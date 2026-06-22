Mondial 2026 : France-Irak interrompu par l’orage à la mi-temps (1-0)

La rencontre du groupe I du Mondial 2026 entre la France et l’Irak, disputée au Lincoln Financial Field de Philadelphie, a été interrompue à la mi-temps en raison d’un violent orage et de la présence d’éclairs dans la zone du stade. Les Bleus menaient 1-0 au moment de la suspension, grâce à un but de Kylian Mbappé inscrit à la 14e minute sur un service de Michael Olise.
La FIFA a activé son protocole de sécurité lié aux conditions météorologiques. Les spectateurs installés dans les zones exposées ont été invités à quitter les tribunes pour rejoindre les espaces couverts, tandis que le coup d’envoi de la seconde période a été retardé jusqu’à ce que les conditions permettent une reprise sans risque.
Avant cette interruption, la France avait pris l’avantage rapidement. Après un carton jaune adressé à Amir Al-Ammari dès la 6e minute, les Bleus ont trouvé l’ouverture par Mbappé, alors que l’Irak restait dans le match malgré une domination territoriale française. À la pause, la France comptait 5 tirs, dont un cadré, contre 2 tentatives irakiennes.
La sélection française évolue en 4-2-3-1 sous la direction de Didier Deschamps avec Mike Maignan dans les cages, une défense composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Au milieu, Manu Koné et Adrien Rabiot accompagnent Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola, en soutien de Kylian Mbappé.
De son côté, l’Irak présente aussi un bloc organisé autour d’Ahmed Basil dans le but, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski en défense. Graham Arnold a déjà procédé à un changement en première période, avec l’entrée d’Aymen Hussein à la place d’Ali Al-Hamadi à la 26e minute.
Le résumé final ne pourra être publié qu’après la reprise et la fin officielle de la rencontre.
France
A venir
1-0
Lincoln Financial Field Irak
22/06/2026 22:00
·
Groupe I
Fil du match
6' Carton jaune - A. Al Ammari Irak, 6e 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) France, 14e 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Irak, 26e
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 1 / Irak 0 Tirs : France 7 / Irak 2 Possession : France 58% / Irak 42% Corners : France 1 / Irak 1 Fautes : France 5 / Irak 2 Cartons jaunes : France 0 / Irak 1 Passes : France 291 / Irak 213 Precision des passes : France 89% / Irak 80% xG : France 0.24 / Irak 0.16
Voir la fiche du match France - Sénégal
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 France · Passe : M. Olise 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) Sénégal, 75e 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) Sénégal, 76e 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 80e 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 France · Passe : A. Rabiot 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) Sénégal, 83e 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) France, 87e 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) Sénégal, 88e 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 Sénégal · Passe : I. Ndiaye 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 France
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
19
Theo Hernández
Défenseur
8
Aurélien Tchouaméni
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
20
Désiré Doué
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
26
Maxence Lacroix
21
Lucas Hernández
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
2
Malo Gusto
6
Manu Koné
13
N'Golo Kanté
24
Rayan Cherki
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Titulaires 11
16
Edouard Mendy
Gardien
15
Krépin Diatta
Défenseur
3
Kalidou Koulibaly
Défenseur
19
Moussa Niakhaté
Défenseur
25
El Hadji Malick Diouf
Défenseur
5
Idrissa Gana Gueye
Milieu
26
Pape Gueye
Milieu
18
Ismaïla Sarr
Milieu
8
Lamine Camara
Milieu
10
Sadio Mané
Milieu
11
Nicolas Jackson
Attaquant
Remplaçants 15
1
Yehvann Diouf
23
Mory Diaw
14
Ismail Jakobs
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
4
Abdoulaye Seck
17
Pape Matar Sarr
6
Pathé Ismaël Ciss
13
Iliman Ndiaye
21
Habib Diarra
22
Bara Sapoko Ndiaye
12
Cherif Ndiaye
7
Assane Diao
20
Ibrahim Mbaye
9
Ahmadou Bamba Dieng
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44
Joueurs clés
Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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16/06
Groupe I
France
Termine
3-1
MetLife Stadium Sénégal
Voir la fiche du match Irak - Norvège
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 Norvège · Passe : D. Wolfe 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 Irak · Passe : A. Al Ammari 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 Norvège 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) Irak, 59e 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) Irak, 59e 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) Irak, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) Irak, 73e 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 Norvège · Passe : M. Odegaard 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) Irak, 78e 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) Norvège, 81e 86' Carton jaune - Z. Tahseen Irak, 86e 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 Norvège 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Norvège · Passe : E. Haaland
Compositions
Titulaires 11
12
Jalal Hassan
Gardien
3
Hussein Ali
Défenseur
4
Zaid Tahseen
Défenseur
5
Akam Hashem
Défenseur
23
Merchas Doski
Défenseur
8
Ibrahim Bayesh
Milieu
24
Zaid Ismail
Milieu
16
Amir Al-Ammari
Milieu
17
Ali Jasim
Milieu
18
Aymen Hussein
Attaquant
9
Ali Al-Hamadi
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Basil
1
Fahad Talib
2
Rebin Sulaka
26
Frans Putros
