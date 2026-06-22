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Mondial 2026 : France-Irak interrompu par l’orage à la mi-temps (1-0)

La rencontre du groupe I du Mondial 2026 entre la France et l’Irak, disputée au Lincoln Financial Field de Philadelphie, a été interrompue à la mi-temps en raison d’un violent orage et de la présence d’éclairs dans la zone du stade. Les Bleus menaient 1-0 au moment de la suspension, grâce à un but de Kylian Mbappé inscrit à la 14e minute sur un service de Michael Olise.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
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La FIFA a activé son protocole de sécurité lié aux conditions météorologiques. Les spectateurs installés dans les zones exposées ont été invités à quitter les tribunes pour rejoindre les espaces couverts, tandis que le coup d’envoi de la seconde période a été retardé jusqu’à ce que les conditions permettent une reprise sans risque.

Avant cette interruption, la France avait pris l’avantage rapidement. Après un carton jaune adressé à Amir Al-Ammari dès la 6e minute, les Bleus ont trouvé l’ouverture par Mbappé, alors que l’Irak restait dans le match malgré une domination territoriale française. À la pause, la France comptait 5 tirs, dont un cadré, contre 2 tentatives irakiennes.

La sélection française évolue en 4-2-3-1 sous la direction de Didier Deschamps avec Mike Maignan dans les cages, une défense composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, Manu Koné et Adrien Rabiot accompagnent Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola, en soutien de Kylian Mbappé.

De son côté, l’Irak présente aussi un bloc organisé autour d’Ahmed Basil dans le but, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski en défense. Graham Arnold a déjà procédé à un changement en première période, avec l’entrée d’Aymen Hussein à la place d’Ali Al-Hamadi à la 26e minute.

Le résumé final ne pourra être publié qu’après la reprise et la fin officielle de la rencontre.

France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
22/06/2026 22:00 Groupe I
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'Carton jaune - A. Al AmmariIrak, 6e
  2. 14'But - K. Mbappe (passe M. Olise)France, 14e
  3. 26'Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi)Irak, 26e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : France 1 / Irak 0
  • Tirs : France 7 / Irak 2
  • Possession : France 58% / Irak 42%
  • Corners : France 1 / Irak 1
  • Fautes : France 5 / Irak 2
  • Cartons jaunes : France 0 / Irak 1
  • Passes : France 291 / Irak 213
  • Precision des passes : France 89% / Irak 80%
  • xG : France 0.24 / Irak 0.16
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Resume final
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Resume final
Groupe I
Norvège
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Norvège22007346
France22004136
Sénégal200236-30
Irak200215-40
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