Cyril Féraud : après Fort Boyard, « Tout le monde veut prendre sa place » déprogrammée en août 2026

Les téléspectateurs de France 2 devront s’adapter à une modification temporaire de leur programme habituel au mois d’août 2026. En effet, l’émission quotidienne Tout le monde veut prendre sa place, animée par Cyril Féraud, sera mise en pause pendant une semaine. Cette interruption ponctuelle s’inscrit dans le cadre de la couverture sportive des Championnats d’Europe d’athlétisme, événement majeur attendu sur la chaîne publique.

Depuis son lancement en 2006, Tout le monde veut prendre sa place s’est progressivement imposée comme un rendez-vous incontournable de la grille de France 2. Diffusée chaque jour juste avant le journal télévisé de 13 heures, cette émission de quiz animée par Cyril Féraud, figure reconnue de France Télévisions depuis plusieurs années, recueille un large public.

Pourtant, du lundi 10 au samedi 15 août 2026, Tout le monde veut prendre sa place disparaîtra temporairement des écrans. Cette déprogrammation a été annoncée officiellement par la production via les réseaux sociaux, précisant que le jeu retrouvera sa case horaire habituelle dès le dimanche 16 août à 11h55. Ce choix de programmation vise à libérer l’antenne pour garantir une couverture complète des Championnats d’Europe d’athlétisme, événement que France 2 diffusera en direct.

La France au cœur des Championnats d’Europe d’athlétisme sur France 2

France Télévisions est le diffuseur historique des grandes compétitions d’athlétisme, et la retransmission des Championnats d’Europe 2026 s’inscrit pleinement dans cette tradition. Pendant près d’une semaine, les meilleurs athlètes européens s’affronteront pour obtenir les 43 titres en jeu dans diverses disciplines, que ce soit sur le sprint, les haies, le demi-fond, le fond, les concours, les lancers ou encore les relais.

Pour accompagner ces retransmissions, une équipe de spécialistes sera mobilisée afin d’offrir aux téléspectateurs une analyse poussée des performances et des enjeux. Aux commentaires et analyses se succèderont des noms reconnus tels qu’Alexandre Pasteur, Benoît Durand, Stéphane Diagana et Maryse Éwanjé-Épée, qui apporteront leur expertise tout au long de la compétition.

La délégation française arrive avec des ambitions importantes, soutenue par des athlètes phares du paysage national. Parmi eux, Jimmy Gressier, spécialiste des épreuves de fond, ainsi que Cyréna Samba-Mayela, figure montante du 100 mètres haies, dont les performances sont particulièrement attendues durant ces championnats.

Cette semaine dédiée à l’athlétisme permettra ainsi à France 2 de mettre la lumière sur les talents européens et français dans une discipline qui rassemble chaque année un public nombreux et passionné.