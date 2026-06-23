Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : les onze de départ du Portugal et de l’Ouzbékistan

Le Portugal et l’Ouzbékistan s’affrontent ce mardi 23 juin 2026 à 18h00 GMT+1 au NRG Stadium de Houston lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce choc du groupe K oppose deux équipes qui ont déjà disputé leur première rencontre, le Portugal revenant d’un nul contre la RD Congo (1-1) tandis que l’Ouzbékistan s’est incliné contre la Colombie (1-3).

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
44 vues
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
4 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Les compositions officielles dévoilées mettent en lumière les choix tactiques des sélectionneurs Roberto Martinez pour le Portugal et Fabio Cannavaro pour l’Ouzbékistan. Le Portugal aligne un 4-2-3-1 classique avec un trio offensif composé de Joao Felix, Bruno Fernandes et Pedro Neto soutenant l’attaquant vedette Cristiano Ronaldo. L’Ouzbékistan opte pour un 3-4-2-1 plus compact, dirigé en pointe par Eldor Shomurodov, avec une ligne de milieux mobiles.

Le contexte de ce deuxième match de groupe est décisif pour deux équipes encore en quête de points. Le Portugal aspire à une victoire pour se relancer dans la course à la qualification, tandis que l’Ouzbékistan doit impérativement rebondir après son revers initial. Ce duel tactique met en exergue les forces de chaque sélection, des cadres expérimentés portugais à l’organisation solide ouzbek.

Les bancs offrent également des options stratégiques. Le Portugal pourra compter sur des joueurs comme Bernardo Silva, Rúben Neves ou Rafael Leão, capables de dynamiser le jeu. De leur côté, les remplaçants ouzbeks incluent Igor Sergeev et Jamshid Iskandarov, prêts à apporter leur contribution si nécessaire.

Lecture du onze de Portugal

Roberto Martinez mise sur un système en 4-2-3-1 avec une charnière centrale Rúben Dias et Renato Veiga, soutenue par João Cancelo et Nuno Mendes sur les flancs. Le double pivot est occupé par João Neves et Vitinha, apportant équilibre et créativité au milieu.

Offensivement, le trio Pedro Neto, Bruno Fernandes et João Félix est chargé de créer les décalages et d’alimenter Cristiano Ronaldo en pointe. Ce dispositif permet au Portugal de combiner expérience et jeunesse, avec des joueurs habitués aux grandes compétitions comme Bruno Fernandes et le capitaine Ronaldo.

Le choix de la gardien Diogo Costa confirme la volonté de stabilité derrière, tandis que l’absence de Matheus Nunes sur le terrain laisse un rôle plus défensif aux milieux centraux. La flexibilité technique des milieux portugais pourrait s’avérer cruciale face au bloc solide ouzbek.

Lecture du onze de Ouzbékistan

Fabio Cannavaro déploie un 3-4-2-1 avec une défense à trois composée d’Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev et Rustam Ashurmatov. Cette charnière vise à contenir la puissance offensive portugaise tout en assurant une couverture large.

Le milieu est organisé en ligne de quatre, avec Odiljon Khamrobekov et Otabek Shukurov chargés du volume de jeu aux côtés de Bekhruz Karimov et Sherzod Nasrullaev. Abbosbek Fayzullaev et Azizjon Ganiev évoluent juste derrière Eldor Shomurodov, seul en pointe.

Ce système offre à l’Ouzbékistan une grande densité au milieu et une répartition précise des rôles défensifs et offensifs. Le sélectionneur italien mise sur une solidité collective autour de ses titulaires clés, dont le gardien Abduvokhid Nematov et le buteur Shomurodov, pour tenter de surprendre un adversaire largement favori.

Les onze de départ

Portugal
Système4-2-3-1SélectionneurRoberto Martinez
Titulaires11
  1. 1 Diogo Costa Gardien
  2. 20 João Cancelo Défenseur
  3. 3 Rúben Dias Défenseur
  4. 13 Renato Veiga Défenseur
  5. 25 Nuno Mendes Défenseur
  6. 15 João Neves Milieu
  7. 23 Vitinha Milieu
  8. 18 Pedro Neto Milieu
  9. 8 Bruno Fernandes Milieu
  10. 11 João Félix Milieu
  11. 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
Remplaçants15
  • 12 José Sá
  • 22 Rui Silva
  • 2 Nélson Semedo
  • 4 Tomás Araújo
  • 5 Diogo Dalot
  • 14 Gonçalo Inácio
  • 6 Matheus Nunes
  • 24 Samú Costa
  • 10 Bernardo Silva
  • 21 Rúben Neves
  • 19 Gonçalo Guedes
  • 16 Francisco Trincão
  • 9 Gonçalo Ramos
  • 17 Rafael Leão
  • 26 Francisco Conceição
Ouzbékistan
Système3-4-2-1SélectionneurFabio Cannavaro
Titulaires11
  1. 12 Abduvokhid Nematov Gardien
  2. 2 Abdukodir Khusanov Défenseur
  3. 18 Abdulla Abdullaev Défenseur
  4. 5 Rustam Ashurmatov Défenseur
  5. 24 Bekhruz Karimov Milieu
  6. 9 Odiljon Khamrobekov Milieu
  7. 7 Otabek Shukurov Milieu
  8. 13 Sherzod Nasrullaev Milieu
  9. 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant
  10. 19 Azizjon Ganiev Attaquant
  11. 14 Eldor Shomurodov Attaquant
Remplaçants15
  • 16 Botirali Ergashev
  • 1 Utkir Yusupov
  • 25 Avazbek Ulmasaliyev
  • 4 Farrukh Sayfiev
  • 3 Khozhiakbar Alizhonov
  • 26 Jakhongir Urozov
  • 15 Umarbek Eshmuradov
  • 6 Akmal Mozgovoy
  • 20 Azizbek Amanov
  • 8 Jamshid Iskandarov
  • 17 Dostonbek Khamdamov
  • 11 Oston Urunov
  • 10 Ruslanbek Jiyanov
  • 23 Sherzod Esanov
  • 21 Igor Sergeev
Portugal
A venir NRG Stadium
Ouzbékistan
23/06/2026 18:00 Groupe K
CompositionsAvant-match
Fil du match

Aucun evenement important n est encore remonte par la source live pour ce match.

Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
A venir NRG Stadium
Ouzbékistan
Compositions
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Colombie11003123
Portugal10101101
RD Congo10101101
Ouzbékistan100113-20
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:57 Politique : Bénin : les résultats du CEP 2026 attendus ce vendredi
17:43 Football : Mondial 2026 : les onze de départ du Portugal et de l’Ouzbékistan
17:57 Bénin : les résultats du CEP 2026 attendus ce vendredi