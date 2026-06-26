Mondial 2026 : Sénégal et Irak au BMO Field pour un duel décisif en phase de groupes

Le Sénégal et l’Irak s’affrontent au BMO Field de Toronto vendredi 26 juin 2026 à 20h00 GMT+1 pour un match crucial de la phase de groupes du Mondial 2026. Ces deux équipes, qui ont démarré la compétition avec deux défaites chacune, tenteront de décrocher leurs premiers points dans ce groupe I où figurent également la France et la Norvège.

Jusqu’ici, le Sénégal a concédé une courte défaite 2-3 contre la Norvège tandis que l’Irak a subi un revers 0-1 face à la France. Ce face-à-face s’annonce décisif pour les Lions de la Teranga et les Lions de Mésopotamie dans leur quête pour poursuivre leur parcours mondialiste.

Le match revêt un enjeu sportif important car une victoire permettrait à l’une des deux nations de se relancer dans la course à la qualification du groupe. Le Sénégal, qui aligne une équipe expérimentée menée par le sélectionneur Pape Thiaw, devra notamment s’appuyer sur ses cadres pour imposer son style de jeu rapide et physique.

Pour sa part, l’Irak, dirigé par Graham Arnold, reste sur une dynamique difficile mais peut compter sur ses joueurs clés pour construire un bloc solide et profiter des espaces en contre-attaque. Les choix tactiques ainsi que la gestion du duel au milieu de terrain seront à surveiller dans cette confrontation.

La rencontre s’annonce ainsi intense entre deux formations engagées dans une lutte sans filet pour leur survie dans cette phase de groupes.

Zoom sur Sénégal

Le Sénégal évoluera dans un dispositif en 4-2-3-1 avec le gardien Mory Diaw. La défense est composée de Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta et Ismail Jakobs. Le double pivot au milieu associe Idrissa Gana Gueye et Habib Diarra, apportant équilibre et récupération au cœur du jeu.

Plus haut, Lamine Camara, Ibrahim Mbaye et Sadio Mané animent le secteur offensif, avec Ismaïla Sarr en pointe, chargé de conclure les offensives. Sadio Mané, en particulier, reste le leader technique de l’équipe avec son expérience et sa capacité à créer des opportunités.

L’entraîneur Pape Thiaw mise sur un collectif compact favorisant le pressing haut et les transitions rapides. À noter que Kalidou Koulibaly, habituel pilier défensif, est sur le banc des remplaçants, témoignant d’un renouvellement tactique et collectif de l’effectif sénégalais.

Zoom sur Irak

L’Irak présentera un schéma en 4-1-4-1 avec Ahmed Basil dans les buts. La ligne défensive intègre Frans Putros, Akam Hashem, Rebin Sulaka et Merchas Doski, chargés de contenir les assauts adverses.

Au milieu, Amir Al-Ammari joue un rôle pivot en soutien de la défense tandis qu’Ahmed Qasem, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal et Ali Jasim composent un carré central à vocation créative et de distribution, capable d’alterner phases offensives et maintien de la possession.

En pointe, Ali Al-Hamadi est l’attaquant retenu pour inquiéter la défense sénégalaise. Sous la direction de Graham Arnold, l’équipe vise à déployer un jeu organisé, misant sur une discipline collective stricte et une exploitation rapide des contres.

Les remplaçants comprennent notamment le gardien Fahad Talib et des joueurs susceptibles d’apporter de la fraîcheur et un impact offensif en seconde période.

Sénégal Mi-temps 1-0 BMO Field Irak Irak

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Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 3-1 3-1 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

26 Maxence Lacroix

21 Lucas Hernández

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

2 Malo Gusto

6 Manu Koné

13 N'Golo Kanté

24 Rayan Cherki

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 1 Yehvann Diouf

23 Mory Diaw

14 Ismail Jakobs

24 Antoine Mendy

2 Mamadou Sarr

4 Abdoulaye Seck

17 Pape Matar Sarr

6 Pathé Ismaël Ciss

13 Iliman Ndiaye

21 Habib Diarra

22 Bara Sapoko Ndiaye

12 Cherif Ndiaye

7 Assane Diao

20 Ibrahim Mbaye

9 Ahmadou Bamba Dieng Les chiffres du match Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2

: France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6

: France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46%

: France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4

: France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9

: France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476

: France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86%

: France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44 Joueurs clés Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s)

