Un continent qui marque l’histoire dès la phase de groupes

La Coupe du Monde 2026 restera comme le tournoi où l’Afrique a frappé un grand coup face à des adversaires de poids. Avec le passage à 48 équipes, la CAF est arrivée en force : dix nations africaines étaient sur la ligne de départ — Maroc, Égypte, Sénégal, Ghana, Algérie, Tunisie, Côte d’Ivoire, Cap-Vert, Afrique du Sud et RDC, qui s’est qualifiée après avoir battu la Jamaïque en barrage. On n’avait jamais vu autant d’équipes africaines à ce niveau, et la phase de groupes l’a prouvé : neuf sur dix se sont hissées en seizièmes de finale. Du jamais vu dans la compétition. Le Cap-Vert, tout juste débutant, a surpris tout le monde, tandis que le Maroc a encore montré qu’il restait la référence continentale après sa demi-finale de 2022 au Qatar.

En avançant vers les huitièmes puis les quarts, la compétition est devenue de plus en plus dure. L’Égypte a connu la sortie la plus cruelle pour l’Afrique, battue 3-2 par l’Argentine après avoir mené 2-0, et le match a en plus été marqué par une polémique sur l’arbitrage. Le Maroc, de son côté, est devenu la première sélection africaine dans deux quarts de finale de suite, après avoir éliminé le Canada puis chuté face à la France. Pour ceux qui suivent tout de près et veulent comparer les cotes avant chaque match à élimination directe, le mieux reste de consulter des sites spécialisés, à jour sur l’actualité : les pronostics foot sur transfermarkt.fr donnent des analyses de forme, l’historique des confrontations, et l’évolution des cotes. Ce qui s’avère très utile, surtout à l’approche des demi-finales où l’Argentine, l’Angleterre, la France et l’Espagne sont favorites.

Au-delà des scores, l’Afrique repart de ce Mondial avec une base solide. Le Maroc montre que 2022 n’était pas qu’un simple exploit, et l’Égypte, même éliminée, décroche sa première victoire en phase à élimination directe. Le Cap-Vert, 500 000 habitants seulement et déjà une des grandes histoires de la compétition. Ce niveau de compétition, maintenu du début à la fin, est exactement le genre de données que les amateurs de paris adorent pour anticiper les prochaines qualifications continentales, comme la Coupe d’Afrique des Nations. Et cela laisse d’ailleurs planer une vraie question : si le système à 48 équipes reste, combien de places supplémentaires pour la CAF aux prochaines Coupes du Monde ?

Miser avec clairvoyance sur la fin du tournoi

Quatre équipes sont qualifiées pour les demi-finales, et l’intérêt pour les pronostics explose. Les sites de paris ajustent constamment leurs cotes selon les blessures, les cartons ou la fatigue qui s’accumule. Il convient donc de comparer plusieurs sources avant de choisir. En dehors du pari sur le vainqueur, d’autres marchés attirent beaucoup : meilleur buteur, nombre de corners, ou les cartons. Les amoureux du ballon rond, surtout après ce que l’Afrique a montré, ne manquent pas de suivre tout ça de près.