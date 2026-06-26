Mondial 2026 : le Sénégal mène face à l’Irak à la pause (1-0)
À la mi-temps du match entre le Sénégal et l’Irak au BMO Field de Toronto, le Sénégal mène 1-0 grâce à un but de Habib Diarra dès la 4e minute. Cette ouverture rapide du score a placé les Lions de la Teranga en position favorable dans cette rencontre cruciale du Groupe I de la phase de groupes du Mondial 2026.
Cette première période a également été marquée par l’expulsion de Rebin Sulaka côté irakien à la 13e minute, compliquant considérablement la tâche des visiteurs. Quelques instants plus tard, l’Irak a effectué un remplacement offensif, Ahmed Qasem entrant en jeu à la place de Munaf Younus. Le Sénégal a toutefois reçu un avertissement avec le carton jaune adressé à Abdoulaye Seck à la 18e minute.
Du point de vue des statistiques, le Sénégal domine la possession de balle avec 56 % et a cadré deux tirs sur neuf tentatives, contre aucune pour l’Irak sur quatre tirs au total, dont quatre bloqués. Les Lions de la Teranga ont également obtenu cinq corners et commis un peu plus de fautes (cinq contre quatre).
En défense, Mory Diaw est resté vigilant, tandis que du côté irakien, Ahmed Basil a réussi un arrêt important. Le système 4-3-3 du Sénégal, piloté par l’entraîneur Bouna Thiaw Pape, semble poser des difficultés aux visiteurs alignés en 4-2-3-1 sous la direction de Graham Arnold.
La pression sénégalaise et le fait d’évoluer à onze contre dix ont donné un avantage net aux locaux, qui devront néanmoins confirmer cette domination pour prendre des points importants dans ce groupe où la France et la Norvège sont également engagées.
- 4'⚽But - H. Diarra (passe A. Seck)Sénégal, 4e
- 13'Carton rouge - R. Sulaka1-0Irak
- 16'↑↓Remplacement - A. Qasem (remplace M. Younis)Irak, 16e
- 18'Carton jaune - A. SeckSénégal, 18e
- Tirs cadres : Sénégal 2 / Irak 0
- Tirs : Sénégal 9 / Irak 4
- Possession : Sénégal 56% / Irak 44%
- Corners : Sénégal 5 / Irak 3
- Fautes : Sénégal 5 / Irak 4
- Cartons jaunes : Sénégal 1 / Irak 0
- Cartons rouges : Sénégal 0 / Irak 1
- Passes : Sénégal 188 / Irak 154
- Precision des passes : Sénégal 81% / Irak 76%
- xG : Sénégal 1.07 / Irak 0.12
- 66'⚽But - K. Mbappe1-0France · Passe : M. Olise
- 75'↑↓Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)Sénégal, 75e
- 76'↑↓Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)Sénégal, 76e
- 80'↑↓Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)France, 80e
- 82'⚽But - B. Barcola2-0France · Passe : A. Rabiot
- 83'↑↓Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye)Sénégal, 83e
- 83'↑↓Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)Sénégal, 83e
- 87'↑↓Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)France, 87e
- 88'↑↓Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)Sénégal, 88e
- 90+5'⚽But - I. Mbaye2-1Sénégal · Passe : I. Ndiaye
- 90+6'⚽But - K. Mbappe3-1France
- 16 Mike Maignan Gardien
- 5 Jules Koundé Défenseur
- 4 Dayot Upamecano Défenseur
- 17 William Saliba Défenseur
- 19 Theo Hernández Défenseur
- 8 Aurélien Tchouaméni Milieu
- 14 Adrien Rabiot Milieu
- 11 Michael Olise Milieu
- 7 Ousmane Dembélé Milieu
- 20 Désiré Doué Milieu
- 10 Kylian Mbappé Attaquant
- 1 Brice Samba
- 23 Robin Risser
- 26 Maxence Lacroix
- 21 Lucas Hernández
- 3 Lucas Digne
- 15 Ibrahima Konaté
- 2 Malo Gusto
- 6 Manu Koné
- 13 N'Golo Kanté
- 24 Rayan Cherki
- 18 Warren Zaïre-Emery
- 25 Maghnes Akliouche
- 9 Marcus Thuram
- 22 Jean-Philippe Mateta
- 12 Bradley Barcola
