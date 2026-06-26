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Mondial 2026 : Norvège et France alignent un 4-2-3-1 avec Selvik et Maignan en gardiens

La Norvège et la France s’affrontent ce vendredi 26 juin 2026 à 20h00 GMT+1 au Gillette Stadium de Boston lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce troisième match du groupe I met face à face deux formations qui restent sur un sans-faute, avec deux victoires chacune. La Norvège a notamment battu le Sénégal 3-2, tandis que la France s’est imposée 1-0 contre l’Irak.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Norvège VS France, le 26/06/2026 20:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Le duel s’annonce serré dans un groupe où chaque point compte pour la qualification. Les deux équipes présentent un schéma tactique identique en 4-2-3-1, favorisant l’équilibre défensif et la créativité offensive. Les entraîneurs Ståle Solbakken pour la Norvège et Didier Deschamps pour la France misent sur des lignes solides et des joueurs à fort impact au milieu de terrain.

La Norvège s’appuie sur un secteur défensif composé de Fredrik Aursnes, Henrik Sælebakke Falchener, Leo Østigård et Fredrik André Bjørkan, avec Egil Selvik dans les cages. Le milieu de terrain combine Patrick Berg et Kristian Thorstvedt dans un double pivot, appuyés par Oscar Bobb, Thelo Aasgaard et Andreas Schjelderup dans la zone offensive. L’attaque a pour point d’appui l’avant-centre Jørgen Strand Larsen.

Du côté français, Mike Maignan est titulaire dans les buts derrière une défense alignant Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix et Theo Hernández. Aurélien Tchouaméni et Manu Koné forment le cœur du milieu, tandis que l’animation offensive est confiée à Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué. Kylian Mbappé, capitaine, mène l’attaque en pointe.

Lecture du onze de Norvège

Ståle Solbakken opte pour un 4-2-3-1 classique. La défense fournie par Aursnes, Falchener, Østigård et Bjørkan assure un équilibre entre couverture et projection. Berg et Thorstvedt au milieu offrent un duo capable de récupérer le ballon et d’orienter le jeu vers l’avant. Sur les ailes et en soutien de l’attaquant, Bobb, Aasgaard et Schjelderup apportent de la créativité et de la mobilité, cherchant à alimenter Strand Larsen, seul en pointe. Le gardien Selvik, bien soutenu, doit garder sa cage inviolée face à une équipe française efficace en contre-attaque. En réserve, la Norvège peut compter sur des joueurs de renom comme Erling Haaland et Martin Ødegaard qui pourraient changer la donne.

Lecture du onze de France

La France de Didier Deschamps affiche également un 4-2-3-1 avec une base défensive solide comprenant Koundé, Upamecano, Lacroix et Theo Hernández. Le double pivot Tchouaméni-Konné garantit un équilibre entre phases offensives et défensives, avec des relais dans la ligne de trois milieux offensifs où Dembélé et Olise épaulent Désiré Doué. Kylian Mbappé, en position d’avant-centre mobile, est le principal danger offensif, aussi bien en termes de vitesse que de finition. Sur le banc, les options sont nombreuses avec notamment N’Golo Kanté et Adrien Rabiot, offrant au coach des solutions pour ajuster le rythme de la partie.

Les deux équipes promettent un affrontement tactique intense, avec des joueurs clés alignés dès le coup d’envoi qui influenceront le cours de ce match décisif pour la qualification au prochain tour.

Les onze de départ

Norvège
Système4-2-3-1SélectionneurStale Solbakken
Titulaires11
  1. 13 Egil Selvik Gardien
  2. 14 Fredrik Aursnes Défenseur
  3. 25 Henrik Sælebakke Falchener Défenseur
  4. 4 Leo Østigård Défenseur
  5. 15 Fredrik André Bjørkan Défenseur
  6. 18 Kristian Thorstvedt Milieu
  7. 6 Patrick Berg Milieu
  8. 22 Oscar Bobb Milieu
  9. 19 Thelo Aasgaard Milieu
  10. 21 Andreas Schjelderup Milieu
  11. 11 Jørgen Strand Larsen Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Ørjan Nyland
  • 12 Sander Tangvik
  • 3 Kristoffer Ajer
  • 5 David Møller Wolfe
  • 17 Torbjørn Heggem
  • 24 Sondre Langås
  • 16 Marcus Pedersen
  • 2 Morten Thorsby
  • 8 Sander Berge
  • 10 Martin Ødegaard
  • 26 Julian Ryerson
  • 23 Jens Petter Hauge
  • 7 Alexander Sørloth
  • 9 Erling Haaland
  • 20 Antonio Nusa
France
Système4-2-3-1SélectionneurDidier Deschamps
Titulaires11
  1. 16 Mike Maignan Gardien
  2. 5 Jules Koundé Défenseur
  3. 4 Dayot Upamecano Défenseur
  4. 26 Maxence Lacroix Défenseur
  5. 19 Theo Hernández Défenseur
  6. 8 Aurélien Tchouaméni Milieu
  7. 6 Manu Koné Milieu
  8. 7 Ousmane Dembélé Milieu
  9. 11 Michael Olise Milieu
  10. 20 Désiré Doué Milieu
  11. 10 Kylian Mbappé Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Brice Samba
  • 23 Robin Risser
  • 2 Malo Gusto
  • 3 Lucas Digne
  • 15 Ibrahima Konaté
  • 17 William Saliba
  • 21 Lucas Hernández
  • 13 N'Golo Kanté
  • 14 Adrien Rabiot
  • 18 Warren Zaïre-Emery
  • 24 Rayan Cherki
  • 25 Maghnes Akliouche
  • 9 Marcus Thuram
  • 12 Bradley Barcola
  • 22 Jean-Philippe Mateta
Norvège
Mi-temps Gillette Stadium
France
26/06/2026 20:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - O. Dembele (passe K. Mbappe)France, 7e
  2. 10'Carton jaune - P. BergNorvège, 10e
  3. 20'But - O. Dembele (passe K. Mbappe)France, 20e
  4. 21'But - T. Aasgaard (passe A. Schjelderup)Norvège, 21e
  5. 32'But - O. Dembele (passe A. Tchouameni)France, 32e
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Resume final
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Resume final
Groupe I
Norvège
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Norvège
Mi-temps Gillette Stadium
France
Résumé à la pause
Groupe I
Sénégal
Mi-temps BMO Field
Irak
Résumé à la pause
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Norvège22007346
France22004136
Sénégal200236-30
Irak200215-40
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FIL D'ACTU
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