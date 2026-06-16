Mondial 2026 : la Norvège mène face à l’Irak à la pause (2-1)

La Norvège mène devant l’Irak 2-1 à la mi-temps, mardi au Gillette Stadium, dans le groupe I du Mondial 2026, après une première période marquée par un doublé d’Erling Haaland et la réponse d’Aymen Hussein.
Ce score donne un premier avantage aux joueurs de Stale Solbakken dans une rencontre de phase de groupes où les deux équipes ont débuté en 4-4-2. La Norvège a davantage eu le ballon avant la pause, avec 62 pour cent de possession, tandis que l’Irak de Graham Arnold est resté dans le match grâce à son avant-centre.
Haaland a ouvert le score à la 29e minute sur une passe de David Møller Wolfe. Le buteur norvégien, aligné avec Alexander Sørloth en attaque, a ensuite redonné l’avantage aux siens à la 43e minute, peu après l’égalisation irakienne.
L’Irak avait recollé à la 39e minute par Aymen Hussein, servi par Amir Al-Ammari. Ce but a récompensé l’efficacité irakienne sur l’une de ses rares frappes cadrées de la première période.
Les chiffres de la pause confirment un premier acte plus productif pour la Norvège, créditée de sept tirs dont trois cadrés, contre quatre tentatives et une frappe cadrée pour l’Irak. Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Martin Ødegaard et Fredrik Aursnes ont accompagné la structure norvégienne autour du duo Sørloth et Haaland.
Côté irakien, Jalal Hassan a gardé les buts derrière Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski. Au milieu, Ibrahim Bayesh, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari et Ali Jasim ont soutenu l’association offensive formée par Aymen Hussein et Ali Al-Hamadi.
À la pause, la Norvège conserve donc une courte avance construite sur la finition de Haaland. L’Irak reste à une longueur après avoir trouvé l’ouverture avant la fin du premier acte.
Irak
Mi-temps
1-2
Gillette Stadium Norvège
16/06/2026 23:00
·
Groupe I
Fil du match
29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 Norvège · Passe : D. Wolfe 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 Irak · Passe : A. Al Ammari 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 Norvège
Les chiffres du match
Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 7 / Norvège 7 Possession : Irak 39% / Norvège 61% Corners : Irak 1 / Norvège 2 Fautes : Irak 5 / Norvège 9 Passes : Irak 164 / Norvège 264 Precision des passes : Irak 76% / Norvège 87% xG : Irak 0.58 / Norvège 1.90
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 France · Passe : M. Olise 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) Sénégal, 75e 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) Sénégal, 76e 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 80e 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 France · Passe : A. Rabiot 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) Sénégal, 83e 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) France, 87e 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) Sénégal, 88e 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 Sénégal · Passe : I. Ndiaye 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 France
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
19
Theo Hernández
Défenseur
8
Aurélien Tchouaméni
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
20
Désiré Doué
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
26
Maxence Lacroix
21
Lucas Hernández
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
2
Malo Gusto
6
Manu Koné
13
N'Golo Kanté
24
Rayan Cherki
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Titulaires 11
16
Edouard Mendy
Gardien
15
Krépin Diatta
Défenseur
3
Kalidou Koulibaly
Défenseur
19
Moussa Niakhaté
Défenseur
25
El Hadji Malick Diouf
Défenseur
5
Idrissa Gana Gueye
Milieu
26
Pape Gueye
Milieu
18
Ismaïla Sarr
Milieu
8
Lamine Camara
Milieu
10
Sadio Mané
Milieu
11
Nicolas Jackson
Attaquant
Remplaçants 15
1
Yehvann Diouf
23
Mory Diaw
14
Ismail Jakobs
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
4
Abdoulaye Seck
17
Pape Matar Sarr
6
Pathé Ismaël Ciss
13
Iliman Ndiaye
21
Habib Diarra
22
Bara Sapoko Ndiaye
12
Cherif Ndiaye
7
Assane Diao
20
Ibrahim Mbaye
9
Ahmadou Bamba Dieng
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44
Joueurs clés
Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2
Absences et blessures
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16/06
Groupe I
France
Termine
3-1
MetLife Stadium Sénégal
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
12
Jalal Hassan
Gardien
3
Hussein Ali
Défenseur
4
Zaid Tahseen
Défenseur
5
Akam Hashem
Défenseur
23
Merchas Doski
Défenseur
8
Ibrahim Bayesh
Milieu
24
Zaid Ismail
Milieu
16
Amir Al-Ammari
Milieu
17
Ali Jasim
Milieu
18
Aymen Hussein
Attaquant
9
Ali Al-Hamadi
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Basil
1
Fahad Talib
2
Rebin Sulaka
26
Frans Putros
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
6
Munaf Younus
7
Youssef Amyn
21
Marko Farji
11
Ahmed Qasem
14
Zidane Iqbal
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
14
Fredrik Aursnes
Milieu
20
Antonio Nusa
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
Remplaçants 15
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
25
Henrik Sælebakke Falchener
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
21
Andreas Schjelderup
19
Thelo Aasgaard
2
Morten Thorsby
16
Marcus Pedersen
6
Patrick Berg
22
Oscar Bobb
18
Kristian Thorstvedt
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Les chiffres du match
Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 7 / Norvège 7 Possession : Irak 39% / Norvège 61% Corners : Irak 1 / Norvège 2 Fautes : Irak 5 / Norvège 9 Passes : Irak 164 / Norvège 264 Precision des passes : Irak 76% / Norvège 87% xG : Irak 0.58 / Norvège 1.90
Joueurs clés
Erling Haaland (Norvège) : note 8.5, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.7, 1 but(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Jalal Hassan (Irak) : note 6.5, 1 arret(s) Merchas Doski (Irak) : note 6.9 Ibrahim Bayesh (Irak) : note 6.7 Martin Ødegaard (Norvège) : note 6.7
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Groupe I
Irak
Mi-temps
1-2
Gillette Stadium Norvège
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France
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Lincoln Financial Field Irak
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Groupe I
Norvège
A venir
01:00
MetLife Stadium Sénégal
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26/06
Groupe I
Norvège
A venir
20:00
Gillette Stadium France
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26/06
Groupe I
Sénégal
A venir
20:00
BMO Field Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts France 1 1 0 0 3 1 2 3 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0
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