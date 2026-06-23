Mondial 2026 : les onze de départ du Portugal et de l’Ouzbékistan

Le Portugal et l’Ouzbékistan s’affrontent ce mardi 23 juin 2026 à 18h00 GMT+1 au NRG Stadium de Houston lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce choc du groupe K oppose deux équipes qui ont déjà disputé leur première rencontre, le Portugal revenant d’un nul contre la RD Congo (1-1) tandis que l’Ouzbékistan s’est incliné contre la Colombie (1-3).
Les compositions officielles dévoilées mettent en lumière les choix tactiques des sélectionneurs Roberto Martinez pour le Portugal et Fabio Cannavaro pour l’Ouzbékistan. Le Portugal aligne un 4-2-3-1 classique avec un trio offensif composé de Joao Felix, Bruno Fernandes et Pedro Neto soutenant l’attaquant vedette Cristiano Ronaldo. L’Ouzbékistan opte pour un 3-4-2-1 plus compact, dirigé en pointe par Eldor Shomurodov, avec une ligne de milieux mobiles.
Le contexte de ce deuxième match de groupe est décisif pour deux équipes encore en quête de points. Le Portugal aspire à une victoire pour se relancer dans la course à la qualification, tandis que l’Ouzbékistan doit impérativement rebondir après son revers initial. Ce duel tactique met en exergue les forces de chaque sélection, des cadres expérimentés portugais à l’organisation solide ouzbek.
Les bancs offrent également des options stratégiques. Le Portugal pourra compter sur des joueurs comme Bernardo Silva, Rúben Neves ou Rafael Leão, capables de dynamiser le jeu. De leur côté, les remplaçants ouzbeks incluent Igor Sergeev et Jamshid Iskandarov, prêts à apporter leur contribution si nécessaire.
Lecture du onze de Portugal
Roberto Martinez mise sur un système en 4-2-3-1 avec une charnière centrale Rúben Dias et Renato Veiga, soutenue par João Cancelo et Nuno Mendes sur les flancs. Le double pivot est occupé par João Neves et Vitinha, apportant équilibre et créativité au milieu.
Offensivement, le trio Pedro Neto, Bruno Fernandes et João Félix est chargé de créer les décalages et d’alimenter Cristiano Ronaldo en pointe. Ce dispositif permet au Portugal de combiner expérience et jeunesse, avec des joueurs habitués aux grandes compétitions comme Bruno Fernandes et le capitaine Ronaldo.
Le choix de la gardien Diogo Costa confirme la volonté de stabilité derrière, tandis que l’absence de Matheus Nunes sur le terrain laisse un rôle plus défensif aux milieux centraux. La flexibilité technique des milieux portugais pourrait s’avérer cruciale face au bloc solide ouzbek.
Lecture du onze de Ouzbékistan
Fabio Cannavaro déploie un 3-4-2-1 avec une défense à trois composée d’Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev et Rustam Ashurmatov. Cette charnière vise à contenir la puissance offensive portugaise tout en assurant une couverture large.
Le milieu est organisé en ligne de quatre, avec Odiljon Khamrobekov et Otabek Shukurov chargés du volume de jeu aux côtés de Bekhruz Karimov et Sherzod Nasrullaev. Abbosbek Fayzullaev et Azizjon Ganiev évoluent juste derrière Eldor Shomurodov, seul en pointe.
Ce système offre à l’Ouzbékistan une grande densité au milieu et une répartition précise des rôles défensifs et offensifs. Le sélectionneur italien mise sur une solidité collective autour de ses titulaires clés, dont le gardien Abduvokhid Nematov et le buteur Shomurodov, pour tenter de surprendre un adversaire largement favori.
Les onze de départ Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
3
Rúben Dias
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
11
João Félix
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
12
José Sá
22
Rui Silva
2
Nélson Semedo
4
Tomás Araújo
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
10
Bernardo Silva
21
Rúben Neves
19
Gonçalo Guedes
16
Francisco Trincão
9
Gonçalo Ramos
17
Rafael Leão
26
Francisco Conceição
Titulaires 11
12
Abduvokhid Nematov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
9
Odiljon Khamrobekov
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
19
Azizjon Ganiev
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
16
Botirali Ergashev
1
Utkir Yusupov
25
Avazbek Ulmasaliyev
4
Farrukh Sayfiev
3
Khozhiakbar Alizhonov
26
Jakhongir Urozov
15
Umarbek Eshmuradov
6
Akmal Mozgovoy
20
Azizbek Amanov
8
Jamshid Iskandarov
17
Dostonbek Khamdamov
11
Oston Urunov
10
Ruslanbek Jiyanov
23
Sherzod Esanov
21
Igor Sergeev
Portugal
A venir
18:00
NRG Stadium Ouzbékistan
23/06/2026 18:00
·
Groupe K
Fil du match
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - J. Neves 1-0 Portugal · Passe : P. Neto 13' Carton jaune - B. Silva Portugal, 13e 32' Carton jaune - C. Mbemba RD Congo, 32e 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 RD Congo · Passe : A. Masuaku 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) Portugal, 46e 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) RD Congo, 57e 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) Portugal, 71e 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) Portugal, 72e 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) RD Congo, 74e 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) RD Congo, 74e 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) Portugal, 83e 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) RD Congo, 85e 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) RD Congo, 85e 88' Carton jaune - N. Semedo Portugal, 88e 90+2' Carton jaune - T. Araujo Portugal, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
4
Tomás Araújo
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
10
Bernardo Silva
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
12
José Sá
22
Rui Silva
2
Nélson Semedo
3
Rúben Dias
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
21
Rúben Neves
16
Francisco Trincão
19
Gonçalo Guedes
9
Gonçalo Ramos
11
João Félix
17
Rafael Leão
26
Francisco Conceição
Titulaires 11
1
Lionel Mpasi Nzau
Gardien
2
Aaron Wan-Bissaka
Défenseur
22
Chancel Mbemba
Défenseur
4
Axel Tuanzebe
Défenseur
3
Steve Kapuadi
Défenseur
26
Arthur Masuaku
Défenseur
6
Ngal'ayel Mukau
Milieu
8
Samuel Moutoussamy
Milieu
25
Edo Kayembe
Milieu
20
Yoane Wissa
Attaquant
17
Cédric Bakambu
Attaquant
Remplaçants 15
16
Timothy Fayulu
21
Matthieu Epolo
5
Dylan Batubinsika
12
Joris Kayembe
24
Gedeon Kalulu
7
Nathanaël Mbuku
10
Théo Bongonda
14
Noah Sadiki
15
Aaron Tshibola
18
Charles Pickel
9
Brian Cipenga
11
Gaël Kakuta
13
Meschak Elia
19
Fiston Mayele
23
Simon Banza
Les chiffres du match
Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69
Joueurs clés
João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
17/06
Groupe K
Portugal
Termine
1-1
NRG Stadium RD Congo
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' Carton jaune - J. Mojica Colombie, 7e 34' Carton jaune - A. Khusanov Ouzbékistan, 34e 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 Colombie · Passe : L. Diaz 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) Ouzbékistan, 46e 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) Ouzbékistan, 46e 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 Ouzbékistan 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 Colombie · Passe : G. Puerta 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) Colombie, 72e 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) Ouzbékistan, 77e 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) Ouzbékistan, 77e 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) Colombie, 80e 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) Colombie, 80e 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) Colombie, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) Ouzbékistan, 90+3e 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Colombie · Passe : C. Hernandez
