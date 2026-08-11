Lionel Messi met sa carrière entre parenthèses après la mort de son père

Profondément marqué par la disparition de son père Jorge Messi, Lionel Messi a décidé de suspendre ses engagements professionnels pour une durée indéterminée. À bientôt 39 ans, la légende argentine donne désormais la priorité à sa famille, laissant planer le doute sur la suite de sa carrière.

La disparition de Jorge Messi, père et premier conseiller de Lionel Messi, a profondément bouleversé la légende argentine. Décédé à 68 ans à Rosario après une longue maladie, il avait joué un rôle déterminant dans la carrière de son fils, l’accompagnant dès ses débuts à Newell’s Old Boys avant de le soutenir lors de son départ en Espagne.

Déjà préoccupé par l’état de santé de son père lors de la dernière Coupe du monde, Lionel Messi a été durement touché par cette disparition. Après avoir appris la nouvelle, le joueur de l’Inter Miami a interrompu ses obligations professionnelles et s’est rendu en Argentine pour rejoindre sa famille. Les obsèques se sont déroulées dans l’intimité à Rosario.

Selon la presse argentine, Messi a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour une durée indéterminée afin de vivre pleinement son deuil et de rester auprès de ses proches. Aucun calendrier n’a été fixé concernant son retour aux États-Unis. À bientôt 39 ans, cette décision alimente les interrogations sur la suite de sa carrière. Sans évoquer une retraite définitive, le huituple Ballon d’Or entend prendre le temps nécessaire avant de décider de son avenir sportif.