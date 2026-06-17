Image Celtiis
Image Celtiis

Mondial 2026 : Portugal – RD Congo, Cristiano Ronaldo seul en pointe face au 5-3-2 des Léopards

Le Portugal débute contre la RD Congo avec Cristiano Ronaldo en pointe dans un 4-2-3-1, mercredi 17 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, pour la première journée du Groupe K du Mondial 2026. Le coup d’envoi est prévu à 18h00 GMT+1, dans une affiche où les choix de Roberto Martinez et de Sebastien Desabre donnent déjà une lecture nette du rapport de forces.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
Illustration du match Portugal VS RD Congo, le 17/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

La sélection portugaise s’appuie sur un onze très technique, avec Diogo Costa dans le but, João Cancelo et Nuno Mendes sur les côtés, João Neves et Vitinha à la base du milieu, puis Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Pedro Neto en soutien de Cristiano Ronaldo. Le Portugal, annoncé parmi les équipes les plus attendues du groupe, présente une structure tournée vers la maîtrise du ballon et l’occupation des couloirs.

La RD Congo répond avec un 5-3-2 compact. Lionel Mpasi Nzau garde le but, protégé par une ligne de cinq où figurent Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi et Arthur Masuaku. Devant, Cédric Bakambu et Yoane Wissa forment le duo offensif retenu par Sebastien Desabre.

Le contraste tactique est marqué entre le 4-2-3-1 portugais, construit autour de la densité créative de Vitinha, Bernardo Silva et Bruno Fernandes, et le bloc congolais à cinq défenseurs, qui place Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau et Edo Kayembe dans l’axe du terrain. Le match ouvre la campagne des deux sélections dans ce Groupe K.

Lecture du onze de Portugal

Roberto Martinez installe Diogo Costa comme dernier rempart et choisit une défense composée de João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga et Nuno Mendes. Le couloir droit revient à Cancelo, tandis que Mendes occupe le flanc gauche, deux profils capables d’apporter de la largeur autour d’un axe rajeuni.

Au milieu, João Neves et Vitinha forment le double pivot. Ce duo doit assurer la première relance et soutenir une ligne de trois milieux offensifs très expérimentée, avec Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Pedro Neto. Ronaldo occupe seul l’axe de l’attaque, avec des solutions offensives nombreuses sur le banc, notamment Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Francisco Conceição et Francisco Trincão.

  • Portugal en 4-2-3-1 Diogo Costa, João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo
  • Remplaçants du Portugal José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Rúben Dias, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes, Samú Costa, Rúben Neves, Francisco Trincão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Francisco Conceição

Lecture du onze de RD Congo

Sebastien Desabre opte pour une organisation plus fermée, avec Lionel Mpasi Nzau dans le but et une défense renforcée par Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi et Arthur Masuaku. Cette ligne de cinq donne aux Léopards une base défensive dense face aux créateurs portugais.

Dans l’entrejeu, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau et Edo Kayembe sont associés pour couvrir l’axe et soutenir les sorties de balle. En attaque, Cédric Bakambu et Yoane Wissa débutent ensemble, un choix qui fixe deux points d’appui devant le bloc congolais. Sur le banc, la RD Congo dispose notamment de Théo Bongonda, Gaël Kakuta, Meschak Elia, Fiston Mayele et Simon Banza.

  • RD Congo en 5-3-2 Lionel Mpasi Nzau, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Edo Kayembe, Cédric Bakambu, Yoane Wissa
  • Remplaçants de la RD Congo Timothy Fayulu, Matthieu Epolo, Dylan Batubinsika, Joris Kayembe, Gedeon Kalulu, Nathanaël Mbuku, Théo Bongonda, Noah Sadiki, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Brian Cipenga, Gaël Kakuta, Meschak Elia, Fiston Mayele, Simon Banza

Les onze de départ

Portugal
Système4-2-3-1SélectionneurRoberto Martinez
Titulaires11
  1. 1 Diogo Costa Gardien
  2. 20 João Cancelo Défenseur
  3. 4 Tomás Araújo Défenseur
  4. 13 Renato Veiga Défenseur
  5. 25 Nuno Mendes Défenseur
  6. 15 João Neves Milieu
  7. 23 Vitinha Milieu
  8. 10 Bernardo Silva Milieu
  9. 8 Bruno Fernandes Milieu
  10. 18 Pedro Neto Milieu
  11. 7 Cristiano Ronaldo Attaquant
Remplaçants15
  • 12 José Sá
  • 22 Rui Silva
  • 2 Nélson Semedo
  • 3 Rúben Dias
  • 5 Diogo Dalot
  • 14 Gonçalo Inácio
  • 6 Matheus Nunes
  • 24 Samú Costa
  • 21 Rúben Neves
  • 16 Francisco Trincão
  • 19 Gonçalo Guedes
  • 9 Gonçalo Ramos
  • 11 João Félix
  • 17 Rafael Leão
  • 26 Francisco Conceição
RD Congo
Système5-3-2SélectionneurSebastien Desabre
Titulaires11
  1. 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien
  2. 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur
  3. 22 Chancel Mbemba Défenseur
  4. 4 Axel Tuanzebe Défenseur
  5. 3 Steve Kapuadi Défenseur
  6. 26 Arthur Masuaku Défenseur
  7. 8 Samuel Moutoussamy Milieu
  8. 6 Ngal'ayel Mukau Milieu
  9. 25 Edo Kayembe Milieu
  10. 17 Cédric Bakambu Attaquant
  11. 20 Yoane Wissa Attaquant
Remplaçants15
  • 16 Timothy Fayulu
  • 21 Matthieu Epolo
  • 5 Dylan Batubinsika
  • 12 Joris Kayembe
  • 24 Gedeon Kalulu
  • 7 Nathanaël Mbuku
  • 10 Théo Bongonda
  • 14 Noah Sadiki
  • 15 Aaron Tshibola
  • 18 Charles Pickel
  • 9 Brian Cipenga
  • 11 Gaël Kakuta
  • 13 Meschak Elia
  • 19 Fiston Mayele
  • 23 Simon Banza
Portugal
A venir NRG Stadium
RD Congo
17/06/2026 18:00 Groupe K
CompositionsAvant-match
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe K
Voir le Calendrier Complet
Groupe K
Portugal
A venir NRG Stadium
RD Congo
Compositions
Groupe K
Ouzbékistan
A venir Estadio Azteca
Colombie
Groupe K
Portugal
A venir NRG Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Portugal00000000
RD Congo00000000
Ouzbékistan00000000
Colombie00000000
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:34 Football : CDM 2026: Ronaldo et Bakambu alignés d’entrée, les compos officielles de Portugal – RDC
17:32 Football : Mondial 2026 : Portugal – RD Congo, Cristiano Ronaldo seul en pointe face au 5-3-2 des Léopards
17:34 CDM 2026: Ronaldo et Bakambu alignés d’entrée, les compos officielles de Portugal – RDC