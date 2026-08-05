Kigali accueille une académie dédiée au leadership politique des femmes africaines

Le Programme des Nations unies pour le développement, l’Union africaine, l’African Women Leaders Network et l’African School of Governance ont lancé à Kigali une académie destinée à renforcer la participation des femmes à la vie politique. La première cohorte réunit 30 dirigeantes et aspirantes dirigeantes venues de différentes régions du continent.

Kigali accueille le lancement officiel de l’Académie africaine pour les femmes dans le leadership politique, un programme continental destiné à préparer davantage de femmes à l’exercice de responsabilités publiques.

L’initiative est portée par le Programme des Nations unies pour le développement, la Commission de l’Union africaine, le Réseau des femmes leaders africaines et l’African School of Governance, qui en assure la mise en œuvre depuis la capitale rwandaise.

Le programme inaugural est organisé sur quatre semaines et combine des sessions d’apprentissage à distance avec une rencontre résidentielle à Kigali. Trente participantes ont été sélectionnées à travers un processus fondé sur le mérite et prenant en compte la diversité régionale, linguistique et politique du continent.

Les participantes sont des femmes qui occupent déjà une fonction politique ou qui préparent une candidature à un poste électif ou à une responsabilité publique. Le dispositif cible notamment les parlementaires, les ministres, les responsables de partis, les élues locales, les stratèges de campagne et les jeunes femmes engagées dans la vie institutionnelle.

Gouvernance, communication et financement politique au programme

La formation porte sur le leadership politique, la gouvernance, la communication stratégique, la construction de coalitions, les procédures législatives, le financement des campagnes ainsi que l’exercice éthique et inclusif du pouvoir. Elle comprend également du mentorat assuré par des responsables africains expérimentés et des exercices pratiques adaptés aux réalités politiques du continent.

Les promoteurs veulent ainsi fournir aux participantes les compétences, les réseaux et les ressources nécessaires pour conduire des réformes, influencer les politiques publiques et évoluer dans des environnements politiques souvent difficiles d’accès pour les femmes.

La composition de la première promotion doit refléter les cinq régions africaines, avec un maximum de deux participantes par pays. Au moins 40 % des places sont réservées aux femmes âgées de 21 à 35 ans, tandis qu’au moins 60 % des participantes doivent provenir de pays appelés à organiser des élections dans les 12 à 36 prochains mois.

Le programme prend également en compte la diversité anglophone, francophone, lusophone et arabophone. Les organisateurs recherchent un équilibre entre les femmes appartenant aux partis au pouvoir et à l’opposition, ainsi qu’entre les fonctions exécutives, législatives et partisanes.

Tous les coûts liés à la formation, au déplacement et à l’hébergement de la session résidentielle sont pris en charge pour les participantes sélectionnées. L’initiative est présentée comme un programme panafricain destiné à renforcer durablement la représentation et l’influence des femmes dans les institutions politiques.

Le lancement officiel à Kigali a été programmé du 3 au 7 août 2026, avec la participation de responsables publics, de partenaires au développement et de représentants de la société civile.

L’académie s’appuie sur un programme pédagogique élaboré et validé à la suite d’un processus de concertation organisé à Kigali en octobre 2025. Elle doit également favoriser la création d’un réseau continental reliant les participantes après leur formation.