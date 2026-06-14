Pays-Bas 1-0 Japon : van Dijk lance les Pays-Bas

Ce but change immédiatement la situation du match. Les Pays-Bas, qui n’avaient pas encore trouvé l’ouverture, prennent les commandes au tableau d’affichage et disposent désormais d’une marge d’un but. Le Japon se retrouve mené après cette 51e minute et doit composer avec un scénario qui bascule en faveur de son adversaire.
Cette réalisation intervient dans la
Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe F. Le match entre les Pays-Bas et le Japon se dispute à l’AT&T Stadium, où le but de Van Dijk, sur une passe de Ryan Gravenberch, constitue l’écart confirmé entre les deux sélections.
Pays-Bas
2e periode 63'
1-1
AT&T Stadium Japon
14/06/2026 21:00
·
Groupe F
Fil du match
51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 Japon · Passe : T. Kubo 61' Carton jaune - C. Summerville Pays-Bas, 61e
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Compositions
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51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 Japon · Passe : T. Kubo 61' Carton jaune - C. Summerville Pays-Bas, 61e
Compositions
Titulaires 11
1
Bart Verbruggen
Gardien
22
Denzel Dumfries
Défenseur
6
Jan Paul van Hecke
Défenseur
4
Virgil van Dijk
Défenseur
15
Micky van de Ven
Défenseur
8
Ryan Gravenberch
Milieu
21
Frenkie de Jong
Milieu
14
Tijjani Reijnders
Milieu
24
Crysencio Summerville
Attaquant
18
Donyell Malen
Attaquant
11
Cody Gakpo
Attaquant
Remplaçants 15
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
5
Nathan Aké
16
Guus Til
3
Marten de Roon
7
Justin Kluivert
26
Quinten Timber
20
Teun Koopmeiners
19
Brian Brobbey
10
Memphis Depay
9
Wout Weghorst
17
Noa Lang
Titulaires 11
1
Zion Suzuki
Gardien
16
Tsuyoshi Watanabe
Défenseur
3
Shogo Taniguchi
Défenseur
21
Hiroki Itō
Défenseur
10
Ritsu Doan
Milieu
24
Kaishu Sano
Milieu
15
Daichi Kamada
Milieu
13
Keito Nakamura
Milieu
8
Takefusa Kubo
Attaquant
11
Daizen Maeda
Attaquant
18
Ayase Ueda
Attaquant
Remplaçants 15
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
20
Ayumu Seko
4
Ko Itakura
25
Junnosuke Suzuki
2
Yukinari Sugawara
22
Takehiro Tomiyasu
5
Yuto Nagatomo
7
Ao Tanaka
17
Yuito Suzuki
14
Junya Ito
9
Keisuke Goto
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
6
Shuto Machino
Les chiffres du match
Tirs cadres : Pays-Bas 3 / Japon 0 Tirs : Pays-Bas 5 / Japon 3 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 3 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 3 / Japon 4 Passes : Pays-Bas 413 / Japon 176 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.15
Joueurs clés
Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 8.2, 1 but(s) Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 7.5, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.5 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3 Donyell Malen (Pays-Bas) : note 7 Frenkie de Jong (Pays-Bas) : note 6.9 Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup)
14/06
Groupe F
Pays-Bas
2e periode 63'
1-1
AT&T Stadium Japon
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15/06
Groupe F
Suède
A venir
03:00
Estadio BBVA Tunisie
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20/06
Groupe F
Pays-Bas
A venir
18:00
NRG Stadium Suède
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21/06
Groupe F
Tunisie
A venir
05:00
Estadio BBVA Japon
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26/06
Groupe F
Japon
A venir
00:00
AT&T Stadium Suède
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Compositions
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Joueurs clés
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Absences et blessures
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26/06
Groupe F
Tunisie
A venir
00:00
Arrowhead Stadium Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 0 0 Japon 0 0 0 0 0 0 0 0 Suède 0 0 0 0 0 0 0 0 Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0
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