(France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s)

(Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8

(France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s)

(France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France Termine 3-1 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 1-4 1-4 Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) 86' Carton jaune - Z. Tahseen 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Compositions Irak Système 4-4-2 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 12 Jalal Hassan Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 8 Ibrahim Bayesh Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 17 Ali Jasim Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant 9 Ali Al-Hamadi Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Basil

1 Fahad Talib

2 Rebin Sulaka

26 Frans Putros

15 Ahmed Hasan Maknazi

25 Mustafa Saadoon

6 Munaf Younus

7 Youssef Amyn

21 Marko Farji

11 Ahmed Qasem

14 Zidane Iqbal

19 Kevin Yakob

20 Aimar Sher

10 Mohanad Ali

13 Ali Yousif Norvège Système 4-4-2 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 20 Antonio Nusa Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant Remplaçants 15 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

25 Henrik Sælebakke Falchener

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

21 Andreas Schjelderup

19 Thelo Aasgaard

2 Morten Thorsby

16 Marcus Pedersen

6 Patrick Berg

22 Oscar Bobb

18 Kristian Thorstvedt

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Les chiffres du match Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3

: Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7

: Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60%

: Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4

: Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10

: Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405

: Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88%

: Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s)

(Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5

(Irak) : note 7.5 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9

(Irak) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9

(Norvège) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak Termine 1-4 Gillette Stadium Norvège Norvège Resume final Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 1-0 1-0 Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' Carton jaune - A. Al Ammari 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 3 Lucas Digne Défenseur 6 Manu Koné Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 11 Michael Olise Milieu 12 Bradley Barcola Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

2 Malo Gusto

15 Ibrahima Konaté

21 Lucas Hernández

19 Theo Hernández

26 Maxence Lacroix

8 Aurélien Tchouaméni

13 N'Golo Kanté

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

24 Rayan Cherki

22 Jean-Philippe Mateta

9 Marcus Thuram

20 Désiré Doué Irak Système 4-1-4-1 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 22 Ahmed Basil Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 16 Amir Al-Ammari Milieu 11 Ahmed Qasem Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 14 Zidane Iqbal Milieu 8 Ibrahim Bayesh Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant Remplaçants 15 9 Ali Al-Hamadi

1 Fahad Talib

12 Jalal Hassan

6 Munaf Younus

15 Ahmed Hasan Maknazi

26 Frans Putros

25 Mustafa Saadoon

2 Rebin Sulaka

17 Ali Jasim

20 Aimar Sher

19 Kevin Yakob

21 Marko Farji

7 Youssef Amyn

13 Ali Yousif

10 Mohanad Ali Les chiffres du match Tirs cadres : France 1 / Irak 0

: France 1 / Irak 0 Tirs : France 7 / Irak 2

: France 7 / Irak 2 Possession : France 58% / Irak 42%

: France 58% / Irak 42% Corners : France 1 / Irak 1

: France 1 / Irak 1 Fautes : France 5 / Irak 2

: France 5 / Irak 2 Cartons jaunes : France 0 / Irak 1

: France 0 / Irak 1 Passes : France 291 / Irak 213

: France 291 / Irak 213 Precision des passes : France 89% / Irak 80%

: France 89% / Irak 80% xG : France 0.24 / Irak 0.16 Joueurs clés Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s)

(France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2

(France) : note 7.2 Hussein Ali (Irak) : note 7.2

(Irak) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Akam Hashem (Irak) : note 7

(Irak) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9

(France) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 1-0 Lincoln Financial Field Irak Irak Resume final Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 3-2 3-2 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 13' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen) 43' ⚽ But - M. Pedersen 46' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg) 48' ⚽ But - E. Haaland (passe M. Odegaard) 53' ⚽ But - I. Sarr (passe S. Mane) 54' ↑↓ Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs) 54' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye) 58' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) 63' ↑↓ Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw) 63' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss) 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 72' ↑↓ Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr) 84' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) 84' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 90+3' ⚽ But - I. Sarr (passe N. Jackson) Compositions Norvège Système 4-3-3 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant 20 Antonio Nusa Attaquant Remplaçants 15 16 Marcus Pedersen

