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Mondial 2026 : l’Ouzbékistan mène face à la RD Congo à la pause (1-0)

L’Ouzbékistan mène 1-0 contre la République Démocratique du Congo à la pause de leur match du groupe K de la Coupe du Monde 2026, disputé au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Le but a été inscrit dès la 10e minute par Eldor Shomurodov sur une passe décisive d’Akmal Mozgovoy, donnant un avantage important à son équipe.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match RD Congo VS Ouzbékistan, le 28/06/2026 00:30, stade Mercedes-Benz Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Ce match intervient dans un contexte où ni la RD Congo ni l’Ouzbékistan n’ont encore remporté de partie dans cette phase de groupes. La RD Congo a concédé une défaite 0-1 face à la Colombie, tandis que l’Ouzbékistan a subi une lourde défaite 0-5 contre le Portugal. La rencontre oppose deux équipes en quête de leurs premiers points dans cette compétition.

La première mi-temps a été marquée par plusieurs événements clés, dont l’annulation d’un but pour la RD Congo après intervention du VAR à la 17e minute sur une action impliquant Nathanaël Mbuku. Ce dernier a également reçu un carton jaune peu après, à la 21e minute, tout comme Noah Sadiki à la 21e minute également. La discipline reste donc un facteur important dans ce match tendu.

L’Ouzbékistan a également écopé d’un avertissement, Akmal Khusanov prenant un carton jaune peu avant la mi-temps, à la 43e minute. Un dernier carton jaune pour Nathanaël Mbuku à la 45+5e minute vient clôturer une première période engagée et disputée.

Sur le plan tactique, la RD Congo évolue en 4-4-2 avec des joueurs comme Lionel Mpasi Nzau dans les buts, Aaron Wan-Bissaka en défense et Cédric Bakambu en attaque. L’Ouzbékistan a opté pour un 3-4-2-1, avec le gardien Abduvokhid Nematov, la défense composée notamment d’Abdukodir Khusanov et Rustam Ashurmatov, et Eldor Shomurodov en pointe.

Lanzac de l’Ouzbékistan – Shomurodov ouvre le score tôt

Eldor Shomurodov, capitaine et attaquant de l’Ouzbékistan, a parfaitement lancé son équipe en marquant sur penalty dès la 10e minute sur une passe précise d’Akmal Mozgovoy. Ce but reste à ce stade la seule occasion concrète et la réalisation qui place les visiteurs en position favorable face à une équipe congolaise dominatrice en possession de balle (62%) mais peu efficace offensivement.

L’Ouzbékistan a cependant fait preuve de solidité défensive, ainsi que de discipline relative, avec un seul carton jaune. L’équipe de Fabio Cannavaro met en oeuvre sa tactique en 3-4-2-1 avec un bloc regroupé et mise sur les contres menés notamment par Fayzullaev et Khamdamov.

RD Congo reste en manque d’efficacité malgré une possession élevée

Malgré une domination territoriale évidente, la RD Congo n’a pas su concrétiser ses occasions. La formation de Sebastien Desabre, alignée en 4-4-2, a tiré seulement quatre fois (dont une seule sur cible) et a vu un but annulé suite à une intervention du VAR pour une position irrégulière impliquant Nathanaël Mbuku.

Les joueurs comme Brian Cipenga, Cédric Bakambu et Yoane Wissa peinent à trouver des solutions face à la défense ouzbèke bien organisée. Les cartons jaunes infligés à Mbuku et Sadiki compliquent aussi les intentions offensives de la RD Congo à court terme.

Le gardien Lionel Mpasi a dû réaliser un arrêt important, limitant l’Ouzbékistan à un seul tir cadré hormis son but, et le match reste ouvert pour la seconde période, où la RD Congo devra accroître son efficacité pour espérer revenir au score.

RD Congo
2e periode 52' Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
28/06/2026 00:30 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 10'But - E. Shomurodov (passe A. Mozgovoy)Ouzbékistan, 10e
  2. 17'VAR - N. MbukuRD Congo, 17e
  3. 21'Carton jaune - N. SadikiRD Congo, 21e
  4. 43'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 43e
  5. 45+5'Carton jaune - N. MbukuRD Congo, 45+5e
  6. 48'Carton jaune - S. NasrullaevOuzbékistan, 48e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : RD Congo 1 / Ouzbékistan 1
  • Tirs : RD Congo 4 / Ouzbékistan 1
  • Possession : RD Congo 62% / Ouzbékistan 38%
  • Corners : RD Congo 1 / Ouzbékistan 3
  • Fautes : RD Congo 5 / Ouzbékistan 9
  • Cartons jaunes : RD Congo 2 / Ouzbékistan 1
  • Passes : RD Congo 233 / Ouzbékistan 137
  • Precision des passes : RD Congo 83% / Ouzbékistan 74%
  • xG : RD Congo 0.20 / Ouzbékistan 0.01
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
Ouzbékistan
Resume final
Groupe K
Colombie
Termine Estadio Akron
RD Congo
Resume final
Groupe K
Colombie
2e periode 53' Hard Rock Stadium
Portugal
Résumé à la pause
Groupe K
RD Congo
2e periode 52' Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Résumé à la pause
Groupe K
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Colombie22004136
Portugal21106154
RD Congo201112-11
Ouzbékistan200218-70
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