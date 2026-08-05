Louane : Florian Rossi rend hommage à Glen Hansard quelques semaines après leur mariage

Louane et son mari Florian Rossi — connu sur scène sous le nom de P3GASE — ont célébré leur mariage en mai 2026 ; quelques semaines plus tard, le musicien a publié sur Instagram un hommage sobre et émouvant adressé au chanteur et compositeur irlandais Glen Hansard, écrivant : « Tu es littéralement parti avec une partie de mon cœur cet été. Merci pour ta musique, Glen Hansard ». La publication, accompagnée d’une vidéo le montrant à la guitare, a rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux.

Le mariage de Louane et Florian Rossi, célébré après plusieurs années de vie commune, s’est déroulé en plusieurs temps au printemps 2026. Selon les éléments communiqués, le couple a d’abord célébré une cérémonie civile dans un petit village du Gard, suivi d’un mariage religieux à Pertuis. La réception principale s’est tenue au château de Fonscolombe, en Provence.

Pour ces différentes étapes, la chanteuse a porté plusieurs tenues. Deux robes ont été réalisées par la maison italienne Miu Miu, une création pour la cérémonie civile était signée du créateur australien Christophe Esber, et la maison Coperni a conçu la tenue portée lors du dîner de bienvenue.

Le geste de Florian Rossi en hommage à Glen Hansard

Sur son compte Instagram, Florian Rossi a publié une séquence vidéo dans laquelle il joue une pièce à la guitare. Le court message accompagnant la vidéo mentionne explicitement Glen Hansard et contient la formule citée plus haut. Le musicien n’a pas précisé, dans la publication, les circonstances ayant motivé cet hommage ni d’informations supplémentaires concernant la période évoquée par « cet été ».

Les réactions des abonnés ont été visibles sous la publication, plusieurs commentaires saluant la sincérité de l’hommage. Florian Rossi, qui se produit sous le nom de scène P3GASE, partage régulièrement des extraits musicaux et créations personnelles avec sa communauté sur les réseaux sociaux ; cette publication en reprend la forme en privilégiant une vidéo intime centrée sur l’interprétation à la guitare.

Glen Hansard est identifié dans le message et dans les relais comme un chanteur et compositeur irlandais. Le texte publié par Florian Rossi met en avant la dimension émotionnelle et personnelle que représente, pour lui, la musique de Hansard, sans autre précision factuelle sur la nature du lien ou sur d’éventuels événements récents liés à l’artiste irlandais.

Les informations disponibles proviennent des publications du couple et des comptes publics de Florian Rossi sur Instagram, ainsi que des communiqués et reportages relatifs aux festivités nuptiales de mai 2026. Aucune précision additionnelle sur les raisons précises de l’hommage n’a été fournie dans la publication analysée.