Mondial 2026 : Mondial 2026 RD Congo et Ouzbékistan se disputent une place décisive en phase de groupes

La RD Congo affronte l’Ouzbékistan le 27 juin 2026 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce match du Groupe K débutera à 00h30 GMT+1 le 28 juin et revêt une importance majeure pour les deux équipes, qui cherchent à prendre l’avantage dans une poule serrée composée également du Portugal et de la Colombie.
Après deux matchs chacun, la RD Congo a su engranger un point avec un nul 1-1 contre le Portugal, alors qu’elle a perdu 0-1 face à la Colombie. L’Ouzbékistan, de son côté, reste à la traîne sans aucun point, encaissant notamment une lourde défaite 0-5 contre le Portugal. Ce troisième match pourrait presque assurer une qualification pour les Léopards en cas de victoire, tandis que les Ouzbeks doivent impérativement s’imposer pour garder une chance de se qualifier.
La RD Congo signe son retour en Coupe du Monde après 52 ans d’absence et mise sur un football offensif rapide, sur la possession du ballon et la pression haute sous la houlette du sélectionneur Sébastien Desabre. La présence de cadres comme Cédric Bakambu en attaque et Chancel Mbemba en défense est un atout pour les Léopards.
En face, l’Ouzbékistan, qui fait sa première apparition à la Coupe du Monde, se repose sur un style défensif discipliné, avec un jeu basé sur la solidité et les contres, sous la direction de l’entraîneur Héctor Cúper. Eldor Shomurodov, attaquant de la Roma, est la principale menace offensive pour les Ouzbeks.
Zoom sur RD Congo
Sébastien Desabre dirige une RD Congo évoluant selon un système tactique axé sur le 4-3-3, favorisant un pressing haut et des transitions offensives rapides. Le gardien de but, les défenseurs centraux dont Chancel Mbemba, la charnière défensive sont essentiels dans la solidité défensive. Au milieu, Axel Tuanzebe assure le rôle de récupérateur tandis que la créativité passe par Yoane Wissa et d’autres milieux polyvalents. En attaque, Cédric Bakambu demeure la pièce maîtresse, capable de déstabiliser les défenses adverses par sa mobilité et son sens du but. Les Léopards ont montré une capacité à se mesurer aux grandes équipes, notamment lors du nul arraché face au Portugal.
Zoom sur Ouzbékistan
L’Ouzbékistan aborde ce match avec un 4-2-3-1 qui favorise une organisation défensive rigoureuse. Sous la conduite du sélectionneur Héctor Cúper, l’équipe mise sur la discipline tactique et la rapidité en contre-attaque. Eldor Shomurodov, l’attaquant reconnu du club italien de la Roma, est l’élément offensif principal. Le milieu de terrain, avec des joueurs comme Oston Urunov, tente d’assurer la récupération et la distribution pour lancer des attaques rapides. Malgré deux défaites lourdes, l’équipe ouzbèke conserve ses chances de qualification d’autant que cette rencontre est un ultime rendez-vous pour inverser la tendance dans ce groupe compétitif.
