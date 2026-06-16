Mondial 2026 : Irak-Norvège, Haaland dans un 4-3-3 face au 4-4-2 de Graham Arnold
La Norvège aligne Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth dans un 4-3-3 pour affronter l’Irak, ce mardi 16 juin 2026 à 23 h 00 GMT+1 au Gillette Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. En face, Graham Arnold répond avec un 4-4-2 irakien articulé autour du duo Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi.
Cette affiche du groupe I oppose deux structures différentes. La Norvège de Stale Solbakken mise sur une ligne offensive à trois avec Antonio Nusa, Haaland et Sørloth, soutenue par Ødegaard, Sander Berge et Fredrik Aursnes. L’Irak choisit une organisation plus compacte, avec Jalal Hassan dans le but et une défense à quatre menée par Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski.
Le choix fort côté irakien se situe devant, où Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi débutent ensemble. Dans l’entrejeu, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail et Ali Jasim doivent assurer le lien entre les lignes et protéger les couloirs face à la largeur norvégienne.
La Norvège démarre avec Ørjan Nyland dans le but, Julian Ryerson et David Møller Wolfe sur les côtés de la défense, Kristoffer Ajer et Torbjørn Heggem dans l’axe. Le trio Ødegaard, Berge et Aursnes donne à Solbakken une base technique et physique derrière une attaque où Haaland occupe la pointe centrale.
Lecture du onze de l’Irak
Graham Arnold installe l’Irak dans un 4-4-2 classique. Jalal Hassan garde les buts, derrière Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Cette ligne arrière précède un milieu à quatre avec Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail et Ali Jasim.
Le duo offensif Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi donne à l’Irak deux points d’appui devant. Avec Bayesh et Ali Jasim sur les côtés du milieu, l’équipe peut fermer les espaces puis chercher rapidement ses attaquants. Amir Al-Ammari et Zaid Ismail occupent l’axe, avec une mission d’équilibre face au milieu norvégien.
Irak en 4-4-2
Jalal Hassan
Hussein Ali
Zaid Tahseen
Akam Hashem
Merchas Doski
Ibrahim Bayesh
Amir Al-Ammari
Zaid Ismail
Ali Jasim
Aymen Hussein
Ali Al-Hamadi
Sur le banc irakien figurent notamment Fahad Talib, Rebin Sulaka, Frans Putros, Youssef Amyn, Zidane Iqbal, Kevin Yakob, Aimar Sher, Mohanad Ali et Ali Yousif.
Lecture du onze de Norvège
Stale Solbakken opte pour un 4-3-3 avec Ørjan Nyland titulaire dans le but. Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe forment la défense. Au milieu, Martin Ødegaard évolue avec Sander Berge et Fredrik Aursnes.
Devant, Alexander Sørloth, Erling Haaland et Antonio Nusa composent le trio offensif. La présence simultanée de Sørloth et Haaland donne à la Norvège une forte densité dans la surface, tandis que Nusa apporte une option de percussion sur un côté. Ødegaard reste le relais majeur pour alimenter cette ligne d’attaque.
Norvège en 4-3-3
Ørjan Nyland
Julian Ryerson
Kristoffer Ajer
Torbjørn Heggem
David Møller Wolfe
Martin Ødegaard
Sander Berge
Fredrik Aursnes
Alexander Sørloth
Erling Haaland
Antonio Nusa
Le banc norvégien comprend Sander Tangvik, Egil Selvik, Leo Østigård, Fredrik André Bjørkan, Patrick Berg, Oscar Bobb, Kristian Thorstvedt, Jørgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup et Jens Petter Hauge.
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