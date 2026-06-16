Mondial 2026 : la France et le Sénégal dos à dos à la pause (0-0)

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La France a eu le ballon avec 57% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 4 pour le Sénégal. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour la France et 1 pour le Sénégal. Les xG restent proches, avec 0.02 pour la France et 0.28 pour le Sénégal.
Un équilibre encore fragile
la France et le Sénégal repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
France
2e periode 90'
3-1
MetLife Stadium Sénégal
16/06/2026 20:00
·
Groupe I
Fil du match
66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 France · Passe : M. Olise 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) Sénégal, 75e 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) Sénégal, 76e 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 80e 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 France · Passe : A. Rabiot 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace C. Ndiaye) Sénégal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) Sénégal, 83e 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) France, 87e 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) Sénégal, 88e 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 Sénégal 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 France · Passe : M. Olise
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 France · Passe : M. Olise 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) Sénégal, 75e 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) Sénégal, 76e 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 80e 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 France · Passe : A. Rabiot 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace C. Ndiaye) Sénégal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) Sénégal, 83e 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) France, 87e 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) Sénégal, 88e 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 Sénégal 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 France · Passe : M. Olise
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
19
Theo Hernández
Défenseur
8
Aurélien Tchouaméni
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
20
Désiré Doué
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
26
Maxence Lacroix
21
Lucas Hernández
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
2
Malo Gusto
6
Manu Koné
13
N'Golo Kanté
24
Rayan Cherki
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Titulaires 11
16
Edouard Mendy
Gardien
15
Krépin Diatta
Défenseur
3
Kalidou Koulibaly
Défenseur
19
Moussa Niakhaté
Défenseur
25
El Hadji Malick Diouf
Défenseur
5
Idrissa Gana Gueye
Milieu
26
Pape Gueye
Milieu
18
Ismaïla Sarr
Milieu
8
Lamine Camara
Milieu
10
Sadio Mané
Milieu
11
Nicolas Jackson
Attaquant
Remplaçants 15
1
Yehvann Diouf
23
Mory Diaw
14
Ismail Jakobs
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
4
Abdoulaye Seck
17
Pape Matar Sarr
6
Pathé Ismaël Ciss
13
Iliman Ndiaye
21
Habib Diarra
22
Bara Sapoko Ndiaye
12
Cherif Ndiaye
7
Assane Diao
20
Ibrahim Mbaye
9
Ahmadou Bamba Dieng
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44
Joueurs clés
Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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16/06
Groupe I
France
2e periode 90'
3-1
MetLife Stadium Sénégal
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Groupe I
Irak
A venir
23:00
Gillette Stadium Norvège
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22/06
Groupe I
France
A venir
22:00
Lincoln Financial Field Irak
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Groupe I
Norvège
A venir
01:00
MetLife Stadium Sénégal
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26/06
Groupe I
Norvège
A venir
20:00
Gillette Stadium France
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26/06
Groupe I
Sénégal
A venir
20:00
BMO Field Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts France 0 0 0 0 0 0 0 0 Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0
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