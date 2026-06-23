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Mondial 2026 : la Norvège mène face au Sénégal à la pause (1-0)

Norvège – Sénégal a atteint la pause au Mondial 2026, la Norvège mène face au Sénégal sur le score de 1-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Norvège a eu le ballon avec 50% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 4 tirs contre 4 pour le Sénégal. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 2 pour la Norvège et 0 pour le Sénégal. Les xG restent proches, avec 0.88 pour la Norvège et 0.17 pour le Sénégal.

Les faits de la première période

  • Remplacement – J. Ryerson (remplace M. Pedersen) (Norvège, 13e)
  • But – M. Pedersen (Norvège, 43e)

La Norvège doit confirmer

Avec ce but d’avance, la Norvège peut aborder la seconde période en position favorable. L’enjeu sera maintenant de conserver cette avance sans trop reculer, tout en profitant des espaces que le Sénégal devra laisser en cherchant à revenir.

Le Sénégal sous pression

Pour le Sénégal, la pause doit servir à corriger ce qui a manqué dans les derniers gestes. La possession ou le volume ne suffiront pas si les occasions ne deviennent pas plus franches.

Norvège
Termine MetLife Stadium
Sénégal
23/06/2026 01:00 Groupe I
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 13'Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen)Norvège, 13e
  2. 43'But - M. PedersenNorvège, 43e
  3. 46'Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg)Norvège, 46e
  4. 48'But - E. Haaland (passe M. Odegaard)Norvège, 48e
  5. 53'But - I. Sarr (passe S. Mane)Sénégal, 53e
  6. 54'Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs)Sénégal, 54e
  7. 54'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye)Sénégal, 54e
  8. 58'But - E. Haaland (passe P. Berg)Norvège, 58e
  9. 63'Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw)Sénégal, 63e
  10. 63'Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss)Sénégal, 63e
  11. 71'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 71e
  12. 72'Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr)Sénégal, 72e
  13. 84'Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard)Norvège, 84e
  14. 84'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 84e
  15. 90+3'But - I. Sarr (passe N. Jackson)Sénégal, 90+3e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Norvège 6 / Sénégal 3
  • Tirs : Norvège 11 / Sénégal 9
  • Possession : Norvège 46% / Sénégal 54%
  • Corners : Norvège 4 / Sénégal 1
  • Fautes : Norvège 7 / Sénégal 1
  • Passes : Norvège 264 / Sénégal 307
  • Precision des passes : Norvège 84% / Sénégal 89%
  • xG : Norvège 1.76 / Sénégal 0.71
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Resume final
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Resume final
Groupe I
Norvège
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Norvège22007346
France22004136
Sénégal200236-30
Irak200215-40
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