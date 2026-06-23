Mondial 2026 : le Portugal vise sa première victoire face à l’Ouzbékistan au NRG Stadium
Le Portugal affronte l’Ouzbékistan le 23 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, Texas, dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du groupe K débute à 18h00 GMT+1 et représente une étape cruciale pour le Portugal, qui cherche à remporter sa première rencontre après un nul 1-1 face à la République Démocratique du Congo lors de la première journée. L’Ouzbékistan, quant à lui, tentera d’obtenir son premier point dans ce groupe, après une défaite (1-3) contre la Colombie.
Roberto Martínez, entraîneur du Portugal depuis 2023, mise sur une équipe offensive emmenée par Cristiano Ronaldo, 41 ans, toujours titulaire et figure emblématique de la sélection. L’Ouzbékistan, sous la direction de Fabio Cannavaro, champion du monde 2006, offre un dispositif plus défensif avec l’objectif d’exploiter les contres. Ce duel oppose donc un Portugal habitué aux grandes compétitions à une équipe ouzbèke qui découvre la Coupe du Monde et qui compte sur ses cadres Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullaev.
Après les premiers résultats du groupe, le Portugal n’a pas encore assuré sa qualification et doit engranger des points rapidement. L’Ouzbékistan doit se remettre de sa lourde défaite initiale pour rester dans la course et espérer un exploit. Le style de jeu sera un élément à surveiller – possession et jeu offensif du Portugal contre un bloc compact et organisé ouzbek.
Ce match sera aussi l’occasion de voir comment Roberto Martínez organise son 4-2-3-1 avec des joueurs comme Diogo Costa au but, João Cancelo et Rúben Dias dans la charnière, tout en s’appuyant sur Bruno Fernandes et João Félix en soutien de l’attaquant Cristiano Ronaldo. De son côté, Fabio Cannavaro aligne un 3-4-2-1 avec Abduvokhid Nematov dans les buts, une défense à trois et un milieu dense pour contenir les assauts portugais.
Zoom sur le Portugal
Le Portugal adopte un 4-2-3-1 classique sous la direction de Roberto Martínez. Diogo Costa protège les cages derrière une défense composée de João Cancelo côté droit, Rúben Dias et Renato Veiga en défense centrale, et Nuno Mendes à gauche. Le double pivot est assuré par João Neves et Vitinha, apportant équilibre entre récupération et relance. Devant eux, le trio offensif se compose de Pedro Neto, Bruno Fernandes et João Félix, lucides techniquement et capables d’animer le jeu. Cristiano Ronaldo est positionné en pointe, portant l’attaque et l’expérience du groupe. Cette organisation vise un jeu fluide avec une forte possession et des options offensives nombreuses.
Le banc portugais offre des solutions variées avec des joueurs comme Bernardo Silva, Gonçalo Ramos ou Rafael Leão, capables de modifier le tempo et la dimension offensive en cours de match. Le sélectionneur mise sur un socle solide en défense et une maîtrise technique au milieu pour dépasser la zone médiane et créer des occasions nettes.
Zoom sur l’Ouzbékistan
L’Ouzbékistan évolue en 3-4-2-1 sous la houlette de Fabio Cannavaro, privilégiant une organisation défensive pour résister au pressing portugais et limiter les espaces. Abduvokhid Nematov tient la cage, avec une ligne défensive à trois comprenant Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev et Rustam Ashurmatov. Le milieu à quatre comprend Bekhruz Karimov, Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov et Sherzod Nasrullaev pour sécuriser le terrain central et lancer les contre-attaques.
Le soutien offensif est assuré par Abbosbek Fayzullaev et Azizjon Ganiev, tandis que l’attaquant Eldor Shomurodov représente la menace offensive principale. L’équipe ouzbèke cherche à s’appuyer sur sa solidité collective et sa discipline tactique pour contenir le Portugal tout en saisissant toute opportunité en transition rapide.
La confrontation s’annonce tactique, avec un Portugal cherchant à imposer son rythme et son expérience contre l’organisation rigoureuse d’une équipe ouzbèke déterminée à enregistrer ses premiers points dans la compétition.
2'LIVE2' Both teams settling into this one, though Portugal are brighter going forward so far. Here we go then. Can Ronaldo score and prove his doubters wrong? Who will come out with a win? Can Ouzbékistan cause an upset? All to be answered over the next 90 minutes. ...
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Compositions
Portugal
Système4-2-3-1SélectionneurRoberto Martinez
Titulaires11
1Diogo CostaGardien
20João CanceloDéfenseur
3Rúben DiasDéfenseur
13Renato VeigaDéfenseur
25Nuno MendesDéfenseur
15João NevesMilieu
23VitinhaMilieu
18Pedro NetoMilieu
8Bruno FernandesMilieu
11João FélixMilieu
7Cristiano RonaldoAttaquant
Remplaçants15
12José Sá
22Rui Silva
2Nélson Semedo
4Tomás Araújo
5Diogo Dalot
14Gonçalo Inácio
6Matheus Nunes
24Samú Costa
10Bernardo Silva
21Rúben Neves
19Gonçalo Guedes
16Francisco Trincão
9Gonçalo Ramos
17Rafael Leão
26Francisco Conceição
Ouzbékistan
Système3-4-2-1SélectionneurFabio Cannavaro
Titulaires11
12Abduvokhid NematovGardien
2Abdukodir KhusanovDéfenseur
18Abdulla AbdullaevDéfenseur
5Rustam AshurmatovDéfenseur
24Bekhruz KarimovMilieu
9Odiljon KhamrobekovMilieu
7Otabek ShukurovMilieu
13Sherzod NasrullaevMilieu
22Abbosbek FayzullaevAttaquant
19Azizjon GanievAttaquant
14Eldor ShomurodovAttaquant
Remplaçants15
16Botirali Ergashev
1Utkir Yusupov
25Avazbek Ulmasaliyev
4Farrukh Sayfiev
3Khozhiakbar Alizhonov
26Jakhongir Urozov
15Umarbek Eshmuradov
6Akmal Mozgovoy
20Azizbek Amanov
8Jamshid Iskandarov
17Dostonbek Khamdamov
11Oston Urunov
10Ruslanbek Jiyanov
23Sherzod Esanov
21Igor Sergeev
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 0 / Ouzbékistan 0
Tirs : Portugal 0 / Ouzbékistan 0
Fautes : Portugal 0 / Ouzbékistan 0
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
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