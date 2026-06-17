Mondial 2026 : le Portugal et la RD Congo dos à dos à la pause (1-1)

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Portugal a eu le ballon avec 81% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 2 pour la RD Congo. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour le Portugal et 0 pour la RD Congo. Les xG restent proches, avec 0.05 pour le Portugal et 0.05 pour la RD Congo.
Les faits de la première période But – J. Neves (passe P. Neto) (Portugal, 6e) Carton jaune – B. Silva (Portugal, 13e) Carton jaune – C. Mbemba (RD Congo, 32e) But – Y. Wissa (passe A. Masuaku) (RD Congo, 45+5e) Un équilibre encore fragile
le Portugal et la RD Congo repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Portugal
Mi-temps
1-1
NRG Stadium RD Congo
17/06/2026 18:00
·
Groupe K
Fil du match
6' ⚽ But - J. Neves 1-0 Portugal · Passe : P. Neto 13' Carton jaune - B. Silva Portugal, 13e 32' Carton jaune - C. Mbemba RD Congo, 32e 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 RD Congo · Passe : A. Masuaku
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 0 Tirs : Portugal 1 / RD Congo 2 Possession : Portugal 81% / RD Congo 19% Corners : Portugal 0 / RD Congo 1 Fautes : Portugal 2 / RD Congo 0 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 0 Passes : Portugal 285 / RD Congo 68 Precision des passes : Portugal 95% / RD Congo 84% xG : Portugal 0.05 / RD Congo 0.05
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6' ⚽ But - J. Neves 1-0 Portugal · Passe : P. Neto 13' Carton jaune - B. Silva Portugal, 13e 32' Carton jaune - C. Mbemba RD Congo, 32e 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 RD Congo · Passe : A. Masuaku
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
4
Tomás Araújo
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
10
Bernardo Silva
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
12
José Sá
22
Rui Silva
2
Nélson Semedo
3
Rúben Dias
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
21
Rúben Neves
16
Francisco Trincão
19
Gonçalo Guedes
9
Gonçalo Ramos
11
João Félix
17
Rafael Leão
26
Francisco Conceição
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
17
Cédric Bakambu
Attaquant
20
Yoane Wissa
Attaquant
Remplaçants 15
16
Timothy Fayulu
21
Matthieu Epolo
5
Dylan Batubinsika
12
Joris Kayembe
24
Gedeon Kalulu
7
Nathanaël Mbuku
10
Théo Bongonda
14
Noah Sadiki
15
Aaron Tshibola
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
11
Gaël Kakuta
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
23
Simon Banza
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 0 Tirs : Portugal 1 / RD Congo 2 Possession : Portugal 81% / RD Congo 19% Corners : Portugal 0 / RD Congo 1 Fautes : Portugal 2 / RD Congo 0 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 0 Passes : Portugal 285 / RD Congo 68 Precision des passes : Portugal 95% / RD Congo 84% xG : Portugal 0.05 / RD Congo 0.05
Joueurs clés
João Neves (Portugal) : note 7.6, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7 Cédric Bakambu (RD Congo) : note 6.9 Bernardo Silva (Portugal) : note 6.5, 1 carton(s) jaune(s) Diogo Costa (Portugal) : note 6.7 Bruno Fernandes (Portugal) : note 6.7 Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 6.7
Absences et blessures
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Groupe K
Portugal
Mi-temps
1-1
NRG Stadium RD Congo
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Ouzbékistan
A venir
03:00
Estadio Azteca Colombie
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23/06
Groupe K
Portugal
A venir
18:00
NRG Stadium Ouzbékistan
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24/06
Groupe K
Colombie
A venir
03:00
Estadio Akron RD Congo
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28/06
Groupe K
Colombie
A venir
00:30
Hard Rock Stadium Portugal
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28/06
Groupe K
RD Congo
A venir
00:30
Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0 0 0 Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0
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