- 16 Edouard Mendy Gardien
- 15 Krépin Diatta Défenseur
- 3 Kalidou Koulibaly Défenseur
- 19 Moussa Niakhaté Défenseur
- 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur
- 5 Idrissa Gana Gueye Milieu
- 26 Pape Gueye Milieu
- 18 Ismaïla Sarr Milieu
- 8 Lamine Camara Milieu
- 10 Sadio Mané Milieu
- 11 Nicolas Jackson Attaquant
- 1 Yehvann Diouf
- 23 Mory Diaw
- 14 Ismail Jakobs
- 24 Antoine Mendy
- 2 Mamadou Sarr
- 4 Abdoulaye Seck
- 17 Pape Matar Sarr
- 6 Pathé Ismaël Ciss
- 13 Iliman Ndiaye
- 21 Habib Diarra
- 22 Bara Sapoko Ndiaye
- 12 Cherif Ndiaye
- 7 Assane Diao
- 20 Ibrahim Mbaye
- 9 Ahmadou Bamba Dieng
- Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2
- Tirs : France 10 / Sénégal 6
- Possession : France 54% / Sénégal 46%
- Corners : France 6 / Sénégal 4
- Fautes : France 4 / Sénégal 9
- Passes : France 561 / Sénégal 476
- Precision des passes : France 88% / Sénégal 86%
- xG : France 1.86 / Sénégal 0.44
- Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)
- Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)
- Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s)
- Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s)
- Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Dayot Upamecano (France) : note 8
- Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s)
- Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2
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- 29'⚽But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
- 39'⚽But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
- 43'⚽But - E. Haaland1-2Norvège
- 59'↑↓Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal)Irak, 59e
- 59'↑↓Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji)Irak, 59e
- 73'↑↓Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 73e
- 73'↑↓Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt)Norvège, 73e
- 73'↑↓Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)Norvège, 73e
- 73'↑↓Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 73e
- 73'↑↓Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon)Irak, 73e
- 73'↑↓Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem)Irak, 73e
- 76'⚽But - L. Ostigard1-3Norvège · Passe : M. Odegaard
- 78'↑↓Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme)Irak, 78e
- 81'↑↓Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg)Norvège, 81e
- 86'Carton jaune - Z. TahseenIrak, 86e
- 90+6'⚽But - A. Hussein1-4Norvège
- 90+7'⚽But - K. Thorstvedt1-4Norvège · Passe : E. Haaland
- 12 Jalal Hassan Gardien
- 3 Hussein Ali Défenseur
- 4 Zaid Tahseen Défenseur
- 5 Akam Hashem Défenseur
- 23 Merchas Doski Défenseur
- 8 Ibrahim Bayesh Milieu
- 24 Zaid Ismail Milieu
- 16 Amir Al-Ammari Milieu
- 17 Ali Jasim Milieu
- 18 Aymen Hussein Attaquant
- 9 Ali Al-Hamadi Attaquant
- 22 Ahmed Basil
- 1 Fahad Talib
- 2 Rebin Sulaka
- 26 Frans Putros
- 15 Ahmed Hasan Maknazi
- 25 Mustafa Saadoon
- 6 Munaf Younus
- 7 Youssef Amyn
- 21 Marko Farji
- 11 Ahmed Qasem
- 14 Zidane Iqbal
- 19 Kevin Yakob
- 20 Aimar Sher
- 10 Mohanad Ali
- 13 Ali Yousif
- 1 Ørjan Nyland Gardien
- 26 Julian Ryerson Défenseur
- 3 Kristoffer Ajer Défenseur
- 17 Torbjørn Heggem Défenseur
- 5 David Møller Wolfe Défenseur
- 10 Martin Ødegaard Milieu
- 8 Sander Berge Milieu
- 14 Fredrik Aursnes Milieu
- 20 Antonio Nusa Milieu
- 7 Alexander Sørloth Attaquant
- 9 Erling Haaland Attaquant
- 12 Sander Tangvik
- 13 Egil Selvik
- 25 Henrik Sælebakke Falchener
- 4 Leo Østigård
- 15 Fredrik André Bjørkan
- 24 Sondre Langås
- 21 Andreas Schjelderup
- 19 Thelo Aasgaard
- 2 Morten Thorsby
