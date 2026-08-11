Afrique du Sud : le SA-H2 Fund mobilise 185 millions de dollars pour l’hydrogène vert

Le SA-H2 Fund a sécurisé un premier financement de 3 milliards de rands, soit environ 185 millions de dollars, pour soutenir le développement de projets d’hydrogène vert et de ses dérivés en Afrique du Sud. Géré par Climate Fund Managers, le véhicule vise une taille finale de 12 milliards de rands d’ici à la mi-2028.

Le fonds a annoncé ce premier bouclage financier dans un communiqué publié jeudi 6 août. Les capitaux doivent servir à financer des projets liés à l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables, un secteur encore émergent mais appelé à contribuer à la décarbonation des activités industrielles fortement émettrices.

Cette initiative élargit le champ des financements consacrés à la transition énergétique en Afrique du Sud, jusque-là principalement orientés vers le solaire et l’éolien. L’hydrogène vert pourrait notamment être utilisé dans des secteurs où l’électrification directe demeure difficile, ainsi que pour produire des dérivés destinés aux transports, à l’industrie ou à l’exportation.

Un objectif de 12 milliards de rands d’ici à 2028

Le SA-H2 Fund ambitionne de porter ses ressources à 12 milliards de rands d’ici à la mi-2028. Le montant finalement mobilisé dépendra toutefois des prochaines levées de fonds et de la concrétisation des projets retenus.

La gestion du fonds a été confiée à Climate Fund Managers, spécialisé dans le financement d’infrastructures liées au climat. Les informations disponibles ne précisent pas encore la répartition des investissements, le nombre de projets concernés ni leur calendrier de mise en œuvre.