Ça commence aujourd’hui : gros changements dans l’émission de Faustine Bollaert avec un nouveau décor et un nouveau psy

Le retour de l’émission « Ça commence aujourd’hui » sur France 2 est attendu avec impatience par les téléspectateurs. À l’aube de sa dixième saison, ce programme emblématique du paysage audiovisuel français s’offre une transformation notable afin de se renouveler et continuer à captiver son public. Ce rendez-vous quotidien, animé par Faustine Bollaert, conserve son ADN centré sur des témoignages poignants mais se réinvente avec un décor modernisé et l’arrivée de nouveaux experts. Ce rafraîchissement vise à dynamiser cette tranche horaire de l’après-midi, dès le 24 août 2026 à 13h55, tout en renforçant la qualité des échanges et la proximité avec les invités.

Depuis son lancement, « Ça commence aujourd’hui » s’est imposé comme un espace d’écoute et de partage où des histoires personnelles sont mises en lumière pour éclairer des sujets de société souvent méconnus ou mal compris. Cette longévité dans le paysage audiovisuel français témoigne de la pertinence du programme et de son adaptation aux attentes croissantes du public. Pour marquer ce nouveau chapitre, la production a revu le décor avec des couleurs plus vives et un design plus contemporain, apportant une atmosphère plus chaleureuse et dynamique. Par ailleurs, le casting des experts qui accompagnent Faustine Bollaert en plateau s’enrichit de nouveaux profils pour offrir aux spectateurs des analyses toujours plus pointues et pertinentes.

Une dixième saison placée sous le signe du renouveau

Le compte X de Nicolas Malaboeuf a révélé que la saison 2026-2027 de « Ça commence aujourd’hui » intègre deux nouvelles figures à son équipe d’experts. Il s’agit de Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne renommée, et d’Olivier Marpeau, plus connu sous le pseudonyme de Mon Gynéco. Ces arrivées sont destinées à renforcer la diversité des points de vue et à étoffer l’approche psychologique et médicale des thématiques abordées. Cet assortissement de compétences est essentiel pour maintenir la crédibilité du programme et approfondir la compréhension des histoires partagées par les invités.

La présentatrice Faustine Bollaert reste au commande de sa tranche quotidienne, assurant une continuité dans la ligne éditoriale tout en insufflant une énergie renouvelée. L’émission va continuer à se focaliser sur les récits humains, mettant en avant des témoignages authentiques souvent recueillis au cœur du studio. La mise à jour du décor est également soulignée par le journaliste Nicolas Malaboeuf qui précise que les nouveaux tons choisis pour l’espace feront la part belle à des couleurs « vitaminées », susceptibles de dynamiser l’ambiance et l’attention des téléspectateurs.

La diffusion de cette dixième saison est programmée pour le mercredi 24 août 2026 à partir de 13h55 sur France 2, une case désormais bien ancrée dans le quotidien des fans du programme. Les nouvelles rencontres et l’environnement repensé devraient contribuer à maintenir l’engagement de l’audience et à poursuivre l’essor d’une émission qui, depuis ses débuts, explore avec bienveillance les parcours de vie difficiles et les questions sociétales qui interpellent.

Une présence accrue sur les réseaux sociaux

En parallèle à sa diffusion télévisée, « Ça commence aujourd’hui » bénéficie d’un relais important sur les réseaux sociaux, notamment à travers l’activité de Faustine Bollaert. L’animatrice est très active sur Instagram, où elle partage régulièrement des extraits de son quotidien professionnel et personnel, ainsi que ses centres d’intérêt culturels. Ce mercredi 5 août 2026, elle a partagé son avis sur « Celle qui sait », le dernier roman de Riley Sager, un livre qui connaît un succès notable dans les librairies françaises.

Si Faustine Bollaert a exprimé un ressenti mitigé à propos de ce roman, celui-ci s’inscrit néanmoins dans une tendance positive pour le secteur du livre, qui traverse une période difficile. « Celle qui sait » fait figure de phénomène littéraire incontournable du moment, suscitant un engouement tel qu’il a contribué à des ruptures de stock dans plusieurs points de vente. La médiatisation par des personnalités comme l’animatrice de France 2 participe à cette dynamique, créant des passerelles entre médias traditionnels et plateformes numériques.

Cette complémentarité entre télévision et réseaux sociaux illustre la stratégie actuelle des programmes et des animateurs pour rester connectés à leur audience en multipliant les points de contact et les formats d’engagement, renforçant ainsi la visibilité et la notoriété de « Ça commence aujourd’hui ».