 1 1 0 7 3 4 4 Sweden 2 1 0 1 6 6 0 3 Japan 1 0 1 0 2 2 0 1 Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0
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