FIFA: Donald Trump met en garde contre un départ de Gianni Infantino

Alors que Gianni Infantino est fragilisé par les critiques autour de son projet avorté d’ouverture du capital de la FIFA, Donald Trump lui apporte un soutien sans réserve. Le président américain estime que remplacer le dirigeant suisse serait « une terrible erreur » pour l’instance mondiale.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a vivement pris la défense de Gianni Infantino, estimant que son éventuel départ de la présidence de la FIFA constituerait « une terrible erreur ». Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a assuré que l’instance dirigeante du football mondial ne serait « jamais aussi performante ni aussi rentable » sans le dirigeant suisse. « La FIFA commettrait une terrible erreur si, pour quelque raison que ce soit, elle envisageait ne serait-ce que de remplacer le président Gianni Infantino », a écrit Donald Trump.

Le président américain a ensuite salué le bilan d’Infantino à la tête de la FIFA, notamment l’organisation de la dernière Coupe du monde. « Il est fantastique, ayant présidé à la Coupe du monde la plus réussie de l’histoire, quatre fois plus que toute autre. S’il part, elle ne connaîtra plus jamais un tel succès ni une telle rentabilité ! », a-t-il ajouté.

Infantino sous pression

Cette sortie intervient alors que Gianni Infantino fait face à une contestation grandissante après l’abandon d’un projet visant à ouvrir le capital de certaines activités commerciales liées à la Coupe du monde à des investisseurs privés. Cette initiative avait suscité de nombreuses critiques au sein du football international. Plusieurs fédérations ont notamment demandé des explications et certains dirigeants sont même allés jusqu’à réclamer la démission du président de la FIFA.

Donald Trump avait déjà apporté son soutien à Infantino au plus fort de la polémique. Sa nouvelle déclaration vient donc confirmer son appui au dirigeant suisse, alors que celui-ci tente de conserver le contrôle de l’instance mondiale malgré les tensions persistantes.