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Mondial 2026 : Colombie et RD Congo s’affrontent dans un duel décisif du groupe K

La Colombie accueille la République Démocratique du Congo (RD Congo) le 24 juin 2026 à 3h00 GMT+1 à l’Estadio Akron de Guadalajara, pour un match clé de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce choc du groupe K, déjà animé par plusieurs rencontres, sera déterminant pour l’accès aux phases à élimination directe.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS RD Congo, le 17/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Engagées dans ce groupe avec le Portugal et l’Ouzbékistan, les deux sélections ont déjà livré un match chacune. La Colombie a pris un bon départ avec une victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan, se positionnant avec trois points et une différence de buts positive de +2. De son côté, la RD Congo a obtenu un nul prometteur 1-1 face au Portugal, engrangeant un point capital.

Au classement, aucun des deux adversaires ne domine encore nettement, rendant cette confrontation décisive pour la dynamique du groupe. Une victoire renforcerait la position de l’une ou l’autre dans cette lutte à quatre équipes, tandis qu’un partage des points pourrait maintenir l’équilibre.

Le contexte sportif oppose une Colombie solide, avec des résultats convaincants en qualifications, à une RD Congo de retour en phase finale pour la première fois en plus d’un demi-siècle. Les Congolais, bien menés par leur sélectionneur Sébastien Desabre, misent sur une organisation défensive rigoureuse, tandis que la Colombie devra imposer son style offensif pour continuer sur sa lancée.

Zoom sur Colombie

La Colombie, forte de sa victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan, s’appuie sur un collectif équilibré et des joueurs offensifs de talent. Malgré l’absence d’information précise sur son sélectionneur, la formation colombienne paraît bien rodée pour ce Mondial. Elle devra toutefois confirmer sa solidité défensive, mise à l’épreuve par une RD Congo connue pour son jeu résilient.

La qualité technique de la Colombie, alliée à une expérience éprouvée sur la scène internationale, lui donne un avantage certain, notamment dans la gestion du tempo du match et dans la créativité en attaque. Maintenir la pression sur la RD Congo sera vital pour conserver le contrôle du groupe.

Zoom sur RD Congo

La RD Congo marque son retour sur la scène mondiale après 52 ans d’absence. Sébastien Desabre a conduit l’équipe vers cette qualification historique en s’appuyant sur un collectif discipliné. Le capitaine Chancel Mbemba représente la pierre angulaire de la défense, accompagnée en attaque par Cédric Bakambu, figure majeure du secteur offensif.

Le style de jeu de la RDC est tourné vers la solidité défensive, ayant concédé uniquement un but lors des cinq derniers matchs de qualification. Ce profil pourrait contrarier les ambitions colombiennes, particulièrement si l’équipe réussit à exploiter des opportunités en contre-attaque.

Ce match représente un tournant pour la RD Congo qui cherche à sécuriser ses premières victoires dans ce groupe compétitif.

Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
24/06/2026 03:00 Groupe K
Avant-match
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Portugal
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Colombie
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Ouzbékistan
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Portugal21106154
Colombie11003123
RD Congo10101101
Ouzbékistan200218-70
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