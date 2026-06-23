Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : le Portugal mène face à l’Ouzbékistan à la pause (3-0)

Le Portugal domine largement l’Ouzbékistan à la pause au NRG Stadium de Houston dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Après 45 minutes, le score est de 3-0 pour les Lusitaniens, grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo sur penalties et un but de Nuno Mendes.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
2 min de lecture
Google News Commenter

Cette réussite intervient après un début compliqué pour le Portugal, comptant un nul 1-1 face à la RD Congo lors de leur premier match, tandis que l’Ouzbékistan reste sur une défaite 1-3 contre la Colombie. Ce résultat à la pause conforte la position du Portugal dans le Groupe K et complique la tâche des Ouzbeks au classement.

Le premier but est inscrit dès la 6e minute par Cristiano Ronaldo, qui concrétise une passe décisive de João Cancelo. Les Ouzbeks ressentent rapidement le poids de la pression, avec un carton jaune infligé à Odiljon Khamrobekov à la 14e minute. Peu après, Nuno Mendes double la mise (17e), contribuant à asseoir l’avance portugaise.

Un moment notable intervient à la 29e minute avec l’intervention de la VAR liée à Azizjon Ganiev côté ouzbek. Cristiano Ronaldo, à nouveau passeur Bruno Fernandes, marque son second but à la 39e minute, portant le score à 3-0. Les chiffres du match affichent 65 % de possession pour le Portugal, 7 tirs dont 3 cadrés, contre seulement 1 tir cadré du côté ouzbek.

La prestation offensive portugaise, portée par des joueurs tels que Bruno Fernandes, João Félix, Pedro Neto et Vitinha, montre une équipe organisée en 4-2-3-1 sous la direction de leur sélectionneur Roberto Martinez. L’Ouzbékistan évolue en 3-4-2-1 avec Fabio Cannavaro en sélectionneur, mais peine à contenir les offensives adverses.

Portugal
Mi-temps NRG Stadium
Ouzbékistan
23/06/2026 18:00 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo)Portugal, 6e
  2. 14'Carton jaune - O. KhamrobekovOuzbékistan, 14e
  3. 17'But - N. MendesPortugal, 17e
  4. 29'VAR - A. GanievOuzbékistan, 29e
  5. 39'But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes)Portugal, 39e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Portugal 3 / Ouzbékistan 1
  • Tirs : Portugal 7 / Ouzbékistan 1
  • Possession : Portugal 65% / Ouzbékistan 35%
  • Corners : Portugal 1 / Ouzbékistan 0
  • Fautes : Portugal 5 / Ouzbékistan 7
  • Cartons jaunes : Portugal 0 / Ouzbékistan 1
  • Passes : Portugal 196 / Ouzbékistan 109
  • Precision des passes : Portugal 87% / Ouzbékistan 78%
  • xG : Portugal 1.23 / Ouzbékistan 0.08
Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
Mi-temps NRG Stadium
Ouzbékistan
Résumé à la pause
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Colombie11003123
Portugal10101101
RD Congo10101101
Ouzbékistan100113-20
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
18:54 Football : Mondial 2026 : le Portugal mène face à l’Ouzbékistan à la pause (3-0)
17:57 Politique : Bénin : les résultats du CEP 2026 attendus ce vendredi
18:54 Mondial 2026 : le Portugal mène face à l’Ouzbékistan à la pause (3-0)