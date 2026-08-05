Sénat: Wilfried Houngbédji précise les règles de l’élection du bureau

​Face à la presse ce mercredi 5 août 2026, le ministre porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, est revenu sur l’agenda institutionnel marqué par l’installation de la première mandature du Sénat.

Alors que les parlementaires de cette seconde chambre se réunissent en séance plénière pour désigner leur bureau restreint, l’exécutif a tenu à apporter des clarifications sur le déroulement du scrutin.

​Interrogé sur le choix du futur président de la haute assemblée et la présence de figures de premier plan parmi les candidats pressentis, le porte-parole a rappelé la stricte séparation des pouvoirs.

Le choix des trois membres du bureau échoit exclusivement aux 25 personnalités composant la chambre haute, l’exécutif se gardant de toute ingérence dans la désignation du président.

Concernant la présence d’anciens chefs d’État ou de personnalités majeures de la vie politique nationale, le ministre a souligné que la loi constitutionnelle encadre leur statut au sein de cette instance de régulation.

​Un cadre institutionnel renforcé

​Wilfried Léandre Houngbédji a également rappelé que le Règlement intérieur de l’institution a récemment fait l’objet d’une validation par la Cour constitutionnelle.

Cette étape formelle ouvre la voie à l’élection de l’équipe dirigeante chargée de piloter les travaux sénatoriaux, de veiller à la qualité du travail législatif et de jouer son rôle de conseil et de régulation républicaine.