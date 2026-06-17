Mondial 2026 : Portugal – RD Congo, Cristiano Ronaldo seul en pointe face au 5-3-2 des Léopards

Le Portugal débute contre la RD Congo avec Cristiano Ronaldo en pointe dans un 4-2-3-1, mercredi 17 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, pour la première journée du Groupe K du Mondial 2026. Le coup d’envoi est prévu à 18h00 GMT+1, dans une affiche où les choix de Roberto Martinez et de Sebastien Desabre donnent déjà une lecture nette du rapport de forces.

La sélection portugaise s’appuie sur un onze très technique, avec Diogo Costa dans le but, João Cancelo et Nuno Mendes sur les côtés, João Neves et Vitinha à la base du milieu, puis Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Pedro Neto en soutien de Cristiano Ronaldo. Le Portugal, annoncé parmi les équipes les plus attendues du groupe, présente une structure tournée vers la maîtrise du ballon et l’occupation des couloirs.

La RD Congo répond avec un 5-3-2 compact. Lionel Mpasi Nzau garde le but, protégé par une ligne de cinq où figurent Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi et Arthur Masuaku. Devant, Cédric Bakambu et Yoane Wissa forment le duo offensif retenu par Sebastien Desabre.

Le contraste tactique est marqué entre le 4-2-3-1 portugais, construit autour de la densité créative de Vitinha, Bernardo Silva et Bruno Fernandes, et le bloc congolais à cinq défenseurs, qui place Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau et Edo Kayembe dans l’axe du terrain. Le match ouvre la campagne des deux sélections dans ce Groupe K.

Lecture du onze de Portugal

Roberto Martinez installe Diogo Costa comme dernier rempart et choisit une défense composée de João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga et Nuno Mendes. Le couloir droit revient à Cancelo, tandis que Mendes occupe le flanc gauche, deux profils capables d’apporter de la largeur autour d’un axe rajeuni.

Au milieu, João Neves et Vitinha forment le double pivot. Ce duo doit assurer la première relance et soutenir une ligne de trois milieux offensifs très expérimentée, avec Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Pedro Neto. Ronaldo occupe seul l’axe de l’attaque, avec des solutions offensives nombreuses sur le banc, notamment Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Francisco Conceição et Francisco Trincão.

Portugal en 4-2-3-1 Diogo Costa, João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo

Diogo Costa, João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo Remplaçants du Portugal José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Rúben Dias, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes, Samú Costa, Rúben Neves, Francisco Trincão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Francisco Conceição

Lecture du onze de RD Congo

Sebastien Desabre opte pour une organisation plus fermée, avec Lionel Mpasi Nzau dans le but et une défense renforcée par Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi et Arthur Masuaku. Cette ligne de cinq donne aux Léopards une base défensive dense face aux créateurs portugais.

Dans l’entrejeu, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau et Edo Kayembe sont associés pour couvrir l’axe et soutenir les sorties de balle. En attaque, Cédric Bakambu et Yoane Wissa débutent ensemble, un choix qui fixe deux points d’appui devant le bloc congolais. Sur le banc, la RD Congo dispose notamment de Théo Bongonda, Gaël Kakuta, Meschak Elia, Fiston Mayele et Simon Banza.

RD Congo en 5-3-2 Lionel Mpasi Nzau, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Edo Kayembe, Cédric Bakambu, Yoane Wissa

Lionel Mpasi Nzau, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Edo Kayembe, Cédric Bakambu, Yoane Wissa Remplaçants de la RD Congo Timothy Fayulu, Matthieu Epolo, Dylan Batubinsika, Joris Kayembe, Gedeon Kalulu, Nathanaël Mbuku, Théo Bongonda, Noah Sadiki, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Brian Cipenga, Gaël Kakuta, Meschak Elia, Fiston Mayele, Simon Banza

Les onze de départ

Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 8 Samuel Moutoussamy Milieu 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 17 Cédric Bakambu Attaquant 20 Yoane Wissa Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza

Portugal A venir 18:00 NRG Stadium RD Congo Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 18:00 A venir RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 8 Samuel Moutoussamy Milieu 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 17 Cédric Bakambu Attaquant 20 Yoane Wissa Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal A venir 18:00 NRG Stadium RD Congo Compositions Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 03:00 A venir Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan A venir 03:00 Estadio Azteca Colombie Colombie Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 18:00 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal A venir 18:00 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 03:00 A venir RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 03:00 Estadio Akron RD Congo Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 00:30 A venir Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 00:30 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 00:30 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo A venir 00:30 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan