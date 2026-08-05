Bénin: la délivrance des actes académiques désormais 100 % dématérialisée via la plateforme ACTIA

​L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) franchit un cap décisif dans la modernisation de ses services administratifs.

À travers une note d’information publiée le vendredi 31 juillet 2026, le vice-recteur chargé des Affaires académiques, le professeur Tahirou Djara, a officialisé la mise en service et la pleine opérationnalité de la plateforme numérique ACTIA (https://actia.sigan-uac.bj).

​Cette plateforme selon les informations de Banouto devient désormais le canal unique et obligatoire pour toute nouvelle soumission de demande d’actes académiques. Le dispositif couvre l’ensemble des documents universitaires courants à savoir :

​Attestations de réussite

​Relevés de notes

​Certificats de scolarité

​Duplicatas de diplômes

​Pour être recevable et traitée par les services de la scolarité, chaque requête d’étudiant doit impérativement passer par ce portail en ligne.

​Formation des acteurs et conduite du changement

​Le lancement officiel d’ACTIA fait suite à une session de formation technique ayant réuni les directeurs adjoints, vice-doyens, chefs des services de scolarité et responsables des examens de l’université.

Cet atelier a permis aux responsables d’entités d’intégrer le fonctionnement de l’outil tout en contribuant à l’amendement du manuel de procédures encadrant la délivrance de ces pièces.

​Les autorités rectorales invitent l’ensemble des responsables d’établissements et de facultés à sensibiliser massivement la communauté étudiante à l’usage exclusif de cette plateforme, pensée pour simplifier les démarches administratives et réduire considérablement les délais de traitement des dossiers.