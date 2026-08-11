Supercoupe d’Europe: le groupe du PSG pour affronter Aston Villa

Le PSG affronte Aston Villa ce mercredi, dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Le groupe de Luis Enrique pour ce choc continental est tombé.

Le Paris Saint-Germain entre dans le vif du sujet. Après plusieurs semaines de préparation et une période de repos consécutive à une saison historique, le champion d’Europe retrouve la compétition ce mercredi face à Aston Villa, à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. Pour ce premier grand rendez-vous de la saison, Luis Enrique a communiqué la liste des joueurs retenus. Le technicien espagnol pourra notamment s’appuyer sur plusieurs renforts estivaux, parmi lesquels Maghnes Akliouche et Lucas Digne. Le jeune gardien Alessandro Longoni complète également le groupe.

Le PSG pourra surtout compter sur le retour de plusieurs de ses internationaux français. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola figurent ainsi dans le groupe parisien. La présence de ce dernier intervient alors que son nom circule avec insistance du côté de Liverpool. Absent des dernières rencontres de préparation, Achraf Hakimi effectue également son retour. Le latéral marocain devrait apporter toute son expérience à une équipe parisienne qui vise déjà un premier trophée cette saison.

Le groupe du PSG

Gardiens : Alessandro Longoni, Lucas Chevalier, Matveï Safonov

Défenseurs : Achraf Hakimi, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Willian Pacho

Milieux : Fabián Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, João Neves, Dro Fernández, Lucas Beraldo

Attaquants : Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Bradley Barcola, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye