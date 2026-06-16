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Mondial 2026 : Irak-Norvège, Haaland dans un 4-3-3 face au 4-4-2 de Graham Arnold

La Norvège aligne Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth dans un 4-3-3 pour affronter l’Irak, ce mardi 16 juin 2026 à 23 h 00 GMT+1 au Gillette Stadium, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. En face, Graham Arnold répond avec un 4-4-2 irakien articulé autour du duo Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Irak VS Norvège, le 16/06/2026 23:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Cette affiche du groupe I oppose deux structures différentes. La Norvège de Stale Solbakken mise sur une ligne offensive à trois avec Antonio Nusa, Haaland et Sørloth, soutenue par Ødegaard, Sander Berge et Fredrik Aursnes. L’Irak choisit une organisation plus compacte, avec Jalal Hassan dans le but et une défense à quatre menée par Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski.

Le choix fort côté irakien se situe devant, où Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi débutent ensemble. Dans l’entrejeu, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail et Ali Jasim doivent assurer le lien entre les lignes et protéger les couloirs face à la largeur norvégienne.

La Norvège démarre avec Ørjan Nyland dans le but, Julian Ryerson et David Møller Wolfe sur les côtés de la défense, Kristoffer Ajer et Torbjørn Heggem dans l’axe. Le trio Ødegaard, Berge et Aursnes donne à Solbakken une base technique et physique derrière une attaque où Haaland occupe la pointe centrale.

Lecture du onze de l’Irak

Graham Arnold installe l’Irak dans un 4-4-2 classique. Jalal Hassan garde les buts, derrière Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Cette ligne arrière précède un milieu à quatre avec Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail et Ali Jasim.

Le duo offensif Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi donne à l’Irak deux points d’appui devant. Avec Bayesh et Ali Jasim sur les côtés du milieu, l’équipe peut fermer les espaces puis chercher rapidement ses attaquants. Amir Al-Ammari et Zaid Ismail occupent l’axe, avec une mission d’équilibre face au milieu norvégien.

Irak en 4-4-2

  • Jalal Hassan
  • Hussein Ali
  • Zaid Tahseen
  • Akam Hashem
  • Merchas Doski
  • Ibrahim Bayesh
  • Amir Al-Ammari
  • Zaid Ismail
  • Ali Jasim
  • Aymen Hussein
  • Ali Al-Hamadi

Sur le banc irakien figurent notamment Fahad Talib, Rebin Sulaka, Frans Putros, Youssef Amyn, Zidane Iqbal, Kevin Yakob, Aimar Sher, Mohanad Ali et Ali Yousif.

Lecture du onze de Norvège

Stale Solbakken opte pour un 4-3-3 avec Ørjan Nyland titulaire dans le but. Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem et David Møller Wolfe forment la défense. Au milieu, Martin Ødegaard évolue avec Sander Berge et Fredrik Aursnes.

Devant, Alexander Sørloth, Erling Haaland et Antonio Nusa composent le trio offensif. La présence simultanée de Sørloth et Haaland donne à la Norvège une forte densité dans la surface, tandis que Nusa apporte une option de percussion sur un côté. Ødegaard reste le relais majeur pour alimenter cette ligne d’attaque.

Norvège en 4-3-3

  • Ørjan Nyland
  • Julian Ryerson
  • Kristoffer Ajer
  • Torbjørn Heggem
  • David Møller Wolfe
  • Martin Ødegaard
  • Sander Berge
  • Fredrik Aursnes
  • Alexander Sørloth
  • Erling Haaland
  • Antonio Nusa

Le banc norvégien comprend Sander Tangvik, Egil Selvik, Leo Østigård, Fredrik André Bjørkan, Patrick Berg, Oscar Bobb, Kristian Thorstvedt, Jørgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup et Jens Petter Hauge.

Les onze de départ

Irak
Système4-4-2SélectionneurGraham Arnold
Titulaires11
  1. 12 Jalal Hassan Gardien
  2. 3 Hussein Ali Défenseur
  3. 4 Zaid Tahseen Défenseur
  4. 5 Akam Hashem Défenseur
  5. 23 Merchas Doski Défenseur
  6. 8 Ibrahim Bayesh Milieu
  7. 16 Amir Al-Ammari Milieu
  8. 24 Zaid Ismail Milieu
  9. 17 Ali Jasim Milieu
  10. 18 Aymen Hussein Attaquant
  11. 9 Ali Al-Hamadi Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Ahmed Basil
  • 1 Fahad Talib
  • 2 Rebin Sulaka
  • 26 Frans Putros
  • 15 Ahmed Hasan Maknazi
  • 25 Mustafa Saadoon
  • 6 Munaf Younus
  • 7 Youssef Amyn
  • 21 Marko Farji
  • 11 Ahmed Qasem
  • 14 Zidane Iqbal
  • 19 Kevin Yakob
  • 20 Aimar Sher
  • 10 Mohanad Ali
  • 13 Ali Yousif
Norvège
Système4-3-3SélectionneurStale Solbakken
Titulaires11
  1. 1 Ørjan Nyland Gardien
  2. 26 Julian Ryerson Défenseur
  3. 3 Kristoffer Ajer Défenseur
  4. 17 Torbjørn Heggem Défenseur
  5. 5 David Møller Wolfe Défenseur
  6. 10 Martin Ødegaard Milieu
  7. 8 Sander Berge Milieu
  8. 14 Fredrik Aursnes Milieu
  9. 7 Alexander Sørloth Attaquant
  10. 9 Erling Haaland Attaquant
  11. 20 Antonio Nusa Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Sander Tangvik
  • 13 Egil Selvik
  • 25 Henrik Sælebakke Falchener
  • 4 Leo Østigård
  • 15 Fredrik André Bjørkan
  • 24 Sondre Langås
  • 21 Andreas Schjelderup
  • 19 Thelo Aasgaard
  • 2 Morten Thorsby
  • 16 Marcus Pedersen
  • 6 Patrick Berg
  • 22 Oscar Bobb
  • 18 Kristian Thorstvedt
  • 11 Jørgen Strand Larsen
  • 23 Jens Petter Hauge
Irak
Mi-temps Gillette Stadium
Norvège
16/06/2026 23:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
  2. 39'But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
  3. 43'But - E. Haaland1-2Norvège
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Mi-temps Gillette Stadium
Norvège
Résumé à la pause
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
France11003123
Irak00000000
Norvège00000000
Sénégal100113-20
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FIL D'ACTU
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