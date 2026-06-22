Mondial 2026 : la France vise la tête du groupe face à l’Irak à Philadelphie

La France affronte l’Irak le lundi 22 juin 2026 à 22h00 GMT+1 au Lincoln Financial Field de Philadelphie lors de la deuxième journée du groupe I de la Coupe du Monde 2026. Ce duel se présente comme une étape déterminante pour les Bleus qui, après leur victoire 3-1 contre le Sénégal lors de la première journée, souhaitent consolider leur position en quête de la première place du groupe.
L’Irak, de son côté, demeure en quête de revanche après sa lourde défaite 4-1 face à la Norvège lors de l’ouverture. Cette rencontre représente une occasion cruciale pour les sélectionnés de Graham Arnold, qui disputent leur premier Mondial depuis 40 ans, de lancer leur campagne et d’espérer renverser une équipe française solide.
Les enjeux sont clairs – la France, dirigée par Didier Deschamps, vise un succès convaincant pour creuser l’écart au classement et se rapprocher des qualifications pour les phases à élimination directe. L’Irak veut quant à lui marquer des points importants pour rester dans la course et porter haut son honneur.
Le groupe I est composé de la France, l’Irak, le Sénégal et la Norvège. Après deux journées, ni la France ni l’Irak n’ont encore assuré leur qualification, mais le contraste entre leur début de tournoi est notable, avec 3 points pour les Bleus et aucun pour les Irakiens.
Le stade de Philadelphie, d’une capacité impressionnante, offre un cadre idéal pour cette confrontation où l’expérience française sera opposée à la fougue et à la détermination irakiennes.
Zoom sur la France
L’équipe de France évoluera dans un schéma en 4-2-3-1 sous la direction de Didier Deschamps. Cette formation associe une défense à quatre solide emmenée par Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne, à un double pivot au milieu constitué de Manu Koné et Adrien Rabiot.
Devant, le trio offensif Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola soutiendra l’unique pointe Kylian Mbappé, véritable leader technique et arme offensive majeure des Bleus. Le gardien Mike Maignan gardera les buts, garant de sécurité derrière cette structure.
Les Français misent sur un équilibre entre rigueur défensive et rapidité offensive. Mbappé, avec son expérience et son explosivité, sera l’élément clé pour déstabiliser une défense irakienne qu’il faudra surpasser dès l’entame.
Zoom sur l’Irak
L’Irak adopte également un 4-2-3-1, piloté par le sélectionneur australien Graham Arnold. La défense s’appuie sur Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Le milieu de terrain combine travail défensif et créativité avec Amir Al-Ammari et Zaid Ismail.
En attaque, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh et Ahmed Qasem évolueront derrière le buteur Aymen Hussein, qui a inscrit neuf buts lors des phases de qualification et reste le principal danger offensif pour les adversaires. Le gardien Ahmed Basil compétera sur son expérience pour préserver ses filets.
L’Irak cherchera à imposer son rythme et à profiter des espaces laissés par la France, avec une volonté d’offensivité marquée malgré le défi que représente cette confrontation.
France
1re periode 29'
1-0
Lincoln Financial Field Irak
22/06/2026 22:00
·
Groupe I
Voir la fiche du match France - Sénégal
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 France · Passe : M. Olise 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) Sénégal, 75e 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) Sénégal, 76e 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 80e 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 France · Passe : A. Rabiot 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) Sénégal, 83e 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) France, 87e 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) Sénégal, 88e 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 Sénégal · Passe : I. Ndiaye 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 France
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
19
Theo Hernández
Défenseur
8
Aurélien Tchouaméni
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
20
Désiré Doué
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
26
Maxence Lacroix
21
Lucas Hernández
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
2
Malo Gusto
6
Manu Koné
13
N'Golo Kanté
24
Rayan Cherki
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Titulaires 11
16
Edouard Mendy
Gardien
15
Krépin Diatta
Défenseur
3
Kalidou Koulibaly
Défenseur
19
Moussa Niakhaté
Défenseur
25
El Hadji Malick Diouf
Défenseur
5
Idrissa Gana Gueye
Milieu
26
Pape Gueye
Milieu
18
Ismaïla Sarr
Milieu
8
Lamine Camara
Milieu
10
Sadio Mané
Milieu
11
Nicolas Jackson
Attaquant
Remplaçants 15
1
Yehvann Diouf
23
Mory Diaw
14
Ismail Jakobs
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
4
Abdoulaye Seck
17
Pape Matar Sarr
6
Pathé Ismaël Ciss
13
Iliman Ndiaye
21
Habib Diarra
22
Bara Sapoko Ndiaye
12
Cherif Ndiaye