Compositions
Titulaires 11
1
Utkir Yusupov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
6
Akmal Mozgovoy
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
11
Oston Urunov
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
4
Farrukh Sayfiev
17
Dostonbek Khamdamov
12
Abduvokhid Nematov
16
Botirali Ergashev
3
Khozhiakbar Alizhonov
15
Umarbek Eshmuradov
25
Avazbek Ulmasaliyev
26
Jakhongir Urozov
8
Jamshid Iskandarov
9
Odiljon Khamrobekov
10
Ruslanbek Jiyanov
19
Azizjon Ganiev
23
Sherzod Esanov
20
Azizbek Amanov
21
Igor Sergeev
Titulaires 11
12
Camilo Vargas
Gardien
2
Daniel Muñoz
Défenseur
23
Davinson Sánchez
Défenseur
3
Jhon Lucumí
Défenseur
17
Johan Mojica
Défenseur
14
Gustavo Puerta
Milieu
16
Jefferson Lerma
Milieu
11
Jhon Arias
Milieu
10
James Rodríguez
Attaquant
25
Luis Javier Suárez
Attaquant
7
Luis Díaz
Attaquant
Remplaçants 15
24
Álvaro Montero
1
David Ospina
22
Deiver Machado
4
Santiago Arias
18
Willer Ditta
13
Yerry Mina
5
Kevin Castaño
6
Richard Ríos
8
Jorge Carrascal
15
Juan Portilla
20
Juan Fernando Quintero
21
Jaminton Campaz
26
Andrés Gómez
9
Jhon Córdoba
19
Cucho Hernández
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43
Joueurs clés
Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7 Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9 Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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18/06
Groupe K
Ouzbékistan
Termine
1-3
Estadio Azteca Colombie
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Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
Titulaires 11
1
Diogo Costa
Gardien
20
João Cancelo
Défenseur
3
Rúben Dias
Défenseur
13
Renato Veiga
Défenseur
25
Nuno Mendes
Défenseur
15
João Neves
Milieu
23
Vitinha
Milieu
18
Pedro Neto
Milieu
8
Bruno Fernandes
Milieu
11
João Félix
Milieu
7
Cristiano Ronaldo
Attaquant
Remplaçants 15
12
José Sá
22
Rui Silva
2
Nélson Semedo
4
Tomás Araújo
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
24
Samú Costa
10
Bernardo Silva
21
Rúben Neves
19
Gonçalo Guedes
16
Francisco Trincão
9
Gonçalo Ramos
17
Rafael Leão
26
Francisco Conceição
Titulaires 11
12
Abduvokhid Nematov
Gardien
2
Abdukodir Khusanov
Défenseur
18
Abdulla Abdullaev
Défenseur
5
Rustam Ashurmatov
Défenseur
24
Bekhruz Karimov
Milieu
9
Odiljon Khamrobekov
Milieu
7
Otabek Shukurov
Milieu
13
Sherzod Nasrullaev
Milieu
22
Abbosbek Fayzullaev
Attaquant
19
Azizjon Ganiev
Attaquant
14
Eldor Shomurodov
Attaquant
Remplaçants 15
16
Botirali Ergashev
1
Utkir Yusupov
25
Avazbek Ulmasaliyev
4
Farrukh Sayfiev
3
Khozhiakbar Alizhonov
26
Jakhongir Urozov
15
Umarbek Eshmuradov
6
Akmal Mozgovoy
20
Azizbek Amanov
8
Jamshid Iskandarov
17
Dostonbek Khamdamov
11
Oston Urunov
10
Ruslanbek Jiyanov
23
Sherzod Esanov
21
Igor Sergeev
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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23/06
Groupe K
Portugal
A venir
En direct
NRG Stadium Ouzbékistan
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Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
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Les chiffres du match
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Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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24/06
Groupe K
Colombie
A venir
03:00
Estadio Akron RD Congo
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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28/06
Groupe K
Colombie
A venir
00:30
Hard Rock Stadium Portugal
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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28/06
Groupe K
RD Congo
A venir
00:30
Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Colombie 1 1 0 0 3 1 2 3 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 Ouzbékistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
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