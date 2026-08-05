Mercato: Yan Diomande va devenir le transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid

Le feuilleton Yan Diomande touche à sa fin. Après plusieurs semaines de négociations, le Real Madrid et le RB Leipzig auraient trouvé un accord total pour le transfert de l’international ivoirien, qui s’apprête à devenir le joueur le plus cher de l’histoire du club madrilène.

Le dénouement semble désormais imminent. L’arrivée de Yan Diomande au Real Madrid est en passe d’être officialisée. Alors que plusieurs médias évoquaient encore récemment des discussions inachevées, les dernières informations convergent désormais vers un accord total entre toutes les parties. Selon The Athletic, le Real Madrid, le RB Leipzig et le joueur ont levé les derniers obstacles qui retardaient l’opération. L’international ivoirien aurait même reçu l’autorisation de se rendre à Madrid afin d’y passer sa visite médicale, dernière étape avant la signature de son contrat.

Les négociations se sont révélées plus complexes que prévu. Le dossier a notamment été ralenti par le litige opposant le joueur à son ancien agent, mais aussi par la volonté de Leipzig d’obtenir une indemnité maximale pour son joyau ivoirien. Le club allemand est finalement parvenu à ses fins, en négociant un montant qui ferait de cette opération l’un des plus marquants de l’histoire du mercato européen.

Un record historique pour le Real Madrid

Toujours selon plusieurs sources concordantes, le transfert de Yan Diomande atteindrait 140 millions d’euros, bonus compris. Un montant inédit pour le Real Madrid, qui n’avait jamais investi une telle somme sur un seul joueur. Jusqu’ici, le record appartenait à Jude Bellingham, recruté pour un montant estimé à environ 127 millions d’euros, devant Eden Hazard (un peu plus de 120 millions d’euros) et Gareth Bale, premier joueur du club à avoir franchi la barre des 100 millions d’euros.

Sauf improbable retournement de situation, Yan Diomande devrait donc devenir la recrue la plus chère de l’histoire du Real Madrid. Une preuve supplémentaire