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Mondial 2026 : Colombie et Portugal se défient à Miami pour consolider leurs ambitions

Le 28 juin 2026 à 00h30 GMT+1, le Hard Rock Stadium de Miami accueille le choc du Groupe K entre la Colombie et le Portugal lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce duel s’annonce décisif pour la qualification en huitièmes de finale puisque la Colombie, déjà victorienne de ses deux premiers matchs, cherche à rester invaincue et à asseoir sa place, tandis que le Portugal vise à confirmer son statut de leader du groupe.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Colombie VS Portugal, le 28/06/2026 00:30, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les deux équipes arrivent à ce rendez-vous avec deux victoires chacune. La Colombie a dominé la RD Congo 1-0, affichant une solidité défensive et une efficacité offensive suffisantes. Le Portugal, de son côté, a largement battu l’Ouzbékistan 5-0, démontrant sa puissance offensive et son collectif rodé. Ce face-à-face intervient après que chacune ait déjà joué deux matchs, avec la Colombie en tête du groupe à six points et le Portugal juste derrière avec quatre points.

La Colombie mise sur une équipe expérimentée emmenée par Néstor Lorenzo. Après une campagne de qualification solide en CONMEBOL, ponctuée de 28 points et une troisième place prestigieuse au-dessus du Brésil, la sélection cafetera espère prolonger sa dynamique. Sur le plan offensif, Luis Díaz, attaquant du Bayern Munich, est l’un des atouts principaux de l’équipe.

De son côté, le Portugal, dirigé par Roberto Martínez depuis 2023, a validé son billet pour le Mondial en terminant premier de son groupe européen. Son équilibre tactique repose sur une défense bien organisée, un milieu créatif et une attaque diversifiée. Cristiano Ronaldo, capitaine et légende du football portugais, joue à 41 ans sa sixième Coupe du Monde et constitue un facteur d’expérience majeur. Il est accompagné par des joueurs de qualité issus du Paris Saint-Germain tels que Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos et Vitinha.

Ce match représente un véritable test pour les deux sélections. La Colombie doit consolider sa position et éviter toute défaite pour s’assurer une qualification directe, tandis que le Portugal cherche à saisir l’opportunité d’une victoire pour prendre la tête du groupe avant les dernières journées.

Zoom sur Colombie

La Colombie aborde ce match avec confiance après ses deux victoires initiales dans le groupe K. Sous la houlette du sélectionneur argentin Néstor Lorenzo, le système tactique de la sélection s’appuie sur une attaque dynamique portée par Luis Díaz. La formation combine jeunesse et expérience, avec une défense qui a montré une certaine vulnérabilité par moments mais compensée par une capacité à marquer dans les moments clés.

La campagne de qualification sud-américaine a permis à la Colombie de bâtir un collectif solide. L’entraîneur mise sur un jeu offensif fluide et varié, capable de mettre en difficulté des équipes disciplinées comme le Portugal. La gestion du tempo et la capacité à exploiter les espaces sur les ailes seront des éléments clés pour la sélection sud-américaine.

Zoom sur Portugal

Le Portugal s’appuie sur une équipe équilibrée dirigée par Roberto Martínez, spécialiste du football tactique. Avec une défense rigoureuse et un milieu de terrain aux multiples créateurs, la sélection portugaise dispose d’une palette offensive diversifiée où Cristiano Ronaldo joue le rôle de leader et référence.

Cette équipe portugaise mise sur une organisation solide, privilégiant la possession et la construction patiente. Les jeunes talents issus du Paris Saint-Germain renforcent l’effectif et apportent créativité et vitesse. Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, João Neves et Vitinha sont des éléments clés qui devraient peser dans le jeu grâce à leur complémentarité et leur contribution offensive.

Le Portugal vise à conserver sa place de favori dans ce groupe, cherchant à éviter les écueils défensifs observés lors des qualifications et à exploiter pleinement son potentiel offensif pour prendre l’avantage dès ce match.

Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
28/06/2026 00:30 Groupe K
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Groupe K
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Colombie
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RD Congo
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Colombie
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Portugal
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Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Avant-match
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Colombie22004136
Portugal21106154
RD Congo201112-11
Ouzbékistan200218-70
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