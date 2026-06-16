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Mondial 2026 : la France et le Sénégal dos à dos à la pause (0-0)

France – Sénégal a atteint la pause au Mondial 2026, la France et le Sénégal sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La France a eu le ballon avec 57% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 4 pour le Sénégal. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour la France et 1 pour le Sénégal. Les xG restent proches, avec 0.02 pour la France et 0.28 pour le Sénégal.

Un équilibre encore fragile

la France et le Sénégal repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

France
2e periode 90' MetLife Stadium
Sénégal
16/06/2026 20:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 66'But - K. Mbappe1-0France · Passe : M. Olise
  2. 75'Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)Sénégal, 75e
  3. 76'Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)Sénégal, 76e
  4. 80'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)France, 80e
  5. 82'But - B. Barcola2-0France · Passe : A. Rabiot
  6. 83'Remplacement - P. Gueye (remplace C. Ndiaye)Sénégal, 83e
  7. 83'Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)Sénégal, 83e
  8. 87'Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)France, 87e
  9. 88'Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)Sénégal, 88e
  10. 90+5'But - I. Mbaye2-1Sénégal
  11. 90+6'But - K. Mbappe3-1France · Passe : M. Olise
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2
  • Tirs : France 10 / Sénégal 6
  • Possession : France 54% / Sénégal 46%
  • Corners : France 6 / Sénégal 4
  • Fautes : France 4 / Sénégal 9
  • Passes : France 561 / Sénégal 476
  • Precision des passes : France 88% / Sénégal 86%
  • xG : France 1.86 / Sénégal 0.44
Calendrier Groupe I
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Groupe I
France
2e periode 90' MetLife Stadium
Sénégal
Résumé à la pause
Groupe I
Irak
A venir Gillette Stadium
Norvège
Avant-match
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
France00000000
Sénégal00000000
Irak00000000
Norvège00000000
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FIL D'ACTU
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