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
6
Munaf Younus
7
Youssef Amyn
21
Marko Farji
11
Ahmed Qasem
14
Zidane Iqbal
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
14
Fredrik Aursnes
Milieu
20
Antonio Nusa
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
Remplaçants 15
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
25
Henrik Sælebakke Falchener
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
21
Andreas Schjelderup
19
Thelo Aasgaard
2
Morten Thorsby
16
Marcus Pedersen
6
Patrick Berg
22
Oscar Bobb
18
Kristian Thorstvedt
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Les chiffres du match
Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90
Joueurs clés
Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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16/06
Groupe I
Irak
Termine
1-4
Gillette Stadium Norvège
Voir la fiche du match France - Irak
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
6
Manu Koné
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
12
Bradley Barcola
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
15
Ibrahima Konaté
21
Lucas Hernández
19
Theo Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
13
N'Golo Kanté
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
24
Rayan Cherki
22
Jean-Philippe Mateta
9
Marcus Thuram
20
Désiré Doué
Titulaires 11
22
Ahmed Basil
Gardien
3
Hussein Ali
Défenseur
4
Zaid Tahseen
Défenseur
5
Akam Hashem
Défenseur
23
Merchas Doski
Défenseur
16
Amir Al-Ammari
Milieu
11
Ahmed Qasem
Milieu
24
Zaid Ismail
Milieu
14
Zidane Iqbal
Milieu
8
Ibrahim Bayesh
Milieu
18
Aymen Hussein
Attaquant
Remplaçants 15
9
Ali Al-Hamadi
1
Fahad Talib
12
Jalal Hassan
6
Munaf Younus
15
Ahmed Hasan Maknazi
26
Frans Putros
25
Mustafa Saadoon
2
Rebin Sulaka
17
Ali Jasim
20
Aimar Sher
19
Kevin Yakob
21
Marko Farji
7
Youssef Amyn
13
Ali Yousif
10
Mohanad Ali
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 1 / Irak 0 Tirs : France 7 / Irak 2 Possession : France 58% / Irak 42% Corners : France 1 / Irak 1 Fautes : France 5 / Irak 2 Cartons jaunes : France 0 / Irak 1 Passes : France 291 / Irak 213 Precision des passes : France 89% / Irak 80% xG : France 0.24 / Irak 0.16
Joueurs clés
Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2 Hussein Ali (Irak) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Akam Hashem (Irak) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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22/06
Groupe I
France
A venir
1-0
Lincoln Financial Field Irak
Voir la fiche du match Norvège - Sénégal
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
13' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen) Norvège, 13e 43' ⚽ But - M. Pedersen Norvège, 43e 46' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg) Norvège, 46e 48' ⚽ But - E. Haaland (passe M. Odegaard) Norvège, 48e 53' ⚽ But - I. Sarr (passe S. Mane) Sénégal, 53e 54' ↑↓ Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs) Sénégal, 54e 54' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye) Sénégal, 54e 58' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) Norvège, 58e 63' ↑↓ Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw) Sénégal, 63e 63' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss) Sénégal, 63e 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 71e 72' ↑↓ Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr) Sénégal, 72e 84' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) Norvège, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 84e 90+3' ⚽ But - I. Sarr (passe N. Jackson) Sénégal, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
14
Fredrik Aursnes
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
20
Antonio Nusa
Attaquant
Remplaçants 15
16
Marcus Pedersen
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
19
Thelo Aasgaard
22
Oscar Bobb
21
Andreas Schjelderup
18
Kristian Thorstvedt
2
Morten Thorsby
6
Patrick Berg
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Titulaires 11
16
Edouard Mendy
Gardien
15
Krépin Diatta
Défenseur
3
Kalidou Koulibaly
Défenseur
19
Moussa Niakhaté
Défenseur
25
El Hadji Malick Diouf
Défenseur
5
Idrissa Gana Gueye
Milieu
26
Pape Gueye
Milieu
18
Ismaïla Sarr
Milieu
8
Lamine Camara
Milieu
10
Sadio Mané
Milieu
11
Nicolas Jackson
Attaquant
Remplaçants 15
23
Mory Diaw
1
Yehvann Diouf
2
Mamadou Sarr
14
Ismail Jakobs
4
Abdoulaye Seck
24
Antoine Mendy
6
Pathé Ismaël Ciss
22
Bara Sapoko Ndiaye
13
Iliman Ndiaye
17
Pape Matar Sarr
21
Habib Diarra
20
Ibrahim Mbaye
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
12
Cherif Ndiaye
Les chiffres du match
Tirs cadres : Norvège 6 / Sénégal 3 Tirs : Norvège 11 / Sénégal 9 Possession : Norvège 46% / Sénégal 54% Corners : Norvège 4 / Sénégal 1 Fautes : Norvège 7 / Sénégal 1 Passes : Norvège 264 / Sénégal 307 Precision des passes : Norvège 84% / Sénégal 89% xG : Norvège 1.76 / Sénégal 0.71
Joueurs clés
Erling Haaland (Norvège) : note 8.9, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s) Marcus Pedersen (Norvège) : note 7.3, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Patrick Berg (Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Sadio Mané (Sénégal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.3, 2 arret(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 6.2, 3 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
23/06
Groupe I
Norvège
Termine
3-2
MetLife Stadium Sénégal
Voir la fiche du match Norvège - France
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe I
Norvège
A venir
20:00
Gillette Stadium France
Voir la fiche du match Sénégal - Irak
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
26/06
Groupe I
Sénégal
A venir
20:00
BMO Field Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Norvège 2 2 0 0 7 3 4 6 France 2 2 0 0 4 1 3 6 Sénégal 2 0 0 2 3 6 -3 0 Irak 2 0 0 2 1 5 -4 0
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