12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

25 Henrik Sælebakke Falchener

19 Thelo Aasgaard

22 Oscar Bobb

21 Andreas Schjelderup

18 Kristian Thorstvedt

2 Morten Thorsby

6 Patrick Berg

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 23 Mory Diaw

1 Yehvann Diouf

2 Mamadou Sarr

14 Ismail Jakobs

4 Abdoulaye Seck

24 Antoine Mendy

6 Pathé Ismaël Ciss

22 Bara Sapoko Ndiaye

13 Iliman Ndiaye

17 Pape Matar Sarr

21 Habib Diarra

20 Ibrahim Mbaye

7 Assane Diao

9 Ahmadou Bamba Dieng

12 Cherif Ndiaye Les chiffres du match Tirs cadres : Norvège 6 / Sénégal 3

: Norvège 6 / Sénégal 3 Tirs : Norvège 11 / Sénégal 9

: Norvège 11 / Sénégal 9 Possession : Norvège 46% / Sénégal 54%

: Norvège 46% / Sénégal 54% Corners : Norvège 4 / Sénégal 1

: Norvège 4 / Sénégal 1 Fautes : Norvège 7 / Sénégal 1

: Norvège 7 / Sénégal 1 Passes : Norvège 264 / Sénégal 307

: Norvège 264 / Sénégal 307 Precision des passes : Norvège 84% / Sénégal 89%

: Norvège 84% / Sénégal 89% xG : Norvège 1.76 / Sénégal 0.71 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.9, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.9, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s)

(Sénégal) : note 7.5, 1 but(s) Marcus Pedersen (Norvège) : note 7.3, 1 but(s)

(Norvège) : note 7.3, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Patrick Berg (Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Sadio Mané (Sénégal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Sénégal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.3, 2 arret(s)

(Norvège) : note 7.3, 2 arret(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 6.2, 3 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège Termine 3-2 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 1-3 Mi-temps · 1-3 France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) 10' Carton jaune - P. Berg 20' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) 21' ⚽ But - T. Aasgaard (passe A. Schjelderup) 32' ⚽ But - O. Dembele (passe A. Tchouameni) Compositions Norvège Système 4-3-3 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 13 Egil Selvik Gardien 14 Fredrik Aursnes Défenseur 25 Henrik Sælebakke Falchener Défenseur 4 Leo Østigård Défenseur 15 Fredrik André Bjørkan Défenseur 18 Kristian Thorstvedt Milieu 6 Patrick Berg Milieu 19 Thelo Aasgaard Milieu 22 Oscar Bobb Attaquant 11 Jørgen Strand Larsen Attaquant 21 Andreas Schjelderup Attaquant Remplaçants 15 1 Ørjan Nyland

12 Sander Tangvik

3 Kristoffer Ajer

5 David Møller Wolfe

17 Torbjørn Heggem

24 Sondre Langås

16 Marcus Pedersen

2 Morten Thorsby

8 Sander Berge

10 Martin Ødegaard

26 Julian Ryerson

23 Jens Petter Hauge

7 Alexander Sørloth

9 Erling Haaland

20 Antonio Nusa France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 26 Maxence Lacroix Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 6 Manu Koné Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 11 Michael Olise Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

2 Malo Gusto

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

17 William Saliba

21 Lucas Hernández

13 N'Golo Kanté

14 Adrien Rabiot

18 Warren Zaïre-Emery

24 Rayan Cherki

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

12 Bradley Barcola

22 Jean-Philippe Mateta Les chiffres du match Tirs cadres : Norvège 2 / France 8

: Norvège 2 / France 8 Tirs : Norvège 4 / France 14

: Norvège 4 / France 14 Possession : Norvège 38% / France 62%

: Norvège 38% / France 62% Corners : Norvège 1 / France 3

: Norvège 1 / France 3 Fautes : Norvège 5 / France 6

: Norvège 5 / France 6 Cartons jaunes : Norvège 1 / France 0

: Norvège 1 / France 0 Passes : Norvège 176 / France 293

: Norvège 176 / France 293 Precision des passes : Norvège 76% / France 89%

: Norvège 76% / France 89% xG : Norvège 0.27 / France 0.90 Joueurs clés Ousmane Dembélé (France) : note 10, 3 but(s)

