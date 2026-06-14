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Pays-Bas 1-0 Japon : van Dijk lance les Pays-Bas

Virgil van Dijk a marqué à la 51e minute pour les Pays-Bas face au Japon, faisant passer le score de 0-0 à 1-0. Servi par Ryan Gravenberch, le joueur néerlandais a signé l’ouverture du score dans une rencontre jusque-là sans but, offrant aux Pays-Bas le premier avantage de ce duel.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Pays-Bas VS Japon, le 14/06/2026 21:00, stade AT&T Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but change immédiatement la situation du match. Les Pays-Bas, qui n’avaient pas encore trouvé l’ouverture, prennent les commandes au tableau d’affichage et disposent désormais d’une marge d’un but. Le Japon se retrouve mené après cette 51e minute et doit composer avec un scénario qui bascule en faveur de son adversaire.

Cette réalisation intervient dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe F. Le match entre les Pays-Bas et le Japon se dispute à l’AT&T Stadium, où le but de Van Dijk, sur une passe de Ryan Gravenberch, constitue l’écart confirmé entre les deux sélections.

Pays-Bas
2e periode 63' AT&T Stadium
Japon
14/06/2026 21:00 Groupe F
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 51'But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  2. 57'But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
  3. 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
2e periode 63' AT&T Stadium
Japon
Résumé à la pause
Groupe F
Suède
A venir Estadio BBVA
Tunisie
Avant-match
Groupe F
Pays-Bas
A venir NRG Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Pays-Bas00000000
Japon00000000
Suède00000000
Tunisie00000000
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FIL D'ACTU
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