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Mondial 2026 : Haaland et Ødegaard titulaires dans une Norvège en 4-3-3 face au Sénégal en 4-2-3-1 de Mané

La Norvège et le Sénégal alignent leurs compositions officielles ce mardi 23 juin à 01h00 GMT+1 au MetLife Stadium, pour leur rencontre décisive de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce duel du groupe I oppose la Norvège, portée par son attaquant vedette Erling Haaland, face à un Sénégal qui mise sur l’expérience et la créativité de Sadio Mané dans un dispositif en 4-2-3-1.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

La Norvège évolue en 4-3-3 sous la direction de Stale Solbakken. Le sélectionneur mise sur un bloc équilibré, mêlant solidité défensive et capacité offensive, avec notamment le trio offensif Sørloth, Haaland et Nusa en pointe. Le Sénégal, entraîné par Bouna Thiaw Pape, répond avec un schéma 4-2-3-1 classique mettant en avant un milieu à double pivot ainsi qu’une ligne d’attaque articulée autour de Mané et Nicolas Jackson.

Les deux équipes arrivent dans cette confrontation avec des dynamiques opposées. La Norvège a pris un bon départ dans la compétition avec une victoire 4-1 sur l’Irak, tandis que le Sénégal doit se racheter après sa défaite 1-3 contre la France. Cette confrontation pourrait donc redistribuer les cartes dans un groupe très compétitif, où la France domine encore à ce stade.

La bataille tactique s’annonce intense, avec chaque entraîneur qui a sélectionné des titulaires clés dans son onze. La gestion du milieu de terrain et la capacité à créer des occasions seront des facteurs déterminants pour le résultat final.

Lecture du onze de Norvège

La Norvège se présente avec une défense à quatre composée de Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe. Ce quatuor est chargé d’assurer la stabilité défensive face à des attaquants sénégalais rapides et techniques. Le milieu à trois associe Martin Ødegaard, chef d’orchestre dans l’entrejeu, à Sander Berge et Fredrik Aursnes, apportant volume et soutien défensif.

En attaque, le trio Sørloth, Haaland et Antonio Nusa détient un potentiel offensif important. Haaland, déjà auteur de plusieurs réalisations dans le tournoi, est la principale menace offensive. Ødegaard, souvent décisif sur coups de pied arrêtés et par sa vision de jeu, sera le relais indispensable entre les lignes. Le banc norvégien comprend des joueurs capables de dynamiser la fin de rencontre tels que Andreas Schjelderup ou Jens Petter Hauge.

Stale Solbakken mise donc sur une organisation classique mais efficace, combinant solidité en défense et impact offensif centré sur ses attaquants vedettes.

Lecture du onze de Sénégal

Le Sénégal déploie un schéma en 4-2-3-1, avec Edouard Mendy dans les buts, garant de la dernière ligne de défense. La défense est composée de Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et El Hadji Malick Diouf, un attelage mêlant expérience et puissance physique.

Au milieu, la doublette Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye offre un équilibre entre récupérations et relances. En soutien de l’attaquant, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Lamine Camara forment un trio capable de déstabiliser la défense adverse par leur vitesse et leur technique. Nicolas Jackson portera la responsabilité offensive en pointe.

Le sélectionneur Bouna Thiaw Pape s’appuie sur ses cadres expérimentés comme Koulibaly et Mané tout en intégrant des jeunes talents pour dynamiser l’équipe. Le banc sénégalais est riche également avec des joueurs comme Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr prêts à offrir des solutions offensives si nécessaire.

Avec cette composition, le Sénégal cherche à poser son jeu et à exploiter les espaces grâce à la fluidité de son entrejeu et de ses joueurs offensifs.

Les onze de départ

Norvège
Système4-3-3SélectionneurStale Solbakken
Titulaires11
  1. 1 Ørjan Nyland Gardien
  2. 26 Julian Ryerson Défenseur
  3. 3 Kristoffer Ajer Défenseur
  4. 17 Torbjørn Heggem Défenseur
  5. 5 David Møller Wolfe Défenseur
  6. 10 Martin Ødegaard Milieu
  7. 8 Sander Berge Milieu
  8. 14 Fredrik Aursnes Milieu
  9. 7 Alexander Sørloth Attaquant
  10. 9 Erling Haaland Attaquant
  11. 20 Antonio Nusa Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Sander Tangvik
  • 13 Egil Selvik
  • 4 Leo Østigård
  • 15 Fredrik André Bjørkan
  • 24 Sondre Langås
  • 25 Henrik Sælebakke Falchener
  • 19 Thelo Aasgaard
  • 22 Oscar Bobb
  • 21 Andreas Schjelderup
  • 18 Kristian Thorstvedt
  • 2 Morten Thorsby
  • 6 Patrick Berg
  • 16 Marcus Pedersen
  • 11 Jørgen Strand Larsen
  • 23 Jens Petter Hauge
Sénégal
Système4-2-3-1SélectionneurBouna Thiaw Pape
Titulaires11
  1. 16 Edouard Mendy Gardien
  2. 15 Krépin Diatta Défenseur
  3. 3 Kalidou Koulibaly Défenseur
  4. 19 Moussa Niakhaté Défenseur
  5. 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur
  6. 5 Idrissa Gana Gueye Milieu
  7. 26 Pape Gueye Milieu
  8. 18 Ismaïla Sarr Milieu
  9. 8 Lamine Camara Milieu
  10. 10 Sadio Mané Milieu
  11. 11 Nicolas Jackson Attaquant
Remplaçants15
  • 23 Mory Diaw
  • 1 Yehvann Diouf
  • 2 Mamadou Sarr
  • 14 Ismail Jakobs
  • 4 Abdoulaye Seck
  • 24 Antoine Mendy
  • 6 Pathé Ismaël Ciss
  • 22 Bara Sapoko Ndiaye
  • 13 Iliman Ndiaye
  • 17 Pape Matar Sarr
  • 21 Habib Diarra
  • 20 Ibrahim Mbaye
  • 7 Assane Diao
  • 9 Ahmadou Bamba Dieng
  • 12 Cherif Ndiaye
Norvège
Termine MetLife Stadium
Sénégal
23/06/2026 01:00 Groupe I
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 13'Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen)Norvège, 13e
  2. 43'But - M. PedersenNorvège, 43e
  3. 46'Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg)Norvège, 46e
  4. 48'But - E. Haaland (passe M. Odegaard)Norvège, 48e
  5. 53'But - I. Sarr (passe S. Mane)Sénégal, 53e
  6. 54'Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs)Sénégal, 54e
  7. 54'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye)Sénégal, 54e
  8. 58'But - E. Haaland (passe P. Berg)Norvège, 58e
  9. 63'Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw)Sénégal, 63e
  10. 63'Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss)Sénégal, 63e
  11. 71'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 71e
  12. 72'Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr)Sénégal, 72e
  13. 84'Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard)Norvège, 84e
  14. 84'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 84e
  15. 90+3'But - I. Sarr (passe N. Jackson)Sénégal, 90+3e
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Resume final
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Resume final
Groupe I
Norvège
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Norvège22007346
France22004136
Sénégal200236-30
Irak200215-40
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