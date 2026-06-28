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Mondial 2026 : la Colombie et le Portugal dos à dos à la pause (0-0)

Le match de la phase de groupes du Mondial 2026 entre la Colombie et le Portugal au Hard Rock Stadium de Miami est à 0-0 à la mi-temps. Aucun but n’a été inscrit lors de la première période.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Colombie VS Portugal, le 28/06/2026 00:30, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
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La Colombie, déjà victorieuse de la RD Congo (1-0) dans cette poule K, et le Portugal, qui avait battu l’Ouzbékistan (5-0), se retrouvent dans une rencontre serrée mais sans éclat offensif jusqu’à présent.

Les deux équipes ont échangé les coups sans parvenir à concrétiser leurs tentatives. La Colombie, alignée en 4-3-3 avec Camilo Vargas dans les buts et un trio offensif composé de James Rodríguez, Jhon Córdoba et Luis Díaz, a cadré trois tirs dont un a été bloqué. Le Portugal, favori du groupe, évolue en 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo en pointe et Bruno Fernandes, João Félix et Pedro Neto en soutien. Leur unique tir cadré reste insuffisant pour ouvrir le score.

Le Portugal détient la possession de balle (63 %) et affiche une meilleure précision dans ses passes (91 %) que la Colombie, qui n’a réussi que 79 % de ses transmissions. Le gardien portugais Diogo Costa et son homologue colombien Camilo Vargas ont été sollicités mais ont conservé leur cage inviolée lors de cette première mi-temps.

Malgré l’absence d’occasions franches décisives, quelques joueurs comme Vitinha pour le Portugal et Davinson Sánchez pour la Colombie se distinguent par leur discipline et leur implication, sans toutefois se montrer dangereux offensivement. Aucun carton ni incident majeur n’est à signaler.

Colombie
2e periode 53' Hard Rock Stadium
Portugal
28/06/2026 00:30 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 46'Remplacement - R. Neves (remplace J. Neves)Portugal, 46e
  2. 46'Remplacement - J. Cancelo (remplace D. Dalot)Portugal, 46e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Colombie 2 / Portugal 2
  • Tirs : Colombie 10 / Portugal 8
  • Possession : Colombie 54% / Portugal 46%
  • Corners : Colombie 1 / Portugal 0
  • Fautes : Colombie 3 / Portugal 4
  • Passes : Colombie 241 / Portugal 199
  • Precision des passes : Colombie 88% / Portugal 92%
  • xG : Colombie 0.72 / Portugal 0.49
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Colombie
Termine Estadio Akron
RD Congo
Resume final
Groupe K
Colombie
2e periode 53' Hard Rock Stadium
Portugal
Résumé à la pause
Groupe K
RD Congo
2e periode 52' Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Résumé à la pause
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Colombie22004136
Portugal21106154
RD Congo201112-11
Ouzbékistan200218-70
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