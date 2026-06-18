Mondial 2026 : l’Ouzbékistan en 3-4-2-1 face à la Colombie de Luis Díaz

L’Ouzbékistan affronte la Colombie jeudi 18 juin 2026 à 03 h 00 GMT+1 à l’Estadio Azteca, pour son entrée dans la phase de groupes du Mondial 2026. Cette affiche du Groupe K lance la campagne de deux sélections aux trajectoires différentes, avec un enjeu immédiat dans la course aux places qualificatives.

La rencontre marque un moment majeur pour l’Ouzbékistan, présent pour la première fois dans une Coupe du monde. La sélection dirigée par Fabio Cannavaro a validé son billet après un parcours solide en qualifications, conclu notamment par un nul décisif contre les Émirats arabes unis.

La Colombie retrouve, elle, la scène mondiale après son absence au Mondial 2022. L’équipe de Nestor Lorenzo a assuré sa qualification dans la zone CONMEBOL lors de l’avant-dernière journée, grâce à une victoire 3-0 contre la Bolivie avec des buts de James Rodríguez, Jhon Córdoba et Juan Fernando Quintero.

Fabio Cannavaro a choisi un 3-4-2-1 pour encadrer Eldor Shomurodov, titularisé en pointe. En face, Nestor Lorenzo maintient un 4-2-3-1 articulé autour de James Rodríguez, Luis Díaz et Luis Javier Suárez, avec Camilo Vargas dans le but colombien.

Le duel oppose une équipe ouzbèke portée par sa discipline défensive et ses transitions à une Colombie plus installée dans le jeu offensif et les attaques verticales. La gestion des couloirs et l’espace entre les lignes devraient peser dans l’équilibre du match.

Zoom sur Ouzbékistan

L’Ouzbékistan démarre avec Utkir Yusupov dans le but, protégé par une ligne de trois défenseurs composée de Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov et Abdulla Abdullaev. Ce choix donne à Fabio Cannavaro une base compacte pour absorber les temps forts colombiens.

Dans les couloirs, Bekhruz Karimov et Sherzod Nasrullaev apportent l’amplitude autour du double axe Akmal Mozgovoy et Otabek Shukurov. Leur rôle sera central pour fermer les côtés, mais aussi pour accompagner les sorties rapides vers les attaquants.

Devant, Abbosbek Fayzullaev et Oston Urunov évoluent en soutien d’Eldor Shomurodov. Le capitaine offensif de cette équipe reste la principale référence pour fixer la défense adverse et donner de la profondeur aux transitions ouzbèkes.

Cette organisation correspond au profil d’une sélection qui a bâti sa qualification sur la rigueur collective. Pour sa première apparition au plus haut niveau, l’Ouzbékistan cherche d’abord à rester organisé avant d’exploiter les espaces laissés par la Colombie.

Zoom sur Colombie

La Colombie se présente avec Camilo Vargas dans les cages et une défense à quatre formée par Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica. Cette structure doit permettre à la Tricolor de sécuriser les transitions adverses tout en donnant de la largeur à la relance.

Au milieu, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta forment le double pivot. Leur association offre un point d’équilibre derrière la ligne de trois composée de Jhon Arias, James Rodríguez et Luis Díaz, chargée de créer les décalages autour de Luis Javier Suárez.

James Rodríguez garde un rôle majeur dans l’animation colombienne, entre orientation du jeu et passes dans les zones avancées. Luis Díaz apporte la percussion sur le côté, tandis que Jhon Arias peut offrir des solutions entre les lignes et dans les renversements.

Le banc colombien donne aussi des options offensives à Nestor Lorenzo, avec Jhon Córdoba, Cucho Hernández, Juan Fernando Quintero ou Jorge Carrascal. Mais le onze retenu confirme une volonté claire, installer rapidement la Colombie dans le camp adverse et faire peser ses individualités sur une équipe ouzbèke appelée à défendre avec précision.

Ouzbékistan A venir 03:00 Estadio Azteca Colombie Colombie

Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 1-1 1-1 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) 88' Carton jaune - N. Semedo 90+2' Carton jaune - T. Araujo Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 20 Yoane Wissa Attaquant 17 Cédric Bakambu Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7

: Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22%

: Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4

: Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10

: Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1

: Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179

: Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82%

: Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69 Joueurs clés João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s)

(RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3

(Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2

(Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 1-1 NRG Stadium RD Congo Resume final Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 03:00 A venir Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 1 Utkir Yusupov Gardien 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 11 Oston Urunov Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 12 Abduvokhid Nematov

16 Botirali Ergashev

3 Khozhiakbar Alizhonov

4 Farrukh Sayfiev

15 Umarbek Eshmuradov

25 Avazbek Ulmasaliyev

26 Jakhongir Urozov

8 Jamshid Iskandarov

9 Odiljon Khamrobekov

10 Ruslanbek Jiyanov

17 Dostonbek Khamdamov

19 Azizjon Ganiev

23 Sherzod Esanov

20 Azizbek Amanov

21 Igor Sergeev Colombie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 16 Jefferson Lerma Milieu 14 Gustavo Puerta Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Milieu 7 Luis Díaz Milieu 25 Luis Javier Suárez Attaquant Remplaçants 15 24 Álvaro Montero

1 David Ospina

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

15 Juan Portilla

20 Juan Fernando Quintero

21 Jaminton Campaz

26 Andrés Gómez

9 Jhon Córdoba

19 Cucho Hernández Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan A venir 03:00 Estadio Azteca Colombie Colombie Compositions Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 18:00 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal A venir 18:00 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 03:00 A venir RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 03:00 Estadio Akron RD Congo Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 00:30 A venir Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 00:30 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 00:30 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo A venir 00:30 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan