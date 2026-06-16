Mondial 2026 : le Portugal et la RD Congo ouvrent le groupe K à Houston

Le Portugal affronte la RD Congo mercredi 17 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, avec un coup d’envoi prévu à 18 h en GMT+1, pour l’ouverture du groupe K de la Coupe du Monde de la FIFA. Cette première affiche doit donner une direction immédiate à deux sélections aux ambitions différentes, entre confirmation attendue pour les Portugais et retour majeur sur la scène mondiale pour les Léopards.

La rencontre oppose une équipe portugaise conduite par Roberto Martínez, sortie en tête de son groupe de qualifications, à une RD Congo dirigée par Sébastien Desabre, qualifiée au terme du Tournoi de barrage de la FIFA au Mexique. Les Congolais ont validé leur billet en battant la Jamaïque 1-0 à Guadalajara, un résultat qui a mis fin à une très longue absence en Coupe du Monde depuis 1974.

Le Portugal aborde ce rendez-vous avec le statut de favori du groupe K, où figurent aussi la Colombie et l’Ouzbékistan. Une entrée réussie permettrait à la Seleção de poser rapidement son autorité dans une poule ouverte, avant deux autres matches où chaque point comptera dans la course aux huitièmes de finale.

Pour la RD Congo, l’enjeu est aussi symbolique que sportif. Les Léopards retrouvent la phase finale mondiale plus d’un demi-siècle après leur dernière participation et entendent transformer ce retour en compétition en opportunité. Face à un adversaire mieux installé au plus haut niveau, leur première mission sera de rester dans le match assez longtemps pour rendre la rencontre disputée.

Le duel mettra aussi aux prises deux identités de jeu distinctes. Le Portugal s’appuie sur une animation offensive structurée, avec des milieux capables d’accélérer le rythme et des attaquants attendus dans la finition. La RD Congo mise davantage sur sa solidité collective et sur des transitions rapides pour exploiter les espaces laissés par l’adversaire.

Zoom sur le Portugal

Le Portugal arrive à Houston avec une base compétitive solide et une qualification maîtrisée dans le groupe F de la zone européenne. Sous Roberto Martínez, la sélection a affiché une efficacité notable des deux côtés du terrain pendant son parcours qualificatif, un élément qui nourrit ses ambitions dans ce premier tour mondial.

Cristiano Ronaldo reste le repère le plus visible de cette équipe. Le capitaine portugais est attendu pour une sixième Coupe du Monde, un cap rare qui ajoute du poids à sa présence dans le groupe. Son rôle dépasse la seule finition, car il incarne aussi l’expérience d’une sélection habituée aux grands rendez-vous internationaux.

La force portugaise repose toutefois sur un collectif plus large que son capitaine. L’équipe dispose d’un potentiel créatif important dans l’entrejeu et de profils offensifs capables de varier les attaques. Face à une RD Congo annoncée prudente et dangereuse à la récupération, la capacité du Portugal à déplacer le bloc adverse pourrait être l’une des clés du match.

Roberto Martínez devra surtout éviter une entrée en matière trop lente. Dans un tournoi court, un favori qui démarre par une victoire réduit immédiatement la pression et oblige ses concurrents directs à courir après les points. Le Portugal connaît ce type d’exigence et doit confirmer son rang dès cette première journée.

Zoom sur la RD Congo

La RD Congo se présente avec l’élan d’une qualification arrachée par les barrages intercontinentaux. Le succès contre la Jamaïque à Guadalajara a validé un retour attendu par tout un football national. Pour les Léopards, ce match contre le Portugal représente donc plus qu’une entrée en compétition, il marque leur réinstallation au niveau mondial.

Sébastien Desabre a construit une équipe dont la première force réside dans l’organisation. Contre une sélection portugaise capable de monopoliser le ballon, la discipline défensive et la gestion des temps faibles seront essentielles. La RDC devra aussi choisir avec justesse ses moments pour sortir et attaquer les espaces.

Cédric Bakambu fait partie des atouts offensifs majeurs des Léopards. L’attaquant du Real Betis offre une référence dans la profondeur et une présence précieuse pour transformer les récupérations en situations dangereuses. Son efficacité pourrait peser si la RD Congo parvient à trouver des transitions propres.

Le défi reste élevé, mais il est clairement identifié. La RDC n’a pas besoin de maîtriser la rencontre pour exister, elle doit réduire les séquences fortes portugaises et rester menaçante dès qu’une ouverture apparaît. Un résultat positif contre le favori donnerait une portée considérable à son retour en Coupe du Monde.

Portugal A venir 18:00 NRG Stadium RD Congo

Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 18:00 A venir RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal A venir 18:00 NRG Stadium RD Congo Avant-match Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 03:00 A venir Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan A venir 03:00 Estadio Azteca Colombie Colombie Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 18:00 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal A venir 18:00 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 03:00 A venir RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 03:00 Estadio Akron RD Congo Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 00:30 A venir Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 00:30 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 00:30 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo A venir 00:30 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan