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Mondial 2026 : Mondial 2026 RD Congo et Ouzbékistan se disputent une place décisive en phase de groupes

La RD Congo affronte l’Ouzbékistan le 27 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du Groupe K débutera à 00h30 GMT+1 le 28 juin et revêt une importance majeure pour les deux équipes, qui cherchent à prendre l’avantage dans une poule serrée composée également du Portugal et de la Colombie.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match RD Congo VS Ouzbékistan, le 28/06/2026 00:30, stade Mercedes-Benz Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Après deux matchs chacun, la RD Congo a su engranger un point avec un nul 1-1 contre le Portugal, alors qu’elle a perdu 0-1 face à la Colombie. L’Ouzbékistan, de son côté, reste à la traîne sans aucun point, encaissant notamment une lourde défaite 0-5 contre le Portugal. Ce troisième match pourrait presque assurer une qualification pour les Léopards en cas de victoire, tandis que les Ouzbeks doivent impérativement s’imposer pour garder une chance de se qualifier.

La RD Congo signe son retour en Coupe du Monde après 52 ans d’absence et mise sur un football offensif rapide, sur la possession du ballon et la pression haute sous la houlette du sélectionneur Sébastien Desabre. La présence de cadres comme Cédric Bakambu en attaque et Chancel Mbemba en défense est un atout pour les Léopards.

En face, l’Ouzbékistan, qui fait sa première apparition à la Coupe du Monde, se repose sur un style défensif discipliné, avec un jeu basé sur la solidité et les contres, sous la direction de l’entraîneur Héctor Cúper. Eldor Shomurodov, attaquant de la Roma, est la principale menace offensive pour les Ouzbeks.

Zoom sur RD Congo

Sébastien Desabre dirige une RD Congo évoluant selon un système tactique axé sur le 4-3-3, favorisant un pressing haut et des transitions offensives rapides. Le gardien de but, les défenseurs centraux dont Chancel Mbemba, la charnière défensive sont essentiels dans la solidité défensive. Au milieu, Axel Tuanzebe assure le rôle de récupérateur tandis que la créativité passe par Yoane Wissa et d’autres milieux polyvalents. En attaque, Cédric Bakambu demeure la pièce maîtresse, capable de déstabiliser les défenses adverses par sa mobilité et son sens du but. Les Léopards ont montré une capacité à se mesurer aux grandes équipes, notamment lors du nul arraché face au Portugal.

Zoom sur Ouzbékistan

L’Ouzbékistan aborde ce match avec un 4-2-3-1 qui favorise une organisation défensive rigoureuse. Sous la conduite du sélectionneur Héctor Cúper, l’équipe mise sur la discipline tactique et la rapidité en contre-attaque. Eldor Shomurodov, l’attaquant reconnu du club italien de la Roma, est l’élément offensif principal. Le milieu de terrain, avec des joueurs comme Oston Urunov, tente d’assurer la récupération et la distribution pour lancer des attaques rapides. Malgré deux défaites lourdes, l’équipe ouzbèke conserve ses chances de qualification d’autant que cette rencontre est un ultime rendez-vous pour inverser la tendance dans ce groupe compétitif.

RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
28/06/2026 00:30 Groupe K
Avant-match
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Portugal
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Ouzbékistan
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Groupe K
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A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Avant-match
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Colombie22004136
Portugal21106154
RD Congo201112-11
Ouzbékistan200218-70
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