(France) : note 10, 3 but(s) Kylian Mbappé (France) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Thelo Aasgaard (Norvège) : note 7.7, 1 but(s)

(Norvège) : note 7.7, 1 but(s) Andreas Schjelderup (Norvège) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Egil Selvik (Norvège) : note 6.3, 5 arret(s)

(Norvège) : note 6.3, 5 arret(s) Dayot Upamecano (France) : note 6.9

(France) : note 6.9 Patrick Berg (Norvège) : note 6.5, 1 carton(s) jaune(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège Mi-temps 1-3 Gillette Stadium France France Résumé à la pause Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 1-0 Mi-temps · 1-0 Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 4' ⚽ But - H. Diarra (passe A. Seck) 13' Carton rouge - R. Sulaka 1-0 16' ↑↓ Remplacement - A. Qasem (remplace M. Younis) 18' Carton jaune - A. Seck Compositions Sénégal Système 4-3-3 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 23 Mory Diaw Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 4 Abdoulaye Seck Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 14 Ismail Jakobs Défenseur 21 Habib Diarra Milieu 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 8 Lamine Camara Milieu 20 Ibrahim Mbaye Attaquant 18 Ismaïla Sarr Attaquant 10 Sadio Mané Attaquant Remplaçants 14 1 Yehvann Diouf

2 Mamadou Sarr

3 Kalidou Koulibaly

24 Antoine Mendy

25 El Hadji Malick Diouf

6 Pathé Ismaël Ciss

17 Pape Matar Sarr

22 Bara Sapoko Ndiaye

26 Pape Gueye

13 Iliman Ndiaye

7 Assane Diao

9 Ahmadou Bamba Dieng

11 Nicolas Jackson

12 Cherif Ndiaye Irak Système 4-2-3-1 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 22 Ahmed Basil Gardien 26 Frans Putros Défenseur 2 Rebin Sulaka Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 14 Zidane Iqbal Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 11 Ahmed Qasem Milieu 17 Ali Jasim Milieu 8 Ibrahim Bayesh Milieu 9 Ali Al-Hamadi Attaquant Remplaçants 15 6 Munaf Younus

1 Fahad Talib

12 Jalal Hassan

3 Hussein Ali

4 Zaid Tahseen

15 Ahmed Hasan Maknazi

25 Mustafa Saadoon

7 Youssef Amyn

19 Kevin Yakob

20 Aimar Sher

24 Zaid Ismail

21 Marko Farji

10 Mohanad Ali

13 Ali Yousif

18 Aymen Hussein Les chiffres du match Tirs cadres : Sénégal 2 / Irak 0

: Sénégal 2 / Irak 0 Tirs : Sénégal 9 / Irak 4

: Sénégal 9 / Irak 4 Possession : Sénégal 56% / Irak 44%

: Sénégal 56% / Irak 44% Corners : Sénégal 5 / Irak 3

: Sénégal 5 / Irak 3 Fautes : Sénégal 5 / Irak 4

: Sénégal 5 / Irak 4 Cartons jaunes : Sénégal 1 / Irak 0

: Sénégal 1 / Irak 0 Cartons rouges : Sénégal 0 / Irak 1

: Sénégal 0 / Irak 1 Passes : Sénégal 188 / Irak 154

: Sénégal 188 / Irak 154 Precision des passes : Sénégal 81% / Irak 76%

: Sénégal 81% / Irak 76% xG : Sénégal 1.07 / Irak 0.12 Joueurs clés Habib Diarra (Sénégal) : note 7, 1 but(s)

(Sénégal) : note 7, 1 but(s) Abdoulaye Seck (Sénégal) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Sénégal) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Idrissa Gana Gueye (Sénégal) : note 7.2

(Sénégal) : note 7.2 Ahmed Basil (Irak) : note 6.6, 1 arret(s)

(Irak) : note 6.6, 1 arret(s) Sadio Mané (Sénégal) : note 6.9

(Sénégal) : note 6.9 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9

(Irak) : note 6.9 Mory Diaw (Sénégal) : note 6.7

(Sénégal) : note 6.7 Krépin Diatta (Sénégal) : note 6.7 Absences et blessures É. Mendy : Sénégal · Missing Fixture · Twisted Knee Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal Mi-temps 1-0 BMO Field Irak Irak Résumé à la pause