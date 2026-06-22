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Mondial 2026 : Norvège et Sénégal se disputent un succès clé dans le Groupe I

La Norvège et le Sénégal s’affrontent le 23 juin 2026 à 1h00 GMT+1 au MetLife Stadium dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Ce match du Groupe I met en jeu une victoire précieuse pour chacune des équipes après leurs débuts contrastés dans la compétition.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les deux sélections ont déjà disputé un match dans ce groupe composé également de la France et de l’Irak. La Norvège a bien négocié son entrée en s’imposant 4-1 face à l’Irak, tandis que le Sénégal a été battu 3-1 par la France. Cette rencontre s’annonce donc déterminante dans la quête des deux équipes pour une qualification en phase à élimination directe.

La Norvège revient en Coupe du Monde après une absence de vingt-huit ans, portée par un parcours parfait en qualifications avec huit victoires sur huit rencontres, 37 buts marqués et cinq encaissés. La sélection norvégienne sous la houlette de Ståle Solbakken mise sur un style offensif intense, avec Erling Haaland et Martin Ødegaard comme pièces maîtresses.

Le Sénégal, qui dispute son troisième mondial consécutif sous la direction de Pape Thiaw, reste une force majeure du football africain après son titre continental en 2022. La sélection sénégalaise propose un jeu physique et rapide, s’appuyant notamment sur des cadres expérimentés comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy.

Le résultat de cette rencontre aura un impact crucial pour la suite du Groupe I, où chaque point est déterminant pour assurer une place en huitièmes de finale, face à une concurrence forte incarnée par la France et une Irak qui joue un rôle d’outsider.

Zoom sur Norvège

La Norvège évolue avec un dispositif offensif sous la conduite de Ståle Solbakken, ancien milieu de terrain. Son équipe a dominé son groupe de qualification avec un système flexible favorisant la créativité et la vitesse. Erling Haaland, principal buteur avec 16 réalisations en qualification, est le fer de lance, épaulé par Martin Ødegaard, moteur de la construction du jeu au milieu.

La solidité défensive est assurée par une charnière expérimentée, et la dynamique collective combine presses hautes et transitions rapides. Forts d’un premier succès net, les Norvégiens cherchent à confirmer leur statut en obtenant une deuxième victoire qui les mettrait en excellente position dans cette poule difficile.

Zoom sur Sénégal

Le Sénégal, dirigé par Pape Thiaw, adopte un style de jeu robuste et rapide. L’équipe mise sur un bloc défensif compact et des contre-attaques menées par Sadio Mané, le joueur clé à l’attaque. Kalidou Koulibaly apporte son expérience et sa solidité en défense centrale, tandis qu’Edouard Mendy occupe le poste de gardien avec assurance.

Malgré la défaite initiale face à la France, le Sénégal reste une équipe redoutable sur le plan physique et tactique. La sélection cherche à renouer avec la victoire pour reprendre confiance et maintenir ses ambitions de qualification dans un groupe très équilibré.

Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
23/06/2026 01:00 Groupe I
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Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Norvège11004133
France11003123
Sénégal100113-20
Irak100114-30
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