Mondial 2026 : la France retrouve le Sénégal pour une entrée sous pression dans le Groupe I

La France lance sa Coupe du monde 2026 contre le Sénégal, mardi 16 juin à 20 h GMT+1 au MetLife Stadium, lors de la première journée du Groupe I. Ce match d’ouverture dans la phase de groupes doit donner le ton aux Bleus comme aux Lions de la Teranga, deux sélections attendues dans la course aux places qualificatives pour la suite du tournoi.

L’affiche réactive un souvenir fort du Mondial 2002, lorsque le Sénégal avait battu la France 1 à 0 pour son premier match dans la compétition. Vingt-quatre ans plus tard, les deux équipes se retrouvent dans un contexte différent, mais avec le même enjeu immédiat, réussir l’entrée en lice et éviter de courir après les points dès la première journée.

La France aborde ce rendez-vous avec plusieurs cadres identifiés dans son noyau, dont Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et N’Golo Kanté. Les Bleus disposent d’un profil technique et offensif, avec une capacité à accélérer dans les transitions et à peser dans les trente derniers mètres.

Le Sénégal arrive aux Etats-Unis fort d’une qualification acquise en tête du Groupe B de la zone africaine. Sous la conduite de Pape Thiaw, les Lions de la Teranga disputent une troisième Coupe du monde consécutive, portés par un groupe habitué aux grands rendez-vous et par Sadio Mané, capitaine et meilleur buteur sénégalais des qualifications avec cinq buts.

Le premier résultat pèsera déjà lourd dans ce groupe. Une victoire offrirait un avantage immédiat dans la lutte pour la qualification, tandis qu’un faux pas placerait l’équipe battue sous pression avant les deux autres rencontres de la phase de groupes.

Zoom sur la France

La France entre dans la compétition avec un statut élevé et une attaque construite autour de joueurs capables de créer une différence rapide. Kylian Mbappé reste l’élément le plus surveillé du secteur offensif, par sa vitesse, son appel dans la profondeur et son efficacité devant le but.

Antoine Griezmann apporte une autre dimension au jeu français. Son activité entre les lignes, sa qualité sur les phases arrêtées et sa capacité à relier le milieu et l’attaque constituent des points d’appui importants pour les Bleus. N’Golo Kanté, lui, donne de l’équilibre par son volume de course et son influence dans la récupération.

Le profil annoncé de l’équipe repose sur un jeu technique, une possession élevée et des transitions rapides. Face à une sélection sénégalaise capable de défendre bas puis de se projeter vite, la maîtrise du tempo et la protection à la perte seront deux paramètres majeurs pour éviter les situations de contre.

La France devra aussi gérer la charge émotionnelle d’une entrée en Coupe du monde. Le premier match fixe souvent la dynamique d’un tournoi, surtout pour une sélection attendue. Un succès installerait les Bleus dans une position favorable avant la suite du Groupe I.

Zoom sur le Sénégal

Le Sénégal se présente avec la continuité d’une sélection installée parmi les références africaines. Sa première place dans le Groupe B des qualifications confirme la solidité d’un parcours mené avec régularité, jusqu’à l’obtention du billet pour le Mondial 2026.

Pape Thiaw a conduit les Lions de la Teranga vers cette troisième participation consécutive à la Coupe du monde. Son équipe s’appuie sur un football physique, rapide et direct, avec une défense structurée et une aptitude à exploiter les espaces dès la récupération.

Sadio Mané reste le repère majeur de l’attaque sénégalaise. Capitaine et meilleur buteur de son équipe lors des qualifications avec cinq réalisations, il concentre une part importante de la menace par son expérience, ses déplacements et sa capacité à faire basculer une action.

Le Sénégal possède aussi l’avantage psychologique d’un précédent historique face à la France en Coupe du monde. Ce rappel ne décide pas d’un match, mais il nourrit l’identité d’une sélection qui a déjà montré sa capacité à répondre dans les grands rendez-vous.

Pour les Lions de la Teranga, prendre des points d’entrée face à la France aurait une portée sportive majeure. Cela renforcerait leurs chances dans le Groupe I et confirmerait leur ambition de franchir une nouvelle fois le premier tour.

France A venir 20:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal

Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 20:00 A venir Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 20:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Avant-match Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 23:00 A venir Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak A venir 23:00 Gillette Stadium Norvège Norvège Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 22:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 22:00 Lincoln Financial Field Irak Irak Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 01:00 A venir Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 01:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 20:00 A venir France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 20:00 Gillette Stadium France France Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 20:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal A venir 20:00 BMO Field Irak Irak