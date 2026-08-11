Afrique du Sud

Prétoria: nouveau renvoi du procès d’extradition de Kemi Seba

​L’activiste Kémi Séba n’a pas pu se présenter devant la justice sud-africaine ce mardi 11 août 2026. L’audience prévue, portant notamment sur la demande d’extradition émise à son encontre par le gouvernement béninois, a été renvoyée au 23 septembre 2026.

Edouard Djogbénou
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Afrique du Sud: l'audience de l'influenceur Kemi Seba reportée au 29 avril
Stellio Gilles Robert Capo Chichi, alias Kemi Seba (au centre), son fils Khonsou Seba Capo Chichi (à droite), ainsi que leur complice présumé, François Van Der Merwe (à gauche), comparaissent devant le tribunal de première instance de Pretoria le 20 avril 2026. AFP - EMMANUEL CROSET
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​D’après les informations rapportées par BIP Radio, ce renvoi s’explique par un problème technique au sein de l’établissement pénitentiaire où se trouve le prévenu.

Une coupure de courant générale, provoquée par de sévères intempéries, a empêché les agents pénitentiaires d’effectuer la procédure d’extraction de sa cellule et d’assurer son transfert vers le palais de justice.

Procédures judiciaires croisées en Afrique du Sud et au Bénin

​Incarcéré en Afrique du Sud depuis le 13 avril 2026, Kémi Séba fait face à une double procédure :

​Sur le plan local : La justice sud-africaine le poursuit pour une tentative de sortie irrégulière du territoire à destination du Zimbabwe, en possession de documents non conformes.

​Sur le plan international : l’État béninois a transmis une requête formelle d’extradition à son encontre. Les autorités béninoises le poursuivent pour « apologie de crimes contre la sûreté de l’État » et « incitation à la rébellion ».

​L’ensemble des parties devra attendre le rendez-vous judiciaire du 23 septembre prochain pour la reprise de l’examen de ce dossier.

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