- 16 Marcus Pedersen
- 6 Patrick Berg
- 22 Oscar Bobb
- 18 Kristian Thorstvedt
- 11 Jørgen Strand Larsen
- 23 Jens Petter Hauge
- Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3
- Tirs : Irak 11 / Norvège 7
- Possession : Irak 40% / Norvège 60%
- Corners : Irak 2 / Norvège 4
- Fautes : Irak 8 / Norvège 10
- Passes : Irak 260 / Norvège 405
- Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88%
- xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90
- Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s)
- Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s)
- David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Merchas Doski (Irak) : note 7.5
- Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9
- Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9
- Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9
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- 6'Carton jaune - A. Al AmmariIrak, 6e
- 14'⚽But - K. Mbappe (passe M. Olise)France, 14e
- 26'↑↓Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi)Irak, 26e
- 16 Mike Maignan Gardien
- 5 Jules Koundé Défenseur
- 4 Dayot Upamecano Défenseur
- 17 William Saliba Défenseur
- 3 Lucas Digne Défenseur
- 6 Manu Koné Milieu
- 14 Adrien Rabiot Milieu
- 7 Ousmane Dembélé Milieu
- 11 Michael Olise Milieu
- 12 Bradley Barcola Milieu
- 10 Kylian Mbappé Attaquant
- 1 Brice Samba
- 23 Robin Risser
- 2 Malo Gusto
- 15 Ibrahima Konaté
- 21 Lucas Hernández
- 19 Theo Hernández
- 26 Maxence Lacroix
- 8 Aurélien Tchouaméni
- 13 N'Golo Kanté
- 18 Warren Zaïre-Emery
- 25 Maghnes Akliouche
- 24 Rayan Cherki
- 22 Jean-Philippe Mateta
- 9 Marcus Thuram
- 20 Désiré Doué
- 22 Ahmed Basil Gardien
- 3 Hussein Ali Défenseur
- 4 Zaid Tahseen Défenseur
- 5 Akam Hashem Défenseur
- 23 Merchas Doski Défenseur
- 16 Amir Al-Ammari Milieu
- 11 Ahmed Qasem Milieu
- 24 Zaid Ismail Milieu
- 14 Zidane Iqbal Milieu
- 8 Ibrahim Bayesh Milieu
- 18 Aymen Hussein Attaquant
- 9 Ali Al-Hamadi
- 1 Fahad Talib
- 12 Jalal Hassan
- 6 Munaf Younus
- 15 Ahmed Hasan Maknazi
- 26 Frans Putros
- 25 Mustafa Saadoon
- 2 Rebin Sulaka
- 17 Ali Jasim
- 20 Aimar Sher
- 19 Kevin Yakob
- 21 Marko Farji
- 7 Youssef Amyn
- 13 Ali Yousif
- 10 Mohanad Ali
- Tirs cadres : France 1 / Irak 0
- Tirs : France 7 / Irak 2
- Possession : France 58% / Irak 42%
- Corners : France 1 / Irak 1
- Fautes : France 5 / Irak 2
- Cartons jaunes : France 0 / Irak 1
- Passes : France 291 / Irak 213
- Precision des passes : France 89% / Irak 80%
- xG : France 0.24 / Irak 0.16
- Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s)
- Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Dayot Upamecano (France) : note 7.2
- Hussein Ali (Irak) : note 7.2
- Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Akam Hashem (Irak) : note 7
- Manu Koné (France) : note 6.9
- Adrien Rabiot (France) : note 6.9
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- 13'↑↓Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen)Norvège, 13e
- 43'⚽But - M. PedersenNorvège, 43e
- 46'↑↓Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg)Norvège, 46e
- 48'⚽But - E. Haaland (passe M. Odegaard)Norvège, 48e
- 53'⚽But - I. Sarr (passe S. Mane)Sénégal, 53e
- 54'↑↓Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs)Sénégal, 54e
- 54'↑↓Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye)Sénégal, 54e
- 58'⚽But - E. Haaland (passe P. Berg)Norvège, 58e
- 63'↑↓Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw)Sénégal, 63e
- 63'↑↓Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss)Sénégal, 63e
- 71'↑↓Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 71e
- 72'↑↓Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr)Sénégal, 72e
- 84'↑↓Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard)Norvège, 84e
- 84'↑↓Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 84e
- 90+3'⚽But - I. Sarr (passe N. Jackson)Sénégal, 90+3e
- 1 Ørjan Nyland Gardien
- 26 Julian Ryerson Défenseur
- 3 Kristoffer Ajer Défenseur
- 17 Torbjørn Heggem Défenseur
- 5 David Møller Wolfe Défenseur
- 10 Martin Ødegaard Milieu
- 8 Sander Berge Milieu
- 14 Fredrik Aursnes Milieu
- 7 Alexander Sørloth Attaquant
- 9 Erling Haaland Attaquant
- 20 Antonio Nusa Attaquant
- 16 Marcus Pedersen
- 12 Sander Tangvik
- 13 Egil Selvik
- 4 Leo Østigård
- 15 Fredrik André Bjørkan
- 24 Sondre Langås
- 25 Henrik Sælebakke Falchener
- 19 Thelo Aasgaard
- 22 Oscar Bobb
- 21 Andreas Schjelderup
- 18 Kristian Thorstvedt
- 2 Morten Thorsby
- 6 Patrick Berg
- 11 Jørgen Strand Larsen
- 23 Jens Petter Hauge
- 16 Edouard Mendy Gardien
- 15 Krépin Diatta Défenseur
- 3 Kalidou Koulibaly Défenseur
- 19 Moussa Niakhaté Défenseur
- 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur
- 5 Idrissa Gana Gueye Milieu
- 26 Pape Gueye Milieu
- 18 Ismaïla Sarr Milieu
- 8 Lamine Camara Milieu
- 10 Sadio Mané Milieu
- 11 Nicolas Jackson Attaquant
- 23 Mory Diaw
- 1 Yehvann Diouf
- 2 Mamadou Sarr
- 14 Ismail Jakobs
- 4 Abdoulaye Seck
- 24 Antoine Mendy
- 6 Pathé Ismaël Ciss
- 22 Bara Sapoko Ndiaye
- 13 Iliman Ndiaye
- 17 Pape Matar Sarr
- 21 Habib Diarra
- 20 Ibrahim Mbaye
- 7 Assane Diao
- 9 Ahmadou Bamba Dieng
- 12 Cherif Ndiaye
- Tirs cadres : Norvège 6 / Sénégal 3
- Tirs : Norvège 11 / Sénégal 9
- Possession : Norvège 46% / Sénégal 54%
- Corners : Norvège 4 / Sénégal 1
- Fautes : Norvège 7 / Sénégal 1
- Passes : Norvège 264 / Sénégal 307
- Precision des passes : Norvège 84% / Sénégal 89%
- xG : Norvège 1.76 / Sénégal 0.71
- Erling Haaland (Norvège) : note 8.9, 2 but(s)
- Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s)
- Marcus Pedersen (Norvège) : note 7.3, 1 but(s)
- Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Patrick Berg (Norvège) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Sadio Mané (Sénégal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.3, 2 arret(s)
- Edouard Mendy (Sénégal) : note 6.2, 3 arret(s)
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- 7'⚽But - O. Dembele (passe K. Mbappe)France, 7e
- 10'Carton jaune - P. BergNorvège, 10e
- 20'⚽But - O. Dembele (passe K. Mbappe)France, 20e
- 21'⚽But - T. Aasgaard (passe A. Schjelderup)Norvège, 21e
- 32'⚽But - O. Dembele (passe A. Tchouameni)France, 32e
- 13 Egil Selvik Gardien
- 14 Fredrik Aursnes Défenseur
- 25 Henrik Sælebakke Falchener Défenseur
- 4 Leo Østigård Défenseur
- 15 Fredrik André Bjørkan Défenseur
- 18 Kristian Thorstvedt Milieu
- 6 Patrick Berg Milieu
- 19 Thelo Aasgaard Milieu
- 22 Oscar Bobb Attaquant
- 11 Jørgen Strand Larsen Attaquant
- 21 Andreas Schjelderup Attaquant
- 1 Ørjan Nyland
- 12 Sander Tangvik
- 3 Kristoffer Ajer
- 5 David Møller Wolfe
- 17 Torbjørn Heggem
- 24 Sondre Langås
- 16 Marcus Pedersen
- 2 Morten Thorsby
- 8 Sander Berge
- 10 Martin Ødegaard
- 26 Julian Ryerson
- 23 Jens Petter Hauge
- 7 Alexander Sørloth
- 9 Erling Haaland
- 20 Antonio Nusa
- 16 Mike Maignan Gardien
- 5 Jules Koundé Défenseur
- 4 Dayot Upamecano Défenseur
- 26 Maxence Lacroix Défenseur
- 19 Theo Hernández Défenseur
- 8 Aurélien Tchouaméni Milieu
- 6 Manu Koné Milieu
- 7 Ousmane Dembélé Milieu
- 11 Michael Olise Milieu
- 20 Désiré Doué Milieu
- 10 Kylian Mbappé Attaquant
