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Mondial 2026 : la Norvège mène face à l’Irak à la pause (2-1)

La Norvège mène devant l’Irak 2-1 à la mi-temps, mardi au Gillette Stadium, dans le groupe I du Mondial 2026, après une première période marquée par un doublé d’Erling Haaland et la réponse d’Aymen Hussein.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Irak VS Norvège, le 16/06/2026 23:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce score donne un premier avantage aux joueurs de Stale Solbakken dans une rencontre de phase de groupes où les deux équipes ont débuté en 4-4-2. La Norvège a davantage eu le ballon avant la pause, avec 62 pour cent de possession, tandis que l’Irak de Graham Arnold est resté dans le match grâce à son avant-centre.

Haaland a ouvert le score à la 29e minute sur une passe de David Møller Wolfe. Le buteur norvégien, aligné avec Alexander Sørloth en attaque, a ensuite redonné l’avantage aux siens à la 43e minute, peu après l’égalisation irakienne.

L’Irak avait recollé à la 39e minute par Aymen Hussein, servi par Amir Al-Ammari. Ce but a récompensé l’efficacité irakienne sur l’une de ses rares frappes cadrées de la première période.

Les chiffres de la pause confirment un premier acte plus productif pour la Norvège, créditée de sept tirs dont trois cadrés, contre quatre tentatives et une frappe cadrée pour l’Irak. Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Martin Ødegaard et Fredrik Aursnes ont accompagné la structure norvégienne autour du duo Sørloth et Haaland.

Côté irakien, Jalal Hassan a gardé les buts derrière Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Au milieu, Ibrahim Bayesh, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari et Ali Jasim ont soutenu l’association offensive formée par Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi.

À la pause, la Norvège conserve donc une courte avance construite sur la finition de Haaland. L’Irak reste à une longueur après avoir trouvé l’ouverture avant la fin du premier acte.

Irak
Mi-temps Gillette Stadium
Norvège
16/06/2026 23:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
  2. 39'But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
  3. 43'But - E. Haaland1-2Norvège
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3
  • Tirs : Irak 7 / Norvège 7
  • Possession : Irak 39% / Norvège 61%
  • Corners : Irak 1 / Norvège 2
  • Fautes : Irak 5 / Norvège 9
  • Passes : Irak 164 / Norvège 264
  • Precision des passes : Irak 76% / Norvège 87%
  • xG : Irak 0.58 / Norvège 1.90
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Mi-temps Gillette Stadium
Norvège
Résumé à la pause
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
France11003123
Irak00000000
Norvège00000000
Sénégal100113-20
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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