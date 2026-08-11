Sénégal : les importations de blé approchent le million de tonnes

Le Sénégal a importé 982 106 tonnes de blé en 2025, selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Le volume se rapproche du seuil du million de tonnes, dans un contexte marqué par l’augmentation de la consommation et le développement des capacités de transformation.

Les chiffres figurent dans le rapport annuel sur le commerce extérieur publié par l’ANSD le 30 juillet 2026. Ils confirment le poids croissant du Sénégal sur le marché ouest-africain du blé, aux côtés notamment du Nigeria et du Ghana.

La progression des importations s’explique par la demande des ménages et des industries de transformation. Le blé est principalement utilisé dans la fabrication de farine, de pain, de produits de boulangerie et d’autres aliments transformés.

Le développement des capacités industrielles renforce également les besoins d’approvisionnement extérieur. Le Sénégal ne produisant pas suffisamment de blé pour couvrir sa demande, les opérateurs du secteur restent dépendants des achats sur les marchés internationaux.

Près d’un million de tonnes importées

Le volume enregistré en 2025 représente environ 982 000 tonnes, soit un niveau proche du million de tonnes. Les données disponibles ne précisent toutefois pas, dans les éléments transmis, la valeur financière de ces importations, leurs principaux pays d’origine ni leur évolution exacte par rapport à 2024.

Cette dépendance expose le marché sénégalais aux variations des cours internationaux, aux coûts du transport maritime et aux fluctuations du taux de change. Elle peut également se répercuter sur les prix de la farine et des produits de consommation fabriqués à partir de blé.