- 1 Brice Samba
- 23 Robin Risser
- 2 Malo Gusto
- 3 Lucas Digne
- 15 Ibrahima Konaté
- 17 William Saliba
- 21 Lucas Hernández
- 13 N'Golo Kanté
- 14 Adrien Rabiot
- 18 Warren Zaïre-Emery
- 24 Rayan Cherki
- 25 Maghnes Akliouche
- 9 Marcus Thuram
- 12 Bradley Barcola
- 22 Jean-Philippe Mateta
- Tirs cadres : Norvège 2 / France 8
- Tirs : Norvège 4 / France 14
- Possession : Norvège 38% / France 62%
- Corners : Norvège 1 / France 3
- Fautes : Norvège 5 / France 6
- Cartons jaunes : Norvège 1 / France 0
- Passes : Norvège 176 / France 293
- Precision des passes : Norvège 76% / France 89%
- xG : Norvège 0.27 / France 0.90
- Ousmane Dembélé (France) : note 10, 3 but(s)
- Kylian Mbappé (France) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)
- Thelo Aasgaard (Norvège) : note 7.7, 1 but(s)
- Andreas Schjelderup (Norvège) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Aurélien Tchouaméni (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Egil Selvik (Norvège) : note 6.3, 5 arret(s)
- Dayot Upamecano (France) : note 6.9
- Patrick Berg (Norvège) : note 6.5, 1 carton(s) jaune(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 4'⚽But - H. Diarra (passe A. Seck)Sénégal, 4e
- 13'Carton rouge - R. Sulaka1-0Irak
- 16'↑↓Remplacement - A. Qasem (remplace M. Younis)Irak, 16e
- 18'Carton jaune - A. SeckSénégal, 18e
- 23 Mory Diaw Gardien
- 15 Krépin Diatta Défenseur
- 4 Abdoulaye Seck Défenseur
- 19 Moussa Niakhaté Défenseur
- 14 Ismail Jakobs Défenseur
- 21 Habib Diarra Milieu
- 5 Idrissa Gana Gueye Milieu
- 8 Lamine Camara Milieu
- 20 Ibrahim Mbaye Attaquant
- 18 Ismaïla Sarr Attaquant
- 10 Sadio Mané Attaquant
- 1 Yehvann Diouf
- 2 Mamadou Sarr
- 3 Kalidou Koulibaly
- 24 Antoine Mendy
- 25 El Hadji Malick Diouf
- 6 Pathé Ismaël Ciss
- 17 Pape Matar Sarr
- 22 Bara Sapoko Ndiaye
- 26 Pape Gueye
- 13 Iliman Ndiaye
- 7 Assane Diao
- 9 Ahmadou Bamba Dieng
- 11 Nicolas Jackson
- 12 Cherif Ndiaye
- 22 Ahmed Basil Gardien
- 26 Frans Putros Défenseur
- 2 Rebin Sulaka Défenseur
- 5 Akam Hashem Défenseur
- 23 Merchas Doski Défenseur
- 14 Zidane Iqbal Milieu
- 16 Amir Al-Ammari Milieu
- 11 Ahmed Qasem Milieu
- 17 Ali Jasim Milieu
- 8 Ibrahim Bayesh Milieu
- 9 Ali Al-Hamadi Attaquant
- 6 Munaf Younus
- 1 Fahad Talib
- 12 Jalal Hassan
- 3 Hussein Ali
- 4 Zaid Tahseen
- 15 Ahmed Hasan Maknazi
- 25 Mustafa Saadoon
- 7 Youssef Amyn
- 19 Kevin Yakob
- 20 Aimar Sher
- 24 Zaid Ismail
- 21 Marko Farji
- 10 Mohanad Ali
- 13 Ali Yousif
- 18 Aymen Hussein
- Tirs cadres : Sénégal 2 / Irak 0
- Tirs : Sénégal 9 / Irak 4
- Possession : Sénégal 56% / Irak 44%
- Corners : Sénégal 5 / Irak 3
- Fautes : Sénégal 5 / Irak 4
- Cartons jaunes : Sénégal 1 / Irak 0
- Cartons rouges : Sénégal 0 / Irak 1
- Passes : Sénégal 188 / Irak 154
- Precision des passes : Sénégal 81% / Irak 76%
- xG : Sénégal 1.07 / Irak 0.12
- Habib Diarra (Sénégal) : note 7, 1 but(s)
- Abdoulaye Seck (Sénégal) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Idrissa Gana Gueye (Sénégal) : note 7.2
- Ahmed Basil (Irak) : note 6.6, 1 arret(s)
- Sadio Mané (Sénégal) : note 6.9
- Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9
- Mory Diaw (Sénégal) : note 6.7
- Krépin Diatta (Sénégal) : note 6.7
- É. Mendy : Sénégal · Missing Fixture · Twisted Knee
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Norvège
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|France
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|Sénégal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
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