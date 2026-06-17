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Mondial 2026 : le Portugal et la RD Congo dos à dos à la pause (1-1)

Portugal – RD Congo a atteint la pause au Mondial 2026, le Portugal et la RD Congo sont dos à dos sur le score de 1-1.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS RD Congo, le 17/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Portugal a eu le ballon avec 81% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 2 pour la RD Congo. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour le Portugal et 0 pour la RD Congo. Les xG restent proches, avec 0.05 pour le Portugal et 0.05 pour la RD Congo.

Les faits de la première période

  • But – J. Neves (passe P. Neto) (Portugal, 6e)
  • Carton jaune – B. Silva (Portugal, 13e)
  • Carton jaune – C. Mbemba (RD Congo, 32e)
  • But – Y. Wissa (passe A. Masuaku) (RD Congo, 45+5e)

Un équilibre encore fragile

le Portugal et la RD Congo repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Portugal
Mi-temps NRG Stadium
RD Congo
17/06/2026 18:00 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - J. Neves1-0Portugal · Passe : P. Neto
  2. 13'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 13e
  3. 32'Carton jaune - C. MbembaRD Congo, 32e
  4. 45+5'But - Y. Wissa1-1RD Congo · Passe : A. Masuaku
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 0
  • Tirs : Portugal 1 / RD Congo 2
  • Possession : Portugal 81% / RD Congo 19%
  • Corners : Portugal 0 / RD Congo 1
  • Fautes : Portugal 2 / RD Congo 0
  • Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 0
  • Passes : Portugal 285 / RD Congo 68
  • Precision des passes : Portugal 95% / RD Congo 84%
  • xG : Portugal 0.05 / RD Congo 0.05
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18:10 Football : Portugal 1-0 RD Congo : Neves lance le Portugal
18:56 Mondial 2026 : le Portugal et la RD Congo dos à dos à la pause (1-1)