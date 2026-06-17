Mondial 2026 : le Portugal et la RD Congo dos à dos à la pause (1-1)

Portugal – RD Congo a atteint la pause au Mondial 2026, le Portugal et la RD Congo sont dos à dos sur le score de 1-1.

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Portugal a eu le ballon avec 81% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 2 pour la RD Congo. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour le Portugal et 0 pour la RD Congo. Les xG restent proches, avec 0.05 pour le Portugal et 0.05 pour la RD Congo.

Les faits de la première période

But – J. Neves (passe P. Neto) (Portugal, 6e)

Carton jaune – B. Silva (Portugal, 13e)

Carton jaune – C. Mbemba (RD Congo, 32e)

But – Y. Wissa (passe A. Masuaku) (RD Congo, 45+5e)

Un équilibre encore fragile

le Portugal et la RD Congo repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Portugal Mi-temps 1-1 NRG Stadium RD Congo Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 0

: Portugal 1 / RD Congo 0 Tirs : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Possession : Portugal 81% / RD Congo 19%

: Portugal 81% / RD Congo 19% Corners : Portugal 0 / RD Congo 1

: Portugal 0 / RD Congo 1 Fautes : Portugal 2 / RD Congo 0

: Portugal 2 / RD Congo 0 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 0

: Portugal 1 / RD Congo 0 Passes : Portugal 285 / RD Congo 68

: Portugal 285 / RD Congo 68 Precision des passes : Portugal 95% / RD Congo 84%

: Portugal 95% / RD Congo 84% xG : Portugal 0.05 / RD Congo 0.05

Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 1-1 Mi-temps · 1-1 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 17 Cédric Bakambu Attaquant 20 Yoane Wissa Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 0

: Portugal 1 / RD Congo 0 Tirs : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Possession : Portugal 81% / RD Congo 19%

: Portugal 81% / RD Congo 19% Corners : Portugal 0 / RD Congo 1

: Portugal 0 / RD Congo 1 Fautes : Portugal 2 / RD Congo 0

: Portugal 2 / RD Congo 0 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 0

: Portugal 1 / RD Congo 0 Passes : Portugal 285 / RD Congo 68

: Portugal 285 / RD Congo 68 Precision des passes : Portugal 95% / RD Congo 84%

: Portugal 95% / RD Congo 84% xG : Portugal 0.05 / RD Congo 0.05 Joueurs clés João Neves (Portugal) : note 7.6, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.6, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7

(Portugal) : note 7 Cédric Bakambu (RD Congo) : note 6.9

(RD Congo) : note 6.9 Bernardo Silva (Portugal) : note 6.5, 1 carton(s) jaune(s)

(Portugal) : note 6.5, 1 carton(s) jaune(s) Diogo Costa (Portugal) : note 6.7

(Portugal) : note 6.7 Bruno Fernandes (Portugal) : note 6.7

(Portugal) : note 6.7 Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Mi-temps 1-1 NRG Stadium RD Congo Résumé à la pause Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 03:00 A venir Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan A venir 03:00 Estadio Azteca Colombie Colombie Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 18:00 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal A venir 18:00 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 03:00 A venir RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 03:00 Estadio Akron RD Congo Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 00:30 A venir Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 00:30 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 00:30 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo A venir 00:30 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan