Bénin: la délivrance des actes académiques désormais 100 % dématérialisée via la plateforme ACTIA
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) franchit un cap décisif dans la modernisation de ses services administratifs.
À travers une note d’information publiée le vendredi 31 juillet 2026, le vice-recteur chargé des Affaires académiques, le professeur Tahirou Djara, a officialisé la mise en service et la pleine opérationnalité de la plateforme numérique ACTIA (https://actia.sigan-uac.bj).
Cette plateforme selon les informations de Banouto devient désormais le canal unique et obligatoire pour toute nouvelle soumission de demande d’actes académiques. Le dispositif couvre l’ensemble des documents universitaires courants à savoir :
- Attestations de réussite
- Relevés de notes
- Certificats de scolarité
- Duplicatas de diplômes
Pour être recevable et traitée par les services de la scolarité, chaque requête d’étudiant doit impérativement passer par ce portail en ligne.
Formation des acteurs et conduite du changement
Le lancement officiel d’ACTIA fait suite à une session de formation technique ayant réuni les directeurs adjoints, vice-doyens, chefs des services de scolarité et responsables des examens de l’université.
Cet atelier a permis aux responsables d’entités d’intégrer le fonctionnement de l’outil tout en contribuant à l’amendement du manuel de procédures encadrant la délivrance de ces pièces.
Les autorités rectorales invitent l’ensemble des responsables d’établissements et de facultés à sensibiliser massivement la communauté étudiante à l’usage exclusif de cette plateforme, pensée pour simplifier les démarches administratives et réduire considérablement les délais de traitement des dossiers.
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