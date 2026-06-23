Mondial 2026 : les onze de départ du Portugal et de l’Ouzbékistan

Le Portugal et l’Ouzbékistan s’affrontent ce mardi 23 juin 2026 à 18h00 GMT+1 au NRG Stadium de Houston lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce choc du groupe K oppose deux équipes qui ont déjà disputé leur première rencontre, le Portugal revenant d’un nul contre la RD Congo (1-1) tandis que l’Ouzbékistan s’est incliné contre la Colombie (1-3).

Les compositions officielles dévoilées mettent en lumière les choix tactiques des sélectionneurs Roberto Martinez pour le Portugal et Fabio Cannavaro pour l’Ouzbékistan. Le Portugal aligne un 4-2-3-1 classique avec un trio offensif composé de Joao Felix, Bruno Fernandes et Pedro Neto soutenant l’attaquant vedette Cristiano Ronaldo. L’Ouzbékistan opte pour un 3-4-2-1 plus compact, dirigé en pointe par Eldor Shomurodov, avec une ligne de milieux mobiles.

Le contexte de ce deuxième match de groupe est décisif pour deux équipes encore en quête de points. Le Portugal aspire à une victoire pour se relancer dans la course à la qualification, tandis que l’Ouzbékistan doit impérativement rebondir après son revers initial. Ce duel tactique met en exergue les forces de chaque sélection, des cadres expérimentés portugais à l’organisation solide ouzbek.

Les bancs offrent également des options stratégiques. Le Portugal pourra compter sur des joueurs comme Bernardo Silva, Rúben Neves ou Rafael Leão, capables de dynamiser le jeu. De leur côté, les remplaçants ouzbeks incluent Igor Sergeev et Jamshid Iskandarov, prêts à apporter leur contribution si nécessaire.

Lecture du onze de Portugal

Roberto Martinez mise sur un système en 4-2-3-1 avec une charnière centrale Rúben Dias et Renato Veiga, soutenue par João Cancelo et Nuno Mendes sur les flancs. Le double pivot est occupé par João Neves et Vitinha, apportant équilibre et créativité au milieu.

Offensivement, le trio Pedro Neto, Bruno Fernandes et João Félix est chargé de créer les décalages et d’alimenter Cristiano Ronaldo en pointe. Ce dispositif permet au Portugal de combiner expérience et jeunesse, avec des joueurs habitués aux grandes compétitions comme Bruno Fernandes et le capitaine Ronaldo.

Le choix de la gardien Diogo Costa confirme la volonté de stabilité derrière, tandis que l’absence de Matheus Nunes sur le terrain laisse un rôle plus défensif aux milieux centraux. La flexibilité technique des milieux portugais pourrait s’avérer cruciale face au bloc solide ouzbek.

Lecture du onze de Ouzbékistan

Fabio Cannavaro déploie un 3-4-2-1 avec une défense à trois composée d’Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev et Rustam Ashurmatov. Cette charnière vise à contenir la puissance offensive portugaise tout en assurant une couverture large.

Le milieu est organisé en ligne de quatre, avec Odiljon Khamrobekov et Otabek Shukurov chargés du volume de jeu aux côtés de Bekhruz Karimov et Sherzod Nasrullaev. Abbosbek Fayzullaev et Azizjon Ganiev évoluent juste derrière Eldor Shomurodov, seul en pointe.

Ce système offre à l’Ouzbékistan une grande densité au milieu et une répartition précise des rôles défensifs et offensifs. Le sélectionneur italien mise sur une solidité collective autour de ses titulaires clés, dont le gardien Abduvokhid Nematov et le buteur Shomurodov, pour tenter de surprendre un adversaire largement favori.

Les onze de départ

Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 3 Rúben Dias Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 18 Pedro Neto Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 11 João Félix Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

4 Tomás Araújo

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

10 Bernardo Silva

21 Rúben Neves

19 Gonçalo Guedes

16 Francisco Trincão

9 Gonçalo Ramos

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 12 Abduvokhid Nematov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 9 Odiljon Khamrobekov Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 19 Azizjon Ganiev Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 16 Botirali Ergashev

1 Utkir Yusupov

25 Avazbek Ulmasaliyev

4 Farrukh Sayfiev

3 Khozhiakbar Alizhonov

26 Jakhongir Urozov

15 Umarbek Eshmuradov

6 Akmal Mozgovoy

20 Azizbek Amanov

8 Jamshid Iskandarov

17 Dostonbek Khamdamov

11 Oston Urunov

10 Ruslanbek Jiyanov

23 Sherzod Esanov

21 Igor Sergeev

Portugal A venir 18:00 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Fil du match Aucun evenement important n est encore remonte par la source live pour ce match.

Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 1-1 1-1 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) 88' Carton jaune - N. Semedo 90+2' Carton jaune - T. Araujo Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 20 Yoane Wissa Attaquant 17 Cédric Bakambu Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7

: Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22%

: Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4

: Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10

: Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1

: Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179

: Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82%

: Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69 Joueurs clés João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s)

(RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3

(Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2

(Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 1-1 NRG Stadium RD Congo Resume final Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 1-3 1-3 Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' Carton jaune - J. Mojica 34' Carton jaune - A. Khusanov 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 65' ⚽ But - L. Diaz 1-2 72' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz) 77' ↑↓ Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov) 77' ↑↓ Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov) 80' ↑↓ Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez) 80' ↑↓ Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios) 90+3' ↑↓ Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez) 90+3' ↑↓ Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano) 90+3' ↑↓ Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev) 90+9' ⚽ But - J. Campaz 1-3 Compositions Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 1 Utkir Yusupov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 11 Oston Urunov Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 4 Farrukh Sayfiev

17 Dostonbek Khamdamov

12 Abduvokhid Nematov

16 Botirali Ergashev

3 Khozhiakbar Alizhonov

15 Umarbek Eshmuradov

25 Avazbek Ulmasaliyev

26 Jakhongir Urozov

8 Jamshid Iskandarov

9 Odiljon Khamrobekov

10 Ruslanbek Jiyanov

19 Azizjon Ganiev

23 Sherzod Esanov

20 Azizbek Amanov

21 Igor Sergeev Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 25 Luis Javier Suárez Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 24 Álvaro Montero

1 David Ospina

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

15 Juan Portilla

20 Juan Fernando Quintero

21 Jaminton Campaz

26 Andrés Gómez

9 Jhon Córdoba

19 Cucho Hernández Les chiffres du match Tirs cadres : Ouzbékistan 2 / Colombie 3

: Ouzbékistan 2 / Colombie 3 Tirs : Ouzbékistan 6 / Colombie 14

: Ouzbékistan 6 / Colombie 14 Possession : Ouzbékistan 37% / Colombie 63%

: Ouzbékistan 37% / Colombie 63% Corners : Ouzbékistan 3 / Colombie 4

: Ouzbékistan 3 / Colombie 4 Fautes : Ouzbékistan 14 / Colombie 10

: Ouzbékistan 14 / Colombie 10 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1

: Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 287 / Colombie 511

: Ouzbékistan 287 / Colombie 511 Precision des passes : Ouzbékistan 76% / Colombie 86%

: Ouzbékistan 76% / Colombie 86% xG : Ouzbékistan 1.14 / Colombie 1.43 Joueurs clés Luis Díaz (Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.5, 1 but(s)

(Colombie) : note 7.5, 1 but(s) Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s)

(Ouzbékistan) : note 7.2, 1 but(s) Gustavo Puerta (Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Camilo Vargas (Colombie) : note 6.2, 2 arret(s)

(Colombie) : note 6.2, 2 arret(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 7

(Ouzbékistan) : note 7 Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.9

(Ouzbékistan) : note 6.9 Jefferson Lerma (Colombie) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan Termine 1-3 Estadio Azteca Colombie Colombie Resume final Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 18:00 En direct Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Aucun evenement important n est encore remonte par la source live pour ce match. Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 3 Rúben Dias Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 18 Pedro Neto Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 11 João Félix Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

4 Tomás Araújo

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

10 Bernardo Silva

21 Rúben Neves

19 Gonçalo Guedes

16 Francisco Trincão

9 Gonçalo Ramos

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 12 Abduvokhid Nematov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 9 Odiljon Khamrobekov Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 19 Azizjon Ganiev Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 16 Botirali Ergashev

1 Utkir Yusupov

25 Avazbek Ulmasaliyev

4 Farrukh Sayfiev

3 Khozhiakbar Alizhonov

26 Jakhongir Urozov

15 Umarbek Eshmuradov

6 Akmal Mozgovoy

20 Azizbek Amanov

8 Jamshid Iskandarov

17 Dostonbek Khamdamov

11 Oston Urunov

10 Ruslanbek Jiyanov

23 Sherzod Esanov

21 Igor Sergeev Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal A venir En direct NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Compositions Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 03:00 A venir RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 03:00 Estadio Akron RD Congo Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 00:30 A venir Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 00:30 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 00:30 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo A venir 00:30 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan