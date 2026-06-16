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Irak 1-1 Norvège : Hussein égalise pour l’Irak

Aymen Hussein a marqué à la 39e minute pour l’Irak face à la Norvège et remet les deux équipes à égalité à 1-1. Le but irakien est intervenu avec Amir Al-Ammari comme passeur, dans un match où la sélection norvégienne menait jusque-là 0-1. Cette réalisation change immédiatement le tableau d’affichage et relance l’Irak.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Irak VS Norvège, le 16/06/2026 23:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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L’égalisation ramène l’Irak à hauteur de la Norvège dans un scénario désormais ouvert par le score. Menée avant ce but, l’équipe irakienne efface son retard et retrouve un équilibre comptable. Pour la Norvège, l’avantage acquis plus tôt disparaît, sans autre modification confirmée dans le déroulement du match ni indication de supériorité numérique.

Ce but intervient dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, lors d’une rencontre du Groupe I disputée au Gillette Stadium. À ce stade du match, le fait confirmé reste l’égalisation d’Aymen Hussein à la 39e minute, sur une passe d’Amir Al-Ammari, pour un score désormais fixé à 1-1 entre l’Irak et la Norvège.

Irak
Mi-temps Gillette Stadium
Norvège
16/06/2026 23:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
  2. 39'But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
  3. 43'But - E. Haaland1-2Norvège
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Mi-temps Gillette Stadium
Norvège
Résumé à la pause
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
France11003123
Irak00000000
Norvège00000000
Sénégal100113-20
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FIL D'ACTU
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