RD Congo
A venir
00:30
Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan
28/06/2026 00:30
·
Groupe K
Voir la fiche du match Portugal - RD Congo
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - J. Neves 1-0 Portugal · Passe : P. Neto 13' Carton jaune - B. Silva Portugal, 13e 32' Carton jaune - C. Mbemba RD Congo, 32e 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 RD Congo · Passe : A. Masuaku 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) Portugal, 46e 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) RD Congo, 57e 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) Portugal, 71e 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) Portugal, 72e 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) RD Congo, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 74e 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) Portugal, 83e 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) RD Congo, 85e 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) RD Congo, 85e 88' Carton jaune - N. Semedo Portugal, 88e 90+2' Carton jaune - T. Araujo Portugal, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
4
Tomás Araújo
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
10
Bernardo Silva
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
12
José Sá
22
Rui Silva
2
Nélson Semedo
3
Rúben Dias
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
21
Rúben Neves
16
Francisco Trincão
19
Gonçalo Guedes
9
Gonçalo Ramos
11
João Félix
17
Rafael Leão
26
Francisco Conceição
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
20
Yoane Wissa
Attaquant
17
Cédric Bakambu
Attaquant
Remplaçants 15
16
Timothy Fayulu
21
Matthieu Epolo
5
Dylan Batubinsika
12
Joris Kayembe
24
Gedeon Kalulu
7
Nathanaël Mbuku
10
Théo Bongonda
14
Noah Sadiki
15
Aaron Tshibola
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
11
Gaël Kakuta
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
23
Simon Banza
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69
Joueurs clés
João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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17/06
Groupe K
Portugal
Termine
1-1
NRG Stadium RD Congo
Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' Carton jaune - J. Mojica Colombie, 7e 34' Carton jaune - A. Khusanov Ouzbékistan, 34e 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 Colombie · Passe : L. Diaz 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) Ouzbékistan, 46e 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) Ouzbékistan, 46e 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 Ouzbékistan 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 Colombie · Passe : G. Puerta 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) Colombie, 72e 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) Ouzbékistan, 77e 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) Ouzbékistan, 77e 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) Colombie, 80e 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) Colombie, 80e 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 90+3e 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Colombie · Passe : C. Hernandez
Compositions
Titulaires 11
1
Utkir Yusupov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
6
Akmal Mozgovoy
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
11
Oston Urunov
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
4
Farrukh Sayfiev
17
Dostonbek Khamdamov
12
Abduvokhid Nematov
16
Botirali Ergashev
3
Khozhiakbar Alizhonov
15
Umarbek Eshmuradov
25
Avazbek Ulmasaliyev
26
Jakhongir Urozov
8
Jamshid Iskandarov
9
Odiljon Khamrobekov
10
Ruslanbek Jiyanov
19
Azizjon Ganiev
23
Sherzod Esanov
20
Azizbek Amanov
21
Igor Sergeev
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
2
Daniel Muñoz
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
17
Johan Mojica
Défenseur
14
Gustavo Puerta
Milieu
16
Jefferson Lerma
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
25
Luis Javier Suárez
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
Remplaçants 15
24
Álvaro Montero
1
David Ospina
22
Deiver Machado
4
Santiago Arias
18
Willer Ditta
13
Yerry Mina
5
Kevin Castaño
6
Richard Ríos
8
Jorge Carrascal
15
Juan Portilla
20
Juan Fernando Quintero
21
Jaminton Campaz
26
Andrés Gómez
9
Jhon Córdoba
19
Cucho Hernández
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43
Joueurs clés
Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7 Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9 Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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18/06
Groupe K
Ouzbékistan
Termine
1-3
Estadio Azteca Colombie
Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo) Portugal, 6e 14' Carton jaune - O. Khamrobekov Ouzbékistan, 14e 17' ⚽ But - N. Mendes Portugal, 17e 29' VAR VAR - A. Ganiev Ouzbékistan, 29e 39' ⚽ But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes) Portugal, 39e 46' ↑↓ Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo) Portugal, 46e 46' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao) Portugal, 46e 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov) Ouzbékistan, 46e 46' ↑↓ Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy) Ouzbékistan, 46e 60' ⚽ But - A. Nematov Portugal, 60e 64' ↑↓ Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao) Portugal, 64e 68' Carton jaune - R. Veiga Portugal, 68e 73' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 73e 76' ↑↓ Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva) Portugal, 76e 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao) Portugal, 83e 87' ⚽ But - R. Leao Portugal, 87e 90+2' ↑↓ Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov) Ouzbékistan, 90+2e 90+2' ↑↓ Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov) Ouzbékistan, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
