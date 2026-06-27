Mondial 2026 : Mondial 2026 RD Congo et Ouzbékistan se disputent une place décisive en phase de groupes

La RD Congo affronte l’Ouzbékistan le 27 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du Groupe K débutera à 00h30 GMT+1 le 28 juin et revêt une importance majeure pour les deux équipes, qui cherchent à prendre l’avantage dans une poule serrée composée également du Portugal et de la Colombie.

Après deux matchs chacun, la RD Congo a su engranger un point avec un nul 1-1 contre le Portugal, alors qu’elle a perdu 0-1 face à la Colombie. L’Ouzbékistan, de son côté, reste à la traîne sans aucun point, encaissant notamment une lourde défaite 0-5 contre le Portugal. Ce troisième match pourrait presque assurer une qualification pour les Léopards en cas de victoire, tandis que les Ouzbeks doivent impérativement s’imposer pour garder une chance de se qualifier.

La RD Congo signe son retour en Coupe du Monde après 52 ans d’absence et mise sur un football offensif rapide, sur la possession du ballon et la pression haute sous la houlette du sélectionneur Sébastien Desabre. La présence de cadres comme Cédric Bakambu en attaque et Chancel Mbemba en défense est un atout pour les Léopards.

En face, l’Ouzbékistan, qui fait sa première apparition à la Coupe du Monde, se repose sur un style défensif discipliné, avec un jeu basé sur la solidité et les contres, sous la direction de l’entraîneur Héctor Cúper. Eldor Shomurodov, attaquant de la Roma, est la principale menace offensive pour les Ouzbeks.

Zoom sur RD Congo

Sébastien Desabre dirige une RD Congo évoluant selon un système tactique axé sur le 4-3-3, favorisant un pressing haut et des transitions offensives rapides. Le gardien de but, les défenseurs centraux dont Chancel Mbemba, la charnière défensive sont essentiels dans la solidité défensive. Au milieu, Axel Tuanzebe assure le rôle de récupérateur tandis que la créativité passe par Yoane Wissa et d’autres milieux polyvalents. En attaque, Cédric Bakambu demeure la pièce maîtresse, capable de déstabiliser les défenses adverses par sa mobilité et son sens du but. Les Léopards ont montré une capacité à se mesurer aux grandes équipes, notamment lors du nul arraché face au Portugal.

Zoom sur Ouzbékistan

L’Ouzbékistan aborde ce match avec un 4-2-3-1 qui favorise une organisation défensive rigoureuse. Sous la conduite du sélectionneur Héctor Cúper, l’équipe mise sur la discipline tactique et la rapidité en contre-attaque. Eldor Shomurodov, l’attaquant reconnu du club italien de la Roma, est l’élément offensif principal. Le milieu de terrain, avec des joueurs comme Oston Urunov, tente d’assurer la récupération et la distribution pour lancer des attaques rapides. Malgré deux défaites lourdes, l’équipe ouzbèke conserve ses chances de qualification d’autant que cette rencontre est un ultime rendez-vous pour inverser la tendance dans ce groupe compétitif.

RD Congo A venir 00:30 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan

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Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 1-1 1-1 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) 88' Carton jaune - N. Semedo 90+2' Carton jaune - T. Araujo Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 20 Yoane Wissa Attaquant 17 Cédric Bakambu Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7

: Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22%

: Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4

: Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10

: Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1

: Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179

: Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82%

: Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69 Joueurs clés João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s)

(RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3

(Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2

(Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 1-1 NRG Stadium RD Congo Resume final Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 1-3 1-3 Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' Carton jaune - J. Mojica 34' Carton jaune - A. Khusanov 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Compositions Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 1 Utkir Yusupov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 11 Oston Urunov Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 4 Farrukh Sayfiev

17 Dostonbek Khamdamov

12 Abduvokhid Nematov

16 Botirali Ergashev

3 Khozhiakbar Alizhonov

15 Umarbek Eshmuradov

25 Avazbek Ulmasaliyev

26 Jakhongir Urozov

8 Jamshid Iskandarov

9 Odiljon Khamrobekov

10 Ruslanbek Jiyanov

19 Azizjon Ganiev

23 Sherzod Esanov

20 Azizbek Amanov

21 Igor Sergeev Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 25 Luis Javier Suárez Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 24 Álvaro Montero

1 David Ospina

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

15 Juan Portilla

20 Juan Fernando Quintero

21 Jaminton Campaz

26 Andrés Gómez

9 Jhon Córdoba

19 Cucho Hernández Les chiffres du match Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3

: Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14

: Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63%

: Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4

: Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10

: Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1

: Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511

: Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86%

: Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43 Joueurs clés Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s)

(Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s)

(Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s)

(Colombie) : note 6.2, 2 arret(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7

(Ouzbékistan) : note 7 Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9

(Ouzbékistan) : note 6.9 Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan Termine 1-3 Estadio Azteca Colombie Colombie Resume final Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 5-0 5-0 Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo) 14' Carton jaune - O. Khamrobekov 17' ⚽ But - N. Mendes 29' VAR VAR - A. Ganiev 39' ⚽ But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes) 46' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo) 46' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov) 46' ↑↓ Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy) 60' ⚽ But - A. Nematov 64' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao) 68' Carton jaune - R. Veiga 73' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev) 76' ↑↓ Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao) 87' ⚽ But - R. Leao 90+2' ↑↓ Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov) 90+2' ↑↓ Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov) Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 3 Rúben Dias Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 18 Pedro Neto Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 11 João Félix Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 2 Nélson Semedo

26 Francisco Conceição

16 Francisco Trincão

12 José Sá

22 Rui Silva

4 Tomás Araújo

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

10 Bernardo Silva

21 Rúben Neves

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

17 Rafael Leão Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 12 Abduvokhid Nematov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 9 Odiljon Khamrobekov Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 19 Azizjon Ganiev Attaquant 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 3 Khozhiakbar Alizhonov

6 Akmal Mozgovoy

16 Botirali Ergashev

1 Utkir Yusupov

25 Avazbek Ulmasaliyev

4 Farrukh Sayfiev

26 Jakhongir Urozov

15 Umarbek Eshmuradov

20 Azizbek Amanov

8 Jamshid Iskandarov

17 Dostonbek Khamdamov

11 Oston Urunov

10 Ruslanbek Jiyanov

23 Sherzod Esanov

21 Igor Sergeev Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 6 / Ouzbékistan 2

: Portugal 6 / Ouzbékistan 2 Tirs : Portugal 13 / Ouzbékistan 6

: Portugal 13 / Ouzbékistan 6 Possession : Portugal 66% / Ouzbékistan 34%

: Portugal 66% / Ouzbékistan 34% Corners : Portugal 2 / Ouzbékistan 2

: Portugal 2 / Ouzbékistan 2 Fautes : Portugal 11 / Ouzbékistan 11

: Portugal 11 / Ouzbékistan 11 Cartons jaunes : Portugal 1 / Ouzbékistan 1

: Portugal 1 / Ouzbékistan 1 Passes : Portugal 460 / Ouzbékistan 244

: Portugal 460 / Ouzbékistan 244 Precision des passes : Portugal 89% / Ouzbékistan 80%

: Portugal 89% / Ouzbékistan 80% xG : Portugal 1.99 / Ouzbékistan 0.21 Joueurs clés Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s)

(Portugal) : note 8.3, 2 but(s) Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s)

(Portugal) : note 6.7, 2 arret(s) Rúben Dias (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 5-0 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Resume final Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 1-0 1-0 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 46' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 56' Carton jaune - J. Lucumi 57' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 58' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba) 58' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) 72' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 72' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 76' ⚽ But - D. Munoz (passe J. Quintero) 77' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios) 82' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku) 90+3' Carton jaune - C. Pickel 90+4' Carton jaune - J. Lerma Compositions Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 25 Luis Javier Suárez Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 20 Juan Fernando Quintero

9 Jhon Córdoba

24 Álvaro Montero

1 David Ospina

13 Yerry Mina

18 Willer Ditta

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

21 Jaminton Campaz

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

26 Andrés Gómez

15 Juan Portilla

5 Kevin Castaño

19 Cucho Hernández RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 17 Cédric Bakambu Attaquant 20 Yoane Wissa Attaquant Remplaçants 15 14 Noah Sadiki

23 Simon Banza

21 Matthieu Epolo

16 Timothy Fayulu

24 Gedeon Kalulu

12 Joris Kayembe

5 Dylan Batubinsika

15 Aaron Tshibola

11 Gaël Kakuta

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele Les chiffres du match Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0

: Colombie 9 / RD Congo 0 Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5

: Colombie 19 / RD Congo 5 Possession : Colombie 64% / RD Congo 36%

: Colombie 64% / RD Congo 36% Corners : Colombie 5 / RD Congo 2

: Colombie 5 / RD Congo 2 Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14

: Colombie 11 / RD Congo 14 Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0

: Colombie 1 / RD Congo 0 Passes : Colombie 535 / RD Congo 291

: Colombie 535 / RD Congo 291 Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76%

: Colombie 88% / RD Congo 76% xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26 Joueurs clés Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s)

(RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.9, 1 but(s)

(Colombie) : note 7.9, 1 but(s) Juan Fernando Quintero (Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Jhon Lucumí (Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Davinson Sánchez (Colombie) : note 7.3

(Colombie) : note 7.3 Jhon Arias (Colombie) : note 7.3

(Colombie) : note 7.3 Johan Mojica (Colombie) : note 7.2

(Colombie) : note 7.2 Jefferson Lerma (Colombie) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie Termine 1-0 Estadio Akron RD Congo Resume final Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 00:30 A venir Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 00:30 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Avant-match Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 00:30 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo A venir 00:30 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Avant-match