7
Assane Diao
20
Ibrahim Mbaye
9
Ahmadou Bamba Dieng
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44
Joueurs clés
Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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16/06
Groupe I
France
Termine
3-1
MetLife Stadium Sénégal
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 Norvège · Passe : D. Wolfe 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 Irak · Passe : A. Al Ammari 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 Norvège 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) Irak, 59e 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) Irak, 59e 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) Irak, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) Irak, 73e 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 Norvège · Passe : M. Odegaard 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) Irak, 78e 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) Norvège, 81e 86' Carton jaune - Z. Tahseen Irak, 86e 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 Norvège 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Norvège · Passe : E. Haaland
Compositions
Titulaires 11
12
Jalal Hassan
Gardien
3
Hussein Ali
Défenseur
4
Zaid Tahseen
Défenseur
5
Akam Hashem
Défenseur
23
Merchas Doski
Défenseur
8
Ibrahim Bayesh
Milieu
24
Zaid Ismail
Milieu
16
Amir Al-Ammari
Milieu
17
Ali Jasim
Milieu
18
Aymen Hussein
Attaquant
9
Ali Al-Hamadi
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Basil
1
Fahad Talib
2
Rebin Sulaka
26
Frans Putros
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
6
Munaf Younus
7
Youssef Amyn
21
Marko Farji
11
Ahmed Qasem
14
Zidane Iqbal
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
14
Fredrik Aursnes
Milieu
20
Antonio Nusa
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
Remplaçants 15
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
25
Henrik Sælebakke Falchener
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
21
Andreas Schjelderup
19
Thelo Aasgaard
2
Morten Thorsby
16
Marcus Pedersen
6
Patrick Berg
22
Oscar Bobb
18
Kristian Thorstvedt
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Les chiffres du match
Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90
Joueurs clés
Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9
Absences et blessures
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16/06
Groupe I
Irak
Termine
1-4
Gillette Stadium Norvège
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' Carton jaune - A. Al Ammari Irak, 6e 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) France, 14e 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Irak, 26e
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
6
Manu Koné
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
12
Bradley Barcola
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
15
Ibrahima Konaté
21
Lucas Hernández
19
Theo Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
13
N'Golo Kanté
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
24
Rayan Cherki
22
Jean-Philippe Mateta
9
Marcus Thuram
20
Désiré Doué
Titulaires 11
22
Ahmed Basil
Gardien
3
Hussein Ali
Défenseur
4
Zaid Tahseen
Défenseur
5
Akam Hashem
Défenseur
23
Merchas Doski
Défenseur
16
Amir Al-Ammari
Milieu
24
Zaid Ismail
Milieu
8
Ibrahim Bayesh
Milieu
14
Zidane Iqbal
Milieu
11
Ahmed Qasem
Milieu
18
Aymen Hussein
Attaquant
Remplaçants 15
1
Fahad Talib
12
Jalal Hassan
6
Munaf Younus
15
Ahmed Hasan Maknazi
26
Frans Putros
25
Mustafa Saadoon
2
Rebin Sulaka
17
Ali Jasim
20
Aimar Sher
19
Kevin Yakob
21
Marko Farji
7
Youssef Amyn
13
Ali Yousif
9
Ali Al-Hamadi
10
Mohanad Ali
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 0 / Irak 0 Tirs : France 3 / Irak 0 Possession : France 63% / Irak 37% Corners : France 1 / Irak 0 Fautes : France 1 / Irak 1 Cartons jaunes : France 0 / Irak 1 Passes : France 94 / Irak 58 Precision des passes : France 89% / Irak 79% xG : France 0.11 / Irak 0.00
Joueurs clés
Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.7 Kylian Mbappé (France) : note 6.7 Zaid Tahseen (Irak) : note 6.7 Akam Hashem (Irak) : note 6.7 Merchas Doski (Irak) : note 6.7 Zaid Ismail (Irak) : note 6.7 Ibrahim Bayesh (Irak) : note 6.7
Absences et blessures
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22/06
Groupe I
France
1re periode 29'
1-0
Lincoln Financial Field Irak
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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23/06
Groupe I
Norvège
A venir
01:00
MetLife Stadium Sénégal
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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26/06
Groupe I
Norvège
A venir
20:00
Gillette Stadium France
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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26/06
Groupe I
Sénégal
A venir
20:00
BMO Field Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Norvège 1 1 0 0 4 1 3 3 France 1 1 0 0 3 1 2 3 Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0
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