3
Rúben Dias
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
11
João Félix
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
2
Nélson Semedo
26
Francisco Conceição
16
Francisco Trincão
12
José Sá
22
Rui Silva
4
Tomás Araújo
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
10
Bernardo Silva
21
Rúben Neves
19
Gonçalo Guedes
9
Gonçalo Ramos
17
Rafael Leão
Titulaires 11
12
Abduvokhid Nematov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
9
Odiljon Khamrobekov
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
19
Azizjon Ganiev
Attaquant
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
3
Khozhiakbar Alizhonov
6
Akmal Mozgovoy
16
Botirali Ergashev
1
Utkir Yusupov
25
Avazbek Ulmasaliyev
4
Farrukh Sayfiev
26
Jakhongir Urozov
15
Umarbek Eshmuradov
20
Azizbek Amanov
8
Jamshid Iskandarov
17
Dostonbek Khamdamov
11
Oston Urunov
10
Ruslanbek Jiyanov
23
Sherzod Esanov
21
Igor Sergeev
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 6 / Ouzbékistan 2 Tirs : Portugal 13 / Ouzbékistan 6 Possession : Portugal 66% / Ouzbékistan 34% Corners : Portugal 2 / Ouzbékistan 2 Fautes : Portugal 11 / Ouzbékistan 11 Cartons jaunes : Portugal 1 / Ouzbékistan 1 Passes : Portugal 460 / Ouzbékistan 244 Precision des passes : Portugal 89% / Ouzbékistan 80% xG : Portugal 1.99 / Ouzbékistan 0.21
Joueurs clés
Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s) Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s) Rúben Dias (Portugal) : note 7.5 Vitinha (Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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23/06
Groupe K
Portugal
Termine
5-0
NRG Stadium Ouzbékistan
Voir la fiche du match Colombie - RD Congo
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
46' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) RD Congo, 46e 56' Carton jaune - J. Lucumi Colombie, 56e 57' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) RD Congo, 57e 58' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace J. Cordoba) Colombie, 58e 58' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Quintero) Colombie, 58e 72' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 72e 72' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) RD Congo, 72e 76' ⚽ But - D. Munoz (passe J. Quintero) Colombie, 76e 77' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace R. Rios) Colombie, 77e 82' ↑↓ Remplacement - S. Moutoussamy (remplace N. Mbuku) RD Congo, 82e 90+3' Carton jaune - C. Pickel RD Congo, 90+3e 90+4' Carton jaune - J. Lerma Colombie, 90+4e
Compositions
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
2
Daniel Muñoz
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
17
Johan Mojica
Défenseur
14
Gustavo Puerta
Milieu
16
Jefferson Lerma
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
25
Luis Javier Suárez
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
Remplaçants 15
20
Juan Fernando Quintero
9
Jhon Córdoba
24
Álvaro Montero
1
David Ospina
13
Yerry Mina
18
Willer Ditta
22
Deiver Machado
4
Santiago Arias
21
Jaminton Campaz
6
Richard Ríos
8
Jorge Carrascal
26
Andrés Gómez
15
Juan Portilla
5
Kevin Castaño
19
Cucho Hernández
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
17
Cédric Bakambu
Attaquant
20
Yoane Wissa
Attaquant
Remplaçants 15
14
Noah Sadiki
23
Simon Banza
21
Matthieu Epolo
16
Timothy Fayulu
24
Gedeon Kalulu
12
Joris Kayembe
5
Dylan Batubinsika
15
Aaron Tshibola
11
Gaël Kakuta
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
7
Nathanaël Mbuku
10
Théo Bongonda
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
Les chiffres du match
Tirs cadres : Colombie 9 / RD Congo 0 Tirs : Colombie 19 / RD Congo 5 Possession : Colombie 64% / RD Congo 36% Corners : Colombie 5 / RD Congo 2 Fautes : Colombie 11 / RD Congo 14 Cartons jaunes : Colombie 1 / RD Congo 0 Passes : Colombie 535 / RD Congo 291 Precision des passes : Colombie 88% / RD Congo 76% xG : Colombie 0.99 / RD Congo 0.26
Joueurs clés
Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.3, 8 arret(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.9, 1 but(s) Juan Fernando Quintero (Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Jhon Lucumí (Colombie) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Davinson Sánchez (Colombie) : note 7.3 Jhon Arias (Colombie) : note 7.3 Johan Mojica (Colombie) : note 7.2 Jefferson Lerma (Colombie) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe K
Colombie
Termine
1-0
Estadio Akron RD Congo
Voir la fiche du match Colombie - Portugal
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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28/06
Groupe K
Colombie
A venir
00:30
Hard Rock Stadium Portugal
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe K
RD Congo
A venir
00:30
Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Colombie 2 2 0 0 4 1 3 6 Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 Ouzbékistan 2 0 0 2 1 8 -7 0
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