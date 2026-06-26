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Mondial 2026 : Norvège et France s’affrontent au Gillette Stadium dans un duel décisif du Groupe I

La Norvège accueille la France ce 26 juin 2026 à 20h00 GMT+1 au Gillette Stadium de Boston pour un affrontement majeur de la phase de groupes du Mondial 2026. Cette rencontre oppose deux équipes en pleine forme, chacune ayant remporté ses deux premiers matchs du groupe I, consolidant ainsi ses ambitions de qualification pour les phases à élimination directe.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Norvège VS France, le 26/06/2026 20:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

La Norvège, de retour en Coupe du Monde après 28 ans d’absence, confirme son renouveau avec un bilan parfait de deux victoires, dont un 3-2 contre le Sénégal. La France, quadruple championne du monde, continue sur sa lancée avec un succès sobre 1-0 face à l’Irak. Chacune totalise donc six points et la victoire ce soir isolerait le vainqueur en tête du groupe.

Cette confrontation revêt une importance cruciale pour la suite du tournoi. La Norvège vise à asseoir sa place pour la première fois depuis 1998 en phase à élimination directe. La France souhaite quant à elle confirmer sa position de favori du groupe et poursuivre son parcours vers un troisième titre mondial. Les deux équipes affichent des défenses solides mais aussi des attaques capables d’imposer leur rythme.

Le match se jouera sur le terrain d’une enceinte réputée aux Etats-Unis, le Gillette Stadium. La configuration en 4-2-3-1 choisie par les deux sélectionneurs Ståle Solbakken pour la Norvège et Didier Deschamps pour la France annonce un duel tactique entre un jeu offensif norvégien et une structure française chercheuse d’équilibre.

Zoom sur Norvège

La Norvège aligne un onze de départ en 4-2-3-1 placé sous la direction technique de Ståle Solbakken. Le gardien Egil Selvik protège les buts. En défense, on retrouve Fredrik Aursnes, Henrik Sælebakke Falchener, Leo Østigård et Fredrik André Bjørkan. Le duo de milieux récupérateurs est composé de Kristian Thorstvedt et Patrick Berg.

Devant eux, le trio offensif Oscar Bobb, Thelo Aasgaard et Andreas Schjelderup anime le secteur de création et d’approvisionnement. En pointe, Jørgen Strand Larsen occupe le rôle d’avant-centre. La grande star des qualifications, Erling Haaland, patientera sur le banc, ce qui pourrait surprendre tant il est l’atout majeur offensif norvégien avec ses 16 buts lors des éliminatoires.

Zoom sur France

Didier Deschamps opte également pour un schéma 4-2-3-1. Mike Maignan garde les cages. La défense est constituée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix et Theo Hernández. Le double pivot est occupé par Aurélien Tchouaméni et Manu Koné.

Le trio offensif derrière Kylian Mbappé, meneur de l’attaque, associe Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué. Ce collectif mêle expérience et explosivité, le tout orchestré par le sélectionneur au long cours qui dirigera son dernier Mondial. Le retour de certains cadres comme Koundé et Upamecano apporte stabilité à une équipe déterminée à contrôler son destin dans ce groupe compétitif.

Norvège
Mi-temps Gillette Stadium
France
26/06/2026 20:00 Groupe I
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France
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Norvège
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Groupe I
Norvège
Mi-temps Gillette Stadium
France
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Groupe I
Sénégal
Mi-temps BMO Field
Irak
Résumé à la pause
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Norvège22007346
France22004136
Sénégal200236-30